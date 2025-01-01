Gösterge Sabitleri

MQL5 dilinde program yazarken kullanılabilecek 37 adet ön tanımlı teknik gösterge bulunmaktadır. Buna ek olarak, iCustom() fonksiyonunun kullanımıyla özel göstergeler de oluşturulabilir. Bunun için gerekli olan tüm sabitler, 5 ayrı gruba bölünmüştür: