Auto Trading Plan Generator PRO MT5

Обзор продукта

Auto Trading Plan Generator PRO — это система торговли по разворотным паттернам на главном графике, разработанная для обеих платформ MT4 и MT5 . В качестве основной логики входа используется классический разворотный паттерн из трёх свечей, поверх которого накладывается трендовое облако из EMA50 и EMA200 в качестве контекстной подсказки; в момент срабатывания каждого разворотного сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового плана — динамический стоп‑лосс, два уровня тейк‑профита и отношение риск/прибыль на основе структурных уровней — так что трейдер получает готовый план входа/выхода в тот же момент, когда появляется сигнал, без ручных расчётов. Система одновременно рисует на главном графике EMA50 (сплошная линия королевского синего) и EMA200 (сплошная оранжевая линия), а на последней свече справа отображает текстовую метку текущего трендового состояния (Up Trend / Down Trend / Range), делая разворотные сигналы и среднесрочный трендовый фон понятными с одного взгляда. Объединяя распознавание паттерна, мониторинг тренда, генерацию плана и управление риском в одном инструменте, это идеальная система для дисциплинированной торговли по принципу «паттерн срабатывает — план готов заранее».

Основные функции

Распознавание разворотного паттерна из трёх свечей Это основная логика входа индикатора. Система на каждой свече выявляет классическую разворотную структуру из трёх последовательных свечей. Бычий разворот (Buy) требует: предпредпоследняя свеча медвежья, предпоследняя тоже медвежья и её максимум и минимум ниже, чем у предпредпоследней (нисходящая последовательность из двух медвежьих свечей), а текущая свеча бычья и её максимум пробивает максимум предпредпоследней свечи — такая структура означает, что покупатели одним рывком вернули утраченные позиции после последовательного давления продавцов, это типичный сигнал разворота на дне. Медвежий разворот (Sell) — полностью зеркальная структура: восходящая последовательность из двух бычьих свечей, после которой текущая медвежья свеча пробивает соответствующий нижний уровень, что означает захват контроля продавцами после истощения покупателей, типичный сигнал разворота на вершине. Система применяет фильтр охлаждения к каждому сырому сигналу паттерна, чтобы избежать повторных дублирующихся сигналов в плотных боковых зонах, гарантируя, что каждый отмеченный сигнал имеет самостоятельную практическую ценность.

Трендовое облако EMA и состояние тренда в реальном времени Система рисует на главном графике две экспоненциальные скользящие средние — EMA50 (сплошная линия королевского синего) и EMA200 (сплошная оранжевая линия), которые вместе образуют визуальную трендовую зону. Когда EMA50 выше EMA200, рынок считается восходящим, и наоборот. Важно подчеркнуть: согласно исходной логике индикатора, трендовое состояние EMA используется только как контекстная подсказка на графике и НЕ фильтрует сигналы — то есть независимо от того, восходящий тренд или нисходящий, сигнал срабатывает, как только выполнен разворотный паттерн из трёх свечей, полностью сохраняя способность паттерна ловить развороты. На последней свече справа система рисует текстовую метку трендового состояния в реальном времени: королевский синий Up Trend при восходящем тренде, оранжевый Down Trend при нисходящем и серый Range при переплетении линий, позволяя трейдеру в любой момент видеть среднесрочный трендовый фон и самостоятельно решать, фильтровать ли сигналы по направлению тренда.

Панель торгового плана и пунктирная линия стопа Это самая практичная функция индикатора. Каждый раз, когда срабатывает сигнал Buy или Sell, система автоматически рисует рядом со свечой сигнала структурированную панель торгового плана с четырьмя ключевыми данными: Stop (динамический стоп‑лосс — для лонга берётся более консервативное из «вход минус два ATR14» и «минимум за 20 свечей», для шорта — более консервативное из «вход плюс два ATR14» и «максимум за 20 свечей»), T1 (первая цель, 1,5 риска), T2 (вторая цель, 2,5 риска) и RR (отношение риск/прибыль на основе расстояния от структурного экстремума до входа, делённого на риск — (HH20 − вход)/риск для лонга и (вход − LL20)/риск для шорта). Панель оформлена в цветовой разметке: белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтый риск/прибыль — для мгновенной читаемости. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стопа, которая остаётся видимой заданное число свечей после сигнала, удерживая уровень стопа постоянно видимым на графике и укрепляя дисциплину исполнения.

Сигнал на покупку

Buy (лонг): срабатывает, когда выполнен бычий разворотный паттерн из трёх свечей — предпредпоследняя свеча медвежья, предпоследняя — нисходящая медвежья, текущая бычья с максимумом выше максимума предпредпоследней свечи — и соблюдено условие охлаждения сигнала. После срабатывания под свечой отображаются стрелка вверх королевского синего цвета и текст «Buy», а также полная панель плана лонга (Stop / T1 / T2 / RR). Этот сигнал представляет структуру разворота на дне, где покупатели силой возвращают позиции после последовательного давления продавцов — вход в лонг с высокой достоверностью по паттерну.

Сигнал на продажу

Sell (шорт): срабатывает, когда выполнен медвежий разворотный паттерн из трёх свечей — предпредпоследняя свеча бычья, предпоследняя — восходящая бычья, текущая медвежья с минимумом ниже минимума предпредпоследней свечи — и соблюдено условие охлаждения сигнала. После срабатывания над свечой отображаются стрелка вниз оранжевого цвета и текст «Sell», а также полная панель плана шорта (Stop / T1 / T2 / RR). Этот сигнал представляет структуру разворота на вершине, где продавцы силой захватывают контроль после последовательного роста — вход в шорт с высокой достоверностью по паттерну.

Практическое применение

В повседневной торговле на разворотах главная ценность индикатора — в принципе «паттерн есть сигнал, сигнал есть план». Разворотный паттерн из трёх свечей уже содержит двойное подтверждение «истощение тренда плюс контрпробой», поэтому качество его сигналов выше, чем у односвечных паттернов. Рекомендуется строго исполнять цену Stop из панели плана как жёсткий стоп, использовать T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR служит вспомогательным фильтром качества сигнала: при высоком RR у сигнала достаточно пространства до структурного экстремума, и им стоит активно пользоваться; при низком RR стоит уменьшить позицию или пропустить сигнал.

Красная пунктирная линия стопа остаётся видимой несколько свечей после сигнала; её главная цель — усилить визуальное напоминание и не дать трейдеру произвольно двигать стоп из‑за эмоций в позиции. Рекомендуется установить цену пунктирной линии как реальный стоп‑ордер в терминале, реализуя дисциплину «что видишь — то и ставишь». Хотя трендовое облако EMA50/EMA200 не фильтрует сигналы, оно служит важной подсказкой для субъективного отбора: в состоянии Up Trend сигналы Buy имеют более сильное попутное свойство и могут получать больший вес; в состоянии Down Trend аналогично для сигналов Sell. Напротив, сигналы против тренда можно использовать как ловлю коротких отскоков/откатов, но с уменьшенной позицией и строгим стопом. Метка трендового состояния справа на графике помогает быстро определить, на какое направление сигналов обращать внимание.

Настройки параметров

Основные параметры алгоритма: охлаждение сигнала (Signal cooldown) задаёт число свечей охлаждения после срабатывания сигнала, эффективно предотвращая подряд идущие дублирующиеся сигналы в плотных боковых зонах и сохраняя редкость и практическую ценность сигналов, по умолчанию 10. Число свечей линии плана (Plan line bars) задаёт, как долго красная пунктирная линия стопа остаётся видимой после сигнала, по умолчанию 5; большее значение держит линию стопа видимой дольше, что подходит трейдерам с более долгим удержанием. Максимальное число свечей разметки (Max lookback bars) задаёт максимальную глубину истории для разметки сигналов и панелей плана, балансируя аккуратность графика и потребности бэктеста, по умолчанию 2000.

Настройки оповещений: оповещение по закрытию свечи (Alert on bar close) включено по умолчанию и настоятельно рекомендуется оставить включённым — оповещение срабатывает только после закрытия свечи и подтверждения паттерна, чтобы избежать ложных паттернов из‑за внутрибарного движения цены. Всплывающее окно (Popup) и звук (Sound) включены по умолчанию, push (Push) и email (Email) выключены по умолчанию; трейдер может гибко настроить их под свой режим наблюдения за графиком и задать свой звуковой файл.

Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать и выключать оповещения для сигналов Buy и Sell, оба включены по умолчанию, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к текущему направлению стратегии, и отсеивали лишний шум.

Рекомендации по использованию

Индикатор подходит для основных инструментов — форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты — и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на H1 и старше: на старших таймфреймах разворотный паттерн из трёх свечей стабильнее, ложных паттернов меньше, а расстояния стопа и целей в плане разумнее. Поскольку сам разворотный паттерн требует трёх свечей для подтверждения, частота сигналов умеренная, и каждый сигнал представляет полную структуру «истощение—пробой», что подходит трейдерам, стремящимся к дисциплинированной торговле по паттернам.

Рекомендуется сочетать разворотные сигналы индикатора со среднесрочным трендовым фоном облака EMA, реализуя стратегию «тренд задаёт вес, паттерн находит вход». Например, в восходящем тренде, где EMA50 выше EMA200, сосредоточьтесь на сигналах Buy как на попутных входах на откате; в нисходящем тренде — на сигналах Sell. Сигналы против тренда можно использовать как короткие разворотные сделки, но стоп обязательно ставить строго по цене Stop из панели плана. Значение RR должно служить важным фильтром сигналов: отдавайте приоритет сигналам с высоким RR и пропускайте сигналы со слишком низким RR. Ни один индикатор не гарантирует 100% win rate; всегда ставьте стоп строго по цене Stop из панели плана и относитесь к индикатору как к инструменту поддержки решений и дисциплины, а не как к единственному основанию.

Заключение