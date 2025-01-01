CiTime
CiTime sınıfı, geçmiş çubukların açılış zamanlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiTime sınıfı, geçmiş çubukların açılış zamanlarına erişim sağlar.
Bildirim
class CiTime: public CSeries
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Sınıf Yöntemleri
Oluşturma Yöntemleri
|
Bir zaman-serisi oluşturur
Tampon boyutunu ayarlar
Veri Erişim Yöntemleri
|
Veriyi alır
Veri Güncelleme Yöntemleri
|
Verileri günceller
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent