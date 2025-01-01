SetReturnError

Operasyon tamamlanırken terminal işlemini geri döndüren kodu ayarlar.

void SetReturnError(

int ret_code

);

Parametreler

ret_code

[in] Operasyon tamamlanırken müşteri terminali işlemi tarafından geri döndürülecek kod.

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok.

Not

SetReturnError() fonksiyonunu kullanarak ret_code geri dönüş kodunu ayarlamak komut satırı aracılığıyla terminal başlatıldığında programa ait operasyon tamamlanma nedenlerini analiz etmede kullanışlıdır.

TerminalClose() un aksine; SetReturnError(), terminal operasyonu tamamlamaz. Bunun yerine, yalnızca operasyon tamamlandıktan sonra terminal işlemini döndüren kodu ayarlar.

Eğer SetReturnError() işlevi birden çok kez ve/veya farklı MQL5 programlarından çağrılırsa, terminal son ayarlanmış dönüş kodunu geri döndürür.

Belirlenmiş kod, aşağıdaki durumlar dışında terminal işlemi tamamlandığında geri döndürülür:

gerçekleşim sırasında bir kritik hata meydana geldiğinde;

Belirli bir kod ile terminal işlemi tamamlama komutunu veren TerminalClose(int ret_code) fonksiyonu çağrıldığında.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

matrix matrix_a =

{

{-3.474589, 1.106384, -9.091977,-3.925227 },

{-5.522139, 2.366887,-15.162351,-6.357512 },

{ 8.394926,-2.960067, 22.292115, 9.524129 },

{ 7.803242,-2.080287, 19.217706, 8.186645 }

};

matrix matrix_l(4,4);

matrix matrix_u(4,4);



//--- LU ayrışması

matrix_a.LU(matrix_l,matrix_u);



//--- A = L * U olup olmadığını kontrol et

matrix matrix_lu=matrix_l.MatMul(matrix_u);

int compare_errors=(int)matrix_a.Compare(matrix_lu,1e-29);

Print("MatrixCompare errors=",compare_errors);



//--- tamamlandığında, müşteri terminali iki matrisin karşılaştırılmasındaki hata sayısını geri döndürecektir

SetReturnError(compare_errors);

}

Ayrıca bakınız

Program Yürütme, Program Hatası, Sonlandırma Neden Kodları, TerminalClose