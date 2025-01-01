- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TesterStop
Test etme sırasında program operasyonu tamamlanma komutunu verir.
|
void TesterStop();
Geri dönüş değeri
Geri dönüş değeri yok.
Not
The TesterStop() fonksiyonu bir test temsilcisi üzerinde bir uzman danışmanın rutin erken kapanması için tasarlanmıştır – örneğin, belirli bir sayıdaki kayıp alım-satım işlemine veya önceden belirlenmiş bir zarar seviyesine ulaştığında.
TesterStop() çağrısı bir testin normal tamamlanması olarak kabul edilir, bu nedenle OnTester() fonksiyonu çağrılır ve birikmiş tüm alım-satım istatistikleri ve optimizasyon kriter değeri strateji sınayıcısına sunulur.
Strateji sınayıcısında ExpertRemove() un çağrılması da normal test tamamlanması anlamına gelir ve alım-satım istatistiklerini elde etmeyi sağlar, ancak burada uzman danışman temsilcinin hafızasından kaldırılır. Bu durumda, bir sonraki parametre setindeki geçişi tamamlamak için programı yeniden yüklemek zaman alacaktır. Bu nedenle, bir testin erken rutin tamamlanması için TesterStop() kullanılması tercih edilen bir seçenektir.
Örnek:
|
//--- tanımlar
Ayrıca bakınız
Program Yürütme, Alım-Satım Stratejilerini Sınama, ExpertRemove, SetReturnError