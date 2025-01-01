MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarGösterge Sabitleri
- Fiyat Sabitleri
- Düzleştirme Yöntemleri
- Gösterge Çizgileri
- Çizim Stilleri
- Özel Gösterge Özellikleri
- Gösterge Tipleri
- Veri Tipi Tanımlayıcıları
Gösterge Sabitleri
MQL5 dilinde program yazarken kullanılabilecek 37 adet ön tanımlı teknik gösterge bulunmaktadır. Buna ek olarak, iCustom() fonksiyonunun kullanımıyla özel göstergeler de oluşturulabilir. Bunun için gerekli olan tüm sabitler, 5 ayrı gruba bölünmüştür:
- Fiyat sabitleri – hesaplanan göstergede kullanılacak fiyat ve hacim tipini seçmek için kullanılır;
- Düzleştirme yöntemleri – göstergelerde kullanılmak amacıyla gömülü (kullanıma hazır) düzleştirme yöntemleri;
- Gösterge çizgileri – CopyBuffer() fonksiyonu ile gösterge değerlerine erişirken kullanılan gösterge tamponlarının tanıtıcıları;
- Çizim stilleri – var olan 18 çizim tipinden birinin belirtilmesi ve çizgi stilinin ayarlanması için kullanılır;
- Özel gösterge özellikleri - özel göstergelerle çalışan fonksiyonlarda kullanılır;
- Gösterge tipleri - IndicatorCreate() fonksiyonu kullanarak bir teknik göstergenin tanıtıcı değeri oluşturulurken, gösterge tipini belirtmek için kullanılır;
- Veri tipi tanımlayıcıları - IndicatorCreate() fonksiyonuna, MqlParam tipi bir dizi ile geçirilen verinin tipini belirtmek için kullanılır