TesterStop

Test etme sırasında program operasyonu tamamlanma komutunu verir.

void TesterStop();

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok.

Not

The TesterStop() fonksiyonu bir test temsilcisi üzerinde bir uzman danışmanın rutin erken kapanması için tasarlanmıştır – örneğin, belirli bir sayıdaki kayıp alım-satım işlemine veya önceden belirlenmiş bir zarar seviyesine ulaştığında.

TesterStop() çağrısı bir testin normal tamamlanması olarak kabul edilir, bu nedenle OnTester() fonksiyonu çağrılır ve birikmiş tüm alım-satım istatistikleri ve optimizasyon kriter değeri strateji sınayıcısına sunulur.

Strateji sınayıcısında ExpertRemove() un çağrılması da normal test tamamlanması anlamına gelir ve alım-satım istatistiklerini elde etmeyi sağlar, ancak burada uzman danışman temsilcinin hafızasından kaldırılır. Bu durumda, bir sonraki parametre setindeki geçişi tamamlamak için programı yeniden yüklemek zaman alacaktır. Bu nedenle, bir testin erken rutin tamamlanması için TesterStop() kullanılması tercih edilen bir seçenektir.

Örnek:

//--- tanımlar

#define BALANCE_LOSS_STOP 100.0 // testin durdurulduğu bakiye düşüşünün değeri

#define EQUITY_LOSS_STOP 100.0 // testin durdurulduğu varlık düşüşünün değeri



//--- girdi parametreleri

input double InpLots = 0.1; // Lot

input uint InpStopLoss = 50; // Puan cinsinden Zararı Durdur

input uint InpTakeProfit = 150; // Puan cinsinden Kârı Al

sinput ulong InpMagic = 123; // Sihirli sayı

sinput ulong InpDeviation = 5; // Sapma

//--- global değişkenler

CTrade trade; // işlem sınıfı örneği

CSymbolInfo symb; // sembol sınıfı örneği

CAccountInfo account; // işlem hesabı sınıfı örneği

...

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

...

//--- başarılı başlatma

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- mevcut fiyatları güncelle

if(!symb.RefreshRates())

return;

...



//--- bakiye veya varlık BALANCE_LOSS_STOP ve EQUITY_LOSS_STOP makro ikamelerinde belirtilenden daha fazla düşmüşse,

//--- test başarısız olarak kabul edilir ve TesterStop() fonksiyonu çağrılır

//--- BALANCE_LOSS_STOP değerinden daha fazla bakiye kaybı olup olmadığını kontrol et

if(balance_prev!=account.Balance())

{

if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Sonuç:

The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

//--- EQUITY_LOSS_STOP değerinden daha fazla varlık kaybı olup olmadığını kontrol et

if(equity_prev!=account.Equity())

{

if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Sonuç:

The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

}

Ayrıca bakınız

Program Yürütme, Alım-Satım Stratejilerini Sınama, ExpertRemove, SetReturnError