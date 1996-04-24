ONNYX INDICATOR — версия 1.14

Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны.

- Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи.

- Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены.

- Панель тренда, уровней и рыночного контекста.

- До 5 предстоящих экономических новостей; Forecast и Previous до публикации, Actual после выхода.

- Обновление новостей каждые 60 секунд и поддержка кэша календаря в тестере.

- Всплывающие, push- и email-уведомления.

- Буфер 0 — цена BUY, буфер 1 — цена SELL для iCustom.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Установите индикатор на график, дождитесь загрузки истории, оцените тренд и активные зоны, затем используйте сигнал закрытой свечи вместе с собственным планом управления риском. Рекомендуются XAUUSD H1 для более чистой картины и M15 для более частых сетапов.

ВАЖНО

Это индикатор, а не советник. Он не открывает сделки и не гарантирует прибыль. Всегда тестируйте настройки у своего брокера.