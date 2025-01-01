CiRealVolume
Açıklama
CiRealVolume sınıfı, geçmiş çubukların işlem hacimlerine kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CiRealVolume: public CSeries
Başlık
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Oluşturma Yöntemleri
|
|
Bir zaman-serisi oluşturur
|
Tampon boyutunu ayarlar
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
|
Veriyi alır
|
Veri Güncelleme Yöntemleri
|
|
Verileri günceller
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent