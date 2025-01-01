DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergeler Zaman-serisi sınıflarıCiTime 

CiTime

CiTime sınıfı, geçmiş çubukların açılış zamanlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiTime sınıfı, geçmiş çubukların açılış zamanlarına erişim sağlar.

Bildirim

   class CiTime: public CSeries

Başlık

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTime

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Bir zaman-serisi oluşturur

BufferResize

Tampon boyutunu ayarlar

Veri Erişim Yöntemleri

 

GetData

Veriyi alır

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

Refresh

Verileri günceller

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent