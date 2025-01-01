- Fiyat Sabitleri
- Düzleştirme Yöntemleri
- Gösterge Çizgileri
- Çizim Stilleri
- Özel Gösterge Özellikleri
- Gösterge Tipleri
- Veri Tipi Tanımlayıcıları
IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak bir gösterge tanıtıcı değeri oluşturulurken, son parametre olarak MqlParam tipli bir dizi belirtilmelidir. Buna göre, gösterge parametrelerini tarif eden MqlParam yapısı, type isminde özel bir alan içerir. Bu alan, dizinin belirli bir elemanına aktarılan veri tipi (reel, tamsayı veya string tipi) hakkında bilgi içerir. MqlParam yapısının bu alanının değeri, ENUM_DATATYPE sayımının değerlerinden biri olabilir.
ENUM_DATATYPE
|
Tanımlayıcı
|
Veri Tipi
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_STRING
|
string
Dizinin her bir elemanı, oluşturulan teknik göstergenin karşılık gelen giriş parametresini tarif eder; dizideki elemanların tipleri ve sıraları, bu tarife sıkıca uymalıdır.