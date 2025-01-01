Teknik Gösterge Tipleri

Gösterge tanıtıcı değerini, ileride değerlerine erişmek amacıyla programlanabilir şekilde oluşturmak için iki yol bulunmaktadır. İlk yol, teknik göstergeler listesinden bir fonksiyon ismini direk olarak belirtmektir. IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanan ikinci yol ise, ENUM_INDICATOR sayımından bir tanımlayıcı atayarak, bir göstergenin tanıtıcı değeri düzgün şekilde oluşturmaktır. İki yöntem de birbirine eşdeğerdir; MQL5 diliyle bir program yazarken, bunlardan duruma en uygun olanı kullanabilirsiniz.

IND_CUSTOM tipinde bir gösterge oluşturulurken, MqlParam giriş parametreleri dizisinin ilk elemanındaki type alanı, ENUM_DATATYPE sayımının TYPE_STRING değerini, string_value alanı ise özel göstergenin ismini içermelidir.

ENUM_INDICATOR