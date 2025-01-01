Dosya Özellikleri
FileGetInteger() dosya özelliklerini elde etmek amacıyla kullanılır. İstenen özelliğin ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER sayımındaki tanımlayıcısı çağrı sırasında fonksiyona geçirilir.
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
Tanıtıcı
|
Tanımlayıcının açıklaması
|
FILE_EXISTS
|
Mevcudiyeti kontrol et
|
FILE_CREATE_DATE
|
Oluşturulma tarihi
|
FILE_MODIFY_DATE
|
En son değiştirilme tarihi
|
FILE_ACCESS_DATE
|
En son erişim tarihi
|
FILE_SIZE
|
Bayt bazında dosya boyutu
|
FILE_POSITION
|
İşaretçinin dosya içindeki konumu
|
FILE_END
|
Dosya sonu işaretini al
|
FILE_LINE_END
|
Satır sonu işaretini al
|
FILE_IS_COMMON
|
Dosya, tüm terminaller tarafından paylaşılan bir klasörde açılmış (bakınız FILE_COMMON)
|
FILE_IS_TEXT
|
Dosya, metin dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_TXT)
|
FILE_IS_BINARY
|
Dosya, ikili dosya olarak açılmış (bakınız, FILE_BIN)
|
FILE_IS_CSV
|
Dosya, CSV dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_CSV)
|
FILE_IS_ANSI
|
Dosya, ANSI şeklinde açılmış (bakınız FILE_ANSI)
|
FILE_IS_READABLE
|
Açılan dosya okunabilir özelliktedir (bakınız FILE_READ)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Açılan dosya yazılabilir özelliktedir (bakınız FILE_WRITE)
FileGetInteger() fonksiyonu için iki çağrı seçeneği bulunmaktadır. İlk seçenekte, dosya özeliklerini almak için, FileOpen() fonksiyonu ile dosya açılırken elde edilen tanıtıcı değer belirtilir. Bu seçenek, bir dosyanın tüm özelliklerinin elde edilmesini sağlar.
FileGetInteger() fonksiyonunda kullanılan ikinci seçenek, özellik değerine dosya ismi ile dönüş yapar. Bu seçenekte, sadece şu genel özellikler elde edilebilir:
- FILE_EXISTS – belirli bir isimdeki dosyanın mevcudiyeti
- FILE_CREATE_DATE – belirli bir isimdeki dosyanın oluşturulma tarihi
- FILE_MODIFY_DATE – belirli bir isimdeki dosyanın son değiştirilme tarihi
- FILE_ACCESS_DATE – belirli bir isimdeki dosyaya gerçekleştirilen son erişimin tarihi
- FILE_SIZE – belirli bir isimdeki dosyanın boyutu
Yukarıda belirtilenler dışındaki özelliklerin elde edilmeye çalışılması durumunda, FileGetInteger() çağrısı bir hata dönüşü gerçekleştirir.