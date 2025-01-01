DokümantasyonBölümler
SetReturnError

Operasyon tamamlanırken terminal işlemini geri döndüren kodu ayarlar.

void  SetReturnError(
   int ret_code      // müşteri terminali tamamlanma kodu
   );

Parametreler

ret_code

[in]  Operasyon tamamlanırken müşteri terminali işlemi tarafından geri döndürülecek kod.

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok.

Not

SetReturnError() fonksiyonunu kullanarak ret_code geri dönüş kodunu ayarlamak komut satırı aracılığıyla terminal başlatıldığında programa ait operasyon tamamlanma nedenlerini analiz etmede kullanışlıdır.

TerminalClose() un aksine; SetReturnError(), terminal operasyonu tamamlamaz. Bunun yerine, yalnızca operasyon tamamlandıktan sonra terminal işlemini döndüren kodu ayarlar.

Eğer SetReturnError() işlevi birden çok kez ve/veya farklı MQL5 programlarından çağrılırsa, terminal son ayarlanmış dönüş kodunu geri döndürür.

Belirlenmiş kod, aşağıdaki durumlar dışında terminal işlemi tamamlandığında geri döndürülür:

  • gerçekleşim sırasında bir kritik hata meydana geldiğinde;
  • Belirli bir kod ile terminal işlemi tamamlama komutunu veren TerminalClose(int ret_code) fonksiyonu çağrıldığında.

 

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   matrix matrix_a =
     {
        {-3.4745891.106384, -9.091977,-3.925227 },
        {-5.5221392.366887,-15.162351,-6.357512 },
        { 8.394926,-2.96006722.2921159.524129 },
        { 7.803242,-2.08028719.2177068.186645 }
     };
   matrix matrix_l(4,4);
   matrix matrix_u(4,4);
 
//--- LU ayrışması
   matrix_a.LU(matrix_l,matrix_u);
 
//--- A = L * U olup olmadığını kontrol et
   matrix matrix_lu=matrix_l.MatMul(matrix_u);
   int    compare_errors=(int)matrix_a.Compare(matrix_lu,1e-29);
   Print("MatrixCompare errors=",compare_errors);
 
//--- tamamlandığında, müşteri terminali iki matrisin karşılaştırılmasındaki hata sayısını geri döndürecektir
   SetReturnError(compare_errors);
  }

Ayrıca bakınız

Program Yürütme, Program Hatası, Sonlandırma Neden Kodları, TerminalClose