Auto Trading Plan Generator PRO MT5

Обзор продукта
Auto Trading Plan Generator PRO — это система торговли по разворотным паттернам на главном графике, разработанная для обеих платформ MT4 и MT5. В качестве основной логики входа используется классический разворотный паттерн из трёх свечей, поверх которого накладывается трендовое облако из EMA50 и EMA200 в качестве контекстной подсказки; в момент срабатывания каждого разворотного сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового плана — динамический стоп‑лосс, два уровня тейк‑профита и отношение риск/прибыль на основе структурных уровней — так что трейдер получает готовый план входа/выхода в тот же момент, когда появляется сигнал, без ручных расчётов. Система одновременно рисует на главном графике EMA50 (сплошная линия королевского синего) и EMA200 (сплошная оранжевая линия), а на последней свече справа отображает текстовую метку текущего трендового состояния (Up Trend / Down Trend / Range), делая разворотные сигналы и среднесрочный трендовый фон понятными с одного взгляда. Объединяя распознавание паттерна, мониторинг тренда, генерацию плана и управление риском в одном инструменте, это идеальная система для дисциплинированной торговли по принципу «паттерн срабатывает — план готов заранее».
Основные функции
Распознавание разворотного паттерна из трёх свечей Это основная логика входа индикатора. Система на каждой свече выявляет классическую разворотную структуру из трёх последовательных свечей. Бычий разворот (Buy) требует: предпредпоследняя свеча медвежья, предпоследняя тоже медвежья и её максимум и минимум ниже, чем у предпредпоследней (нисходящая последовательность из двух медвежьих свечей), а текущая свеча бычья и её максимум пробивает максимум предпредпоследней свечи — такая структура означает, что покупатели одним рывком вернули утраченные позиции после последовательного давления продавцов, это типичный сигнал разворота на дне. Медвежий разворот (Sell) — полностью зеркальная структура: восходящая последовательность из двух бычьих свечей, после которой текущая медвежья свеча пробивает соответствующий нижний уровень, что означает захват контроля продавцами после истощения покупателей, типичный сигнал разворота на вершине. Система применяет фильтр охлаждения к каждому сырому сигналу паттерна, чтобы избежать повторных дублирующихся сигналов в плотных боковых зонах, гарантируя, что каждый отмеченный сигнал имеет самостоятельную практическую ценность.
Трендовое облако EMA и состояние тренда в реальном времени Система рисует на главном графике две экспоненциальные скользящие средние — EMA50 (сплошная линия королевского синего) и EMA200 (сплошная оранжевая линия), которые вместе образуют визуальную трендовую зону. Когда EMA50 выше EMA200, рынок считается восходящим, и наоборот. Важно подчеркнуть: согласно исходной логике индикатора, трендовое состояние EMA используется только как контекстная подсказка на графике и НЕ фильтрует сигналы — то есть независимо от того, восходящий тренд или нисходящий, сигнал срабатывает, как только выполнен разворотный паттерн из трёх свечей, полностью сохраняя способность паттерна ловить развороты. На последней свече справа система рисует текстовую метку трендового состояния в реальном времени: королевский синий Up Trend при восходящем тренде, оранжевый Down Trend при нисходящем и серый Range при переплетении линий, позволяя трейдеру в любой момент видеть среднесрочный трендовый фон и самостоятельно решать, фильтровать ли сигналы по направлению тренда.
Панель торгового плана и пунктирная линия стопа Это самая практичная функция индикатора. Каждый раз, когда срабатывает сигнал Buy или Sell, система автоматически рисует рядом со свечой сигнала структурированную панель торгового плана с четырьмя ключевыми данными: Stop (динамический стоп‑лосс — для лонга берётся более консервативное из «вход минус два ATR14» и «минимум за 20 свечей», для шорта — более консервативное из «вход плюс два ATR14» и «максимум за 20 свечей»), T1 (первая цель, 1,5 риска), T2 (вторая цель, 2,5 риска) и RR (отношение риск/прибыль на основе расстояния от структурного экстремума до входа, делённого на риск — (HH20 − вход)/риск для лонга и (вход − LL20)/риск для шорта). Панель оформлена в цветовой разметке: белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтый риск/прибыль — для мгновенной читаемости. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стопа, которая остаётся видимой заданное число свечей после сигнала, удерживая уровень стопа постоянно видимым на графике и укрепляя дисциплину исполнения.
Сигнал на покупку
  • Buy (лонг): срабатывает, когда выполнен бычий разворотный паттерн из трёх свечей — предпредпоследняя свеча медвежья, предпоследняя — нисходящая медвежья, текущая бычья с максимумом выше максимума предпредпоследней свечи — и соблюдено условие охлаждения сигнала. После срабатывания под свечой отображаются стрелка вверх королевского синего цвета и текст «Buy», а также полная панель плана лонга (Stop / T1 / T2 / RR). Этот сигнал представляет структуру разворота на дне, где покупатели силой возвращают позиции после последовательного давления продавцов — вход в лонг с высокой достоверностью по паттерну.
Сигнал на продажу
  • Sell (шорт): срабатывает, когда выполнен медвежий разворотный паттерн из трёх свечей — предпредпоследняя свеча бычья, предпоследняя — восходящая бычья, текущая медвежья с минимумом ниже минимума предпредпоследней свечи — и соблюдено условие охлаждения сигнала. После срабатывания над свечой отображаются стрелка вниз оранжевого цвета и текст «Sell», а также полная панель плана шорта (Stop / T1 / T2 / RR). Этот сигнал представляет структуру разворота на вершине, где продавцы силой захватывают контроль после последовательного роста — вход в шорт с высокой достоверностью по паттерну.
Практическое применение
В повседневной торговле на разворотах главная ценность индикатора — в принципе «паттерн есть сигнал, сигнал есть план». Разворотный паттерн из трёх свечей уже содержит двойное подтверждение «истощение тренда плюс контрпробой», поэтому качество его сигналов выше, чем у односвечных паттернов. Рекомендуется строго исполнять цену Stop из панели плана как жёсткий стоп, использовать T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR служит вспомогательным фильтром качества сигнала: при высоком RR у сигнала достаточно пространства до структурного экстремума, и им стоит активно пользоваться; при низком RR стоит уменьшить позицию или пропустить сигнал.
Красная пунктирная линия стопа остаётся видимой несколько свечей после сигнала; её главная цель — усилить визуальное напоминание и не дать трейдеру произвольно двигать стоп из‑за эмоций в позиции. Рекомендуется установить цену пунктирной линии как реальный стоп‑ордер в терминале, реализуя дисциплину «что видишь — то и ставишь». Хотя трендовое облако EMA50/EMA200 не фильтрует сигналы, оно служит важной подсказкой для субъективного отбора: в состоянии Up Trend сигналы Buy имеют более сильное попутное свойство и могут получать больший вес; в состоянии Down Trend аналогично для сигналов Sell. Напротив, сигналы против тренда можно использовать как ловлю коротких отскоков/откатов, но с уменьшенной позицией и строгим стопом. Метка трендового состояния справа на графике помогает быстро определить, на какое направление сигналов обращать внимание.
Настройки параметров
Основные параметры алгоритма: охлаждение сигнала (Signal cooldown) задаёт число свечей охлаждения после срабатывания сигнала, эффективно предотвращая подряд идущие дублирующиеся сигналы в плотных боковых зонах и сохраняя редкость и практическую ценность сигналов, по умолчанию 10. Число свечей линии плана (Plan line bars) задаёт, как долго красная пунктирная линия стопа остаётся видимой после сигнала, по умолчанию 5; большее значение держит линию стопа видимой дольше, что подходит трейдерам с более долгим удержанием. Максимальное число свечей разметки (Max lookback bars) задаёт максимальную глубину истории для разметки сигналов и панелей плана, балансируя аккуратность графика и потребности бэктеста, по умолчанию 2000.
Настройки оповещений: оповещение по закрытию свечи (Alert on bar close) включено по умолчанию и настоятельно рекомендуется оставить включённым — оповещение срабатывает только после закрытия свечи и подтверждения паттерна, чтобы избежать ложных паттернов из‑за внутрибарного движения цены. Всплывающее окно (Popup) и звук (Sound) включены по умолчанию, push (Push) и email (Email) выключены по умолчанию; трейдер может гибко настроить их под свой режим наблюдения за графиком и задать свой звуковой файл.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать и выключать оповещения для сигналов Buy и Sell, оба включены по умолчанию, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к текущему направлению стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор подходит для основных инструментов — форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты — и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на H1 и старше: на старших таймфреймах разворотный паттерн из трёх свечей стабильнее, ложных паттернов меньше, а расстояния стопа и целей в плане разумнее. Поскольку сам разворотный паттерн требует трёх свечей для подтверждения, частота сигналов умеренная, и каждый сигнал представляет полную структуру «истощение—пробой», что подходит трейдерам, стремящимся к дисциплинированной торговле по паттернам.
Рекомендуется сочетать разворотные сигналы индикатора со среднесрочным трендовым фоном облака EMA, реализуя стратегию «тренд задаёт вес, паттерн находит вход». Например, в восходящем тренде, где EMA50 выше EMA200, сосредоточьтесь на сигналах Buy как на попутных входах на откате; в нисходящем тренде — на сигналах Sell. Сигналы против тренда можно использовать как короткие разворотные сделки, но стоп обязательно ставить строго по цене Stop из панели плана. Значение RR должно служить важным фильтром сигналов: отдавайте приоритет сигналам с высоким RR и пропускайте сигналы со слишком низким RR. Ни один индикатор не гарантирует 100% win rate; всегда ставьте стоп строго по цене Stop из панели плана и относитесь к индикатору как к инструменту поддержки решений и дисциплины, а не как к единственному основанию.
Заключение
Auto Trading Plan Generator PRO идеально объединяет три модуля — распознавание классического разворотного паттерна из трёх свечей, мониторинг трендового фона облака EMA50/EMA200 и генерацию структурированного торгового плана — в практичную разворотную торговую систему по принципу «паттерн срабатывает — план готов заранее». Это не только инструмент главного графика с чёткими сигналами паттерна и понятным с одного взгляда трендовым фоном, но и система дисциплинированного исполнения, где сигнал равен плану: каждый разворотный сигнал сопровождается точным динамическим стопом, двумя тейк‑профитами и отношением риск/прибыль на основе структурных уровней, а красная пунктирная линия стопа постоянно укрепляет дисциплину стопа, позволяя трейдеру добиться сквозной дисциплины от распознавания паттерна до управления позицией. Подходит трейдерам, стремящимся к торговле по паттернам, с низкой субъективностью и строгой дисциплиной, точно ловя разворотные точки вершин и днищ и одновременно строго контролируя риск каждой сделки через структурированный план.

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5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
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You Long Guo
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
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Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
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You Long Guo
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You Long Guo
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