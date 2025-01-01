DokümantasyonBölümler
Dosya Özellikleri

FileGetInteger() dosya özelliklerini elde etmek amacıyla kullanılır. İstenen özelliğin ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER sayımındaki tanımlayıcısı çağrı sırasında fonksiyona geçirilir.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı

Tanımlayıcının açıklaması

FILE_EXISTS

Mevcudiyeti kontrol et

FILE_CREATE_DATE

Oluşturulma tarihi

FILE_MODIFY_DATE

En son değiştirilme tarihi

FILE_ACCESS_DATE

En son erişim tarihi

FILE_SIZE

Bayt bazında dosya boyutu

FILE_POSITION

İşaretçinin dosya içindeki konumu

FILE_END

Dosya sonu işaretini al

FILE_LINE_END

Satır sonu işaretini al

FILE_IS_COMMON

Dosya, tüm terminaller tarafından paylaşılan bir klasörde açılmış (bakınız FILE_COMMON)

FILE_IS_TEXT

Dosya, metin dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_TXT)

FILE_IS_BINARY

Dosya, ikili dosya olarak açılmış (bakınız, FILE_BIN)

FILE_IS_CSV

Dosya, CSV dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_CSV)

FILE_IS_ANSI

Dosya, ANSI şeklinde açılmış (bakınız FILE_ANSI)

FILE_IS_READABLE

Açılan dosya okunabilir özelliktedir (bakınız FILE_READ)

FILE_IS_WRITABLE

Açılan dosya yazılabilir özelliktedir (bakınız FILE_WRITE)

FileGetInteger() fonksiyonu için iki çağrı seçeneği bulunmaktadır. İlk seçenekte, dosya özeliklerini almak için, FileOpen() fonksiyonu ile dosya açılırken elde edilen tanıtıcı değer belirtilir. Bu seçenek, bir dosyanın tüm özelliklerinin elde edilmesini sağlar.

FileGetInteger() fonksiyonunda kullanılan ikinci seçenek, özellik değerine dosya ismi ile dönüş yapar. Bu seçenekte, sadece şu genel özellikler elde edilebilir:

  • FILE_EXISTS – belirli bir isimdeki dosyanın mevcudiyeti
  • FILE_CREATE_DATE – belirli bir isimdeki dosyanın oluşturulma tarihi
  • FILE_MODIFY_DATE – belirli bir isimdeki dosyanın son değiştirilme tarihi
  • FILE_ACCESS_DATE – belirli bir isimdeki dosyaya gerçekleştirilen son erişimin tarihi
  • FILE_SIZE – belirli bir isimdeki dosyanın boyutu

Yukarıda belirtilenler dışındaki özelliklerin elde edilmeye çalışılması durumunda, FileGetInteger() çağrısı bir hata dönüşü gerçekleştirir.