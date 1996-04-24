Onnyx Indicator

ONNYX INDICATOR — версия 1.14

Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны.
- Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи.
- Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены.
- Панель тренда, уровней и рыночного контекста.
- До 5 предстоящих экономических новостей; Forecast и Previous до публикации, Actual после выхода.
- Обновление новостей каждые 60 секунд и поддержка кэша календаря в тестере.
- Всплывающие, push- и email-уведомления.
- Буфер 0 — цена BUY, буфер 1 — цена SELL для iCustom.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Установите индикатор на график, дождитесь загрузки истории, оцените тренд и активные зоны, затем используйте сигнал закрытой свечи вместе с собственным планом управления риском. Рекомендуются XAUUSD H1 для более чистой картины и M15 для более частых сетапов.

ВАЖНО
Это индикатор, а не советник. Он не открывает сделки и не гарантирует прибыль. Всегда тестируйте настройки у своего брокера.

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CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Quantum Spike Indicator
Lorenzo Edward Beukes
Индикаторы
Quantum Spike Indicator is an indicator for MetaTrader 5 that identifies market spikes, reversal zones, and momentum-based entry points, combined with a trend filter. It analyzes momentum, trend strength, volatility, and SuperTrend conditions together, and displays BUY and SELL signals directly on the chart. Symbols Weltrade: Pain and Gain Indices Deriv: Boom and Crash Indices Main Features Spike Detection Identifies market moves and potential reversal zones based on momentum and volatility
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Onnyx AI
Januar Rifai
Эксперты
ONNYX AI — версия 3.33 Мультивалютный советник для MetaTrader 5 и хеджинговых счетов. Он строит зоны спроса и предложения, оценивает входы при касании действительной зоны и управляет позициями через общую портфельную панель. Локальный механизм использует встроенную нейросеть ONNX 12-24-12-1 и не требует внешнего сервиса. НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.33 - Исправлен рост лота мартингейла при небольших множителях, например 1.20 и начальном лоте 0.01. Каждый уровень рассчитывается от ненормализованного начально
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