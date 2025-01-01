Veri Tipi Tanımlayıcıları

IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak bir gösterge tanıtıcı değeri oluşturulurken, son parametre olarak MqlParam tipli bir dizi belirtilmelidir. Buna göre, gösterge parametrelerini tarif eden MqlParam yapısı, type isminde özel bir alan içerir. Bu alan, dizinin belirli bir elemanına aktarılan veri tipi (reel, tamsayı veya string tipi) hakkında bilgi içerir. MqlParam yapısının bu alanının değeri, ENUM_DATATYPE sayımının değerlerinden biri olabilir.

ENUM_DATATYPE

Tanımlayıcı Veri Tipi TYPE_BOOL bool TYPE_CHAR char TYPE_UCHAR uchar TYPE_SHORT short TYPE_USHORT ushort TYPE_COLOR color TYPE_INT int TYPE_UINT uint TYPE_DATETIME datetime TYPE_LONG long TYPE_ULONG ulong TYPE_FLOAT float TYPE_DOUBLE double TYPE_STRING string

Dizinin her bir elemanı, oluşturulan teknik göstergenin karşılık gelen giriş parametresini tarif eder; dizideki elemanların tipleri ve sıraları, bu tarife sıkıca uymalıdır.