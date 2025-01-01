DokümantasyonBölümler
IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak bir gösterge tanıtıcı değeri oluşturulurken, son parametre olarak MqlParam tipli bir dizi belirtilmelidir. Buna göre, gösterge parametrelerini tarif eden MqlParam yapısı, type isminde özel bir alan içerir. Bu alan, dizinin belirli bir elemanına aktarılan veri tipi (reel, tamsayı veya string tipi) hakkında bilgi içerir. MqlParam yapısının bu alanının değeri, ENUM_DATATYPE sayımının değerlerinden biri olabilir.

ENUM_DATATYPE

Tanımlayıcı

Veri Tipi

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

Dizinin her bir elemanı, oluşturulan teknik göstergenin karşılık gelen giriş parametresini tarif eder; dizideki elemanların tipleri ve sıraları, bu tarife sıkıca uymalıdır.

 

 