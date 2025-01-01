- Fiyat Sabitleri
- Düzleştirme Yöntemleri
- Gösterge Çizgileri
- Çizim Stilleri
- Özel Gösterge Özellikleri
- Gösterge Tipleri
- Veri Tipi Tanımlayıcıları
Teknik Gösterge Tipleri
Gösterge tanıtıcı değerini, ileride değerlerine erişmek amacıyla programlanabilir şekilde oluşturmak için iki yol bulunmaktadır. İlk yol, teknik göstergeler listesinden bir fonksiyon ismini direk olarak belirtmektir. IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanan ikinci yol ise, ENUM_INDICATOR sayımından bir tanımlayıcı atayarak, bir göstergenin tanıtıcı değeri düzgün şekilde oluşturmaktır. İki yöntem de birbirine eşdeğerdir; MQL5 diliyle bir program yazarken, bunlardan duruma en uygun olanı kullanabilirsiniz.
IND_CUSTOM tipinde bir gösterge oluşturulurken, MqlParam giriş parametreleri dizisinin ilk elemanındaki type alanı, ENUM_DATATYPE sayımının TYPE_STRING değerini, string_value alanı ise özel göstergenin ismini içermelidir.
ENUM_INDICATOR
|
Tanımlayıcı
|
Gösterge
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Özel gösterge
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range