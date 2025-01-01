Dosya Özellikleri

FileGetInteger() dosya özelliklerini elde etmek amacıyla kullanılır. İstenen özelliğin ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER sayımındaki tanımlayıcısı çağrı sırasında fonksiyona geçirilir.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı Tanımlayıcının açıklaması FILE_EXISTS Mevcudiyeti kontrol et FILE_CREATE_DATE Oluşturulma tarihi FILE_MODIFY_DATE En son değiştirilme tarihi FILE_ACCESS_DATE En son erişim tarihi FILE_SIZE Bayt bazında dosya boyutu FILE_POSITION İşaretçinin dosya içindeki konumu FILE_END Dosya sonu işaretini al FILE_LINE_END Satır sonu işaretini al FILE_IS_COMMON Dosya, tüm terminaller tarafından paylaşılan bir klasörde açılmış (bakınız FILE_COMMON) FILE_IS_TEXT Dosya, metin dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_TXT) FILE_IS_BINARY Dosya, ikili dosya olarak açılmış (bakınız, FILE_BIN) FILE_IS_CSV Dosya, CSV dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_CSV) FILE_IS_ANSI Dosya, ANSI şeklinde açılmış (bakınız FILE_ANSI) FILE_IS_READABLE Açılan dosya okunabilir özelliktedir (bakınız FILE_READ) FILE_IS_WRITABLE Açılan dosya yazılabilir özelliktedir (bakınız FILE_WRITE)

FileGetInteger() fonksiyonu için iki çağrı seçeneği bulunmaktadır. İlk seçenekte, dosya özeliklerini almak için, FileOpen() fonksiyonu ile dosya açılırken elde edilen tanıtıcı değer belirtilir. Bu seçenek, bir dosyanın tüm özelliklerinin elde edilmesini sağlar.

FileGetInteger() fonksiyonunda kullanılan ikinci seçenek, özellik değerine dosya ismi ile dönüş yapar. Bu seçenekte, sadece şu genel özellikler elde edilebilir:

FILE_EXISTS – belirli bir isimdeki dosyanın mevcudiyeti

FILE_CREATE_DATE – belirli bir isimdeki dosyanın oluşturulma tarihi

FILE_MODIFY_DATE – belirli bir isimdeki dosyanın son değiştirilme tarihi

FILE_ACCESS_DATE – belirli bir isimdeki dosyaya gerçekleştirilen son erişimin tarihi

FILE_SIZE – belirli bir isimdeki dosyanın boyutu

Yukarıda belirtilenler dışındaki özelliklerin elde edilmeye çalışılması durumunda, FileGetInteger() çağrısı bir hata dönüşü gerçekleştirir.