MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergeler Zaman-serisi sınıflarıCiSpread 

CiSpread

CiSpread sınıfı, geçmiş çubukların spread (alış satış farkı) değerlerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiSpread sınıfı, spread serisinin geçmiş verilerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CiSpread: public CSeries

Başlık

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiSpread

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Bir zaman-serisi oluşturur

BufferResize

Tampon boyutunu ayarlar

Veri Erişim Yöntemleri

 

GetData

Veriyi alır

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

Refresh

Verileri günceller

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent