DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarGösterge SabitleriGösterge Tipleri 

Teknik Gösterge Tipleri

Gösterge tanıtıcı değerini, ileride değerlerine erişmek amacıyla programlanabilir şekilde oluşturmak için iki yol bulunmaktadır. İlk yol, teknik göstergeler listesinden bir fonksiyon ismini direk olarak belirtmektir. IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanan ikinci yol ise, ENUM_INDICATOR sayımından bir tanımlayıcı atayarak, bir göstergenin tanıtıcı değeri düzgün şekilde oluşturmaktır. İki yöntem de birbirine eşdeğerdir; MQL5 diliyle bir program yazarken, bunlardan duruma en uygun olanı kullanabilirsiniz.

IND_CUSTOM tipinde bir gösterge oluşturulurken, MqlParam giriş parametreleri dizisinin ilk elemanındaki type alanı, ENUM_DATATYPE sayımının TYPE_STRING değerini, string_value alanı ise özel göstergenin ismini içermelidir.

ENUM_INDICATOR

Tanımlayıcı

Gösterge

IND_AC

Accelerator Oscillator

IND_AD

Accumulation/Distribution

IND_ADX

Average Directional Index

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IND_ALLIGATOR

Alligator

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IND_AO

Awesome Oscillator

IND_ATR

Average True Range

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IND_BEARS

Bears Power

IND_BULLS

Bulls Power

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IND_CCI

Commodity Channel Index

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IND_CUSTOM

Özel gösterge

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IND_DEMARKER

DeMarker

IND_ENVELOPES

Envelopes

IND_FORCE

Force Index

IND_FRACTALS

Fractals

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IND_GATOR

Gator Oscillator

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IND_MA

Moving Average

IND_MACD

MACD

IND_MFI

Money Flow Index

IND_MOMENTUM

Momentum

IND_OBV

On Balance Volume

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

Relative Strength Index

IND_RVI

Relative Vigor Index

IND_SAR

Parabolic SAR

IND_STDDEV

Standard Deviation

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IND_VOLUMES

Volumes

IND_WPR

Williams' Percent Range