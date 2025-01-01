- Alert
SetReturnError
Operasyon tamamlanırken terminal işlemini geri döndüren kodu ayarlar.
void SetReturnError(
Parametreler
ret_code
[in] Operasyon tamamlanırken müşteri terminali işlemi tarafından geri döndürülecek kod.
Geri dönüş değeri
Geri dönüş değeri yok.
Not
SetReturnError() fonksiyonunu kullanarak ret_code geri dönüş kodunu ayarlamak komut satırı aracılığıyla terminal başlatıldığında programa ait operasyon tamamlanma nedenlerini analiz etmede kullanışlıdır.
TerminalClose() un aksine; SetReturnError(), terminal operasyonu tamamlamaz. Bunun yerine, yalnızca operasyon tamamlandıktan sonra terminal işlemini döndüren kodu ayarlar.
Eğer SetReturnError() işlevi birden çok kez ve/veya farklı MQL5 programlarından çağrılırsa, terminal son ayarlanmış dönüş kodunu geri döndürür.
Belirlenmiş kod, aşağıdaki durumlar dışında terminal işlemi tamamlandığında geri döndürülür:
- gerçekleşim sırasında bir kritik hata meydana geldiğinde;
- Belirli bir kod ile terminal işlemi tamamlama komutunu veren TerminalClose(int ret_code) fonksiyonu çağrıldığında.
Örnek:
Ayrıca bakınız
Program Yürütme, Program Hatası, Sonlandırma Neden Kodları, TerminalClose