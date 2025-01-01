TesterHideIndicators

Bir EA'da kullanılan displaying/hiding göstergelerinin modunu ayarlar. Fonksiyon, yalnızca test sırasında kullanılan göstergelerin görünürlüğünü yönetmek için tasarlanmıştır.

void TesterHideIndicators(

bool hide

);

Parameters

hide

[in] Test ederken göstergeleri gizlemek için bayrak. Oluşturulan göstergeleri gizlemek için true, aksi halde false ayarlar.

Dönen değer

Yok.

Not

Varsayılan olarak, test edilmiş bir EA'da oluşturulan tüm göstergeler görsel test şemasında görüntülenir. Ayrıca, bu göstergeler, test tamamlandığında otomatik olarak açılan grafikte gösterilir. TesterHideIndicators() fonksiyonu, geliştiricilerin kullanılan göstergelerin gösterimini devre dışı bırakma yeteneğini uygulamasına olanak tanır.

Bir EA test ederken uygulanan bir göstergenin gösterimini devre dışı bırakmak için, EA'nın handlesini oluşturmadan önce TesterHideIndicators() fonksiyonunu çağırın - bundan sonra oluşturulan tüm göstergeler gizli bir bayrak ile işaretlenir. Bu göstergeler, görsel bir test sırasında ve testin tamamlanmasından sonra otomatik olarak açılan grafikte gösterilmez.

Yeni oluşturulan göstergelerin gizleme modunu devre dışı bırakmak için TesterHideIndicators() öğesini false değerine eşit olarak çağırın. Test edilmiş EA'dan doğrudan üretilen göstergeler test çizelgesinde görüntülenebilir. Bu kural <data_folder>MQL5\Profiles\Templates içinde tek bir şablon bulunmadığında geçerlidir.

Eğer <data_folder>MQL5\Profiles\Templates rehberi özel bir şablon <EA_name>.tpl içeriyorsa, sadece bu şablondan gelen göstergeler, görsel bir test sırasında ve test çizelgesinde görüntülenir. Bu durumda, test edilen EA'da uygulanan göstergeler gösterilmez. Bu davranış, TesterHideIndicators() true'ya eşit olsa bile EA kodunda çağırılır.

Eğer <data_folder>MQL5\Profiles\Templates rehberi tester.tpl yerine özel bir <EA_name>.tpl şablonu içermiyorsa, tester.tpl'deki indikatörler ve EA'dakiler gösterilmez, TesterHideIndicators() işlevi tarafından görsel bir test sırasında ve test çizelgesinde gösterilir. Eğer Tester.tpl şablonu yoksa, bunun yerine default.tpl şablonundaki göstergeler kullanılır.

Eğer strateji tester uygun bir şablon (<EA_name>.tpl, tester.tpl or default.tpl) bulmazsa, EA'da uygulanan göstergelerin görüntülenmesi TesterHideIndicators() fonksiyonu tarafından tamamen yönetilmektedir.

Örnek:

bool CSampleExpert::InitIndicators(void)

{

TesterHideIndicators(true);

//--- MACD indikatörü oluşturma

if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating MACD indicator");

return(false);

}

TesterHideIndicators(false);

//--- EMA indikatörü oluşturma ve onu toplama

if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating EMA indicator");

return(false);

}

//--- başarılı

return(true);

}

Ayrıca bakın

