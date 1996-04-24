Auto Trading Plan Generator MAX MT5

Обзор продукта

Auto-Trading Plan Generator MAX — это система свинг‑трейдинга с опережающими сигналами для главного графика, разработанная для обеих платформ MT4 и MT5 . Она инновационно объединяет три аналитических движка — пользовательский стохастический осциллятор, индекс истинной силы (TSI) и индикатор относительной силы (RSI) — в пятиуровневую архитектуру сигналов: Low Buy (предупреждение о покупке на просадке), High Sell (предупреждение о продаже на отскоке), Buy (подтверждённый лонг), Sell (подтверждённый шорт) и Top (предупреждение о развороте из перекупленности). Low Buy и High Sell служат опережающими предупреждающими сигналами, помогая трейдерам заранее ощущать возможности отскока из перепроданности и отката из перекупленности; Buy и Sell служат подтверждёнными импульсом TSI высокодостоверными сигналами входа, при срабатывании которых одновременно рисуется полная панель торгового плана; Top служит предупреждением об откате из зоны перекупленности, напоминая держателям позиций о потенциальном риске. Объединяя предупреждение, подтверждение, генерацию плана и управление рисками в одном инструменте, он является идеальным средством главного графика для построения многоуровневой свинг‑торговой системы.

Ключевые функции

Пятиуровневая архитектура сигналов и многоуровневая структура принятия решений Основная философия дизайна данного индикатора — «сначала предупреждение, затем подтверждение, потом план». Система внутренне запускает три независимых аналитических движка: первый уровень — пользовательский стохастический осциллятор, вычисляющий состояния перекупленности/перепроданности через относительное положение взвешенной цены к недавним экстремумам; когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх в зоне перепроданности, срабатывает предупреждение Low Buy (лососёвая стрелка вверх); когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз в зоне перекупленности, срабатывает предупреждение High Sell (зелёная стрелка вниз). Второй уровень — индекс истинной силы (TSI), вычисляющий направление и силу импульса через дважды сглаженные изменения цены; когда TSI пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх в зоне недавнего экстремального минимума, срабатывает подтверждающий сигнал Buy (жёлтая стрелка вверх); при пересечении сверху вниз — подтверждающий сигнал Sell (зелёная стрелка вниз). Третий уровень — индикатор относительной силы; когда значение индикатора падает ниже порога перекупленности сверху, срабатывает предупреждение Top (жёлтая стрелка вниз), напоминая держателям длинных позиций о потенциальном риске отката. Пять типов сигналов выполняют различные функции: предупреждающие сигналы дают опережающую перспективу, подтверждающие сигналы дают основание для входа, предупреждения о вершине дают ориентир для управления рисками.

Панель торгового плана и пунктирная линия стоп‑лосса При каждом срабатывании подтверждающего сигнала Buy или Sell система автоматически рисует структурированную панель торгового плана рядом с сигнальной свечой, содержащую четыре ключевых элемента: Stop (динамический стоп‑лосс, автоматически рассчитываемый на основе более консервативного из индикатора волатильности и недавних структурных экстремумов), T1 (первая цель прибыли на основе фиксированного множителя риска), T2 (вторая цель прибыли на основе большего множителя риска) и RR (соотношение риск/прибыль на основе расстояния от недавних структурных экстремумов до входа, делённого на риск). Панель использует цветовую кодировку — белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтое соотношение риск/прибыль — для мгновенной читаемости. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стоп‑лосса в течение заданного числа свечей после подтверждающих сигналов, сохраняя уровень стопа постоянно видимым на графике для укрепления дисциплинированного исполнения. Предупреждающие сигналы (Low Buy / High Sell) и предупреждение о вершине (Top) отображают только стрелки и текстовые метки без панелей торгового плана, отражая их позиционирование как вспомогательного ориентира, а не прямого сигнала входа. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов : свечи, вызвавшие сигнал Buy, окрашиваются в зелёный, Sell — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.

Сигнал на покупку

Low Buy (Предупреждение о покупке на просадке): Срабатывает, когда быстрая линия пользовательского стохастического осциллятора пересекает медленную снизу вверх в зоне перепроданности; под свечой отображается лососёвая стрелка вверх с текстом "Low Buy". Это опережающий предупреждающий сигнал, указывающий на то, что цена вошла в зону перепроданности и импульс начинает разворачиваться, предполагая формирование потенциальной возможности отскока. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «сигнал наблюдения», а не «сигнал входа»; трейдерам рекомендуется использовать его как предварительный ориентир для последующих подтверждающих сигналов Buy.

Buy (Подтверждённый лонг): Срабатывает, когда индекс истинной силы (TSI) находится в зоне недавнего экстремального минимума, содержащей отрицательные значения, и одновременно пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх; под свечой отображается жёлтая стрелка вверх с текстом "Buy" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для лонга. Механизм двойного сглаживания TSI эффективно фильтрует краткосрочный шум, обеспечивая отражение сигналом подлинного разворота импульса, а не случайных колебаний. Данный сигнал представляет импульс, подтвердивший разворот вверх из зоны экстремальной слабости, являясь строго отфильтрованным высокодостоверным сигналом входа в лонг.

Сигнал на продажу

High Sell (Предупреждение о продаже на отскоке): Срабатывает, когда быстрая линия пользовательского стохастического осциллятора пересекает медленную сверху вниз в зоне перекупленности; над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "High Sell". Это опережающий предупреждающий сигнал, указывающий на то, что цена вошла в зону перекупленности и импульс начинает угасать, предполагая накопление потенциального риска отката. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «предупреждающий сигнал»; держателям позиций рекомендуется повысить бдительность и рассмотреть частичное сокращение позиции.

Sell (Подтверждённый шорт): Срабатывает, когда индекс истинной силы (TSI) находится в зоне недавнего экстремального максимума, содержащей сильные значения, и одновременно пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз; над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "Sell" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для шорта. Данный сигнал представляет импульс, подтвердивший разворот вниз из зоны экстремальной силы, являясь строго отфильтрованным высокодостоверным сигналом входа в шорт.

Top (Предупреждение о развороте из перекупленности): Срабатывает, когда индикатор относительной силы падает ниже порога перекупленности сверху; над свечой отображается жёлтая стрелка вниз с текстом "Top". Это сигнал ориентира для управления рисками, указывающий на то, что рынок, возможно, формирует локальную вершину; держателям длинных позиций следует оценить необходимость сокращения позиции или ужесточения стопов. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «предупреждение о риске», а не основание для входа.

Практическое применение

В повседневной свинг‑торговле главная ценность данного индикатора заключается в принципе «многоуровневое принятие решений, сигнал равен плану». Пятиуровневая архитектура сигналов предоставляет трейдерам полную цепочку принятия решений: сначала предупреждение Low Buy указывает на формирование возможности отскока из перепроданности, и трейдер начинает мониторинг инструмента; затем, при появлении подтверждающего сигнала Buy, панель торгового плана уже предоставляет точный стоп‑лосс, два целевых уровня прибыли и соотношение риск/прибыль, позволяя трейдеру немедленно исполнять без ручных расчётов. Направление шорта следует той же логике: предупреждение High Sell сигнализирует о риске отката из перекупленности, подтверждающий сигнал Sell предоставляет основание для входа и полный план. Предупреждение Top сопровождает весь период удержания, напоминая держателям длинных позиций об оценке риска при угасании зоны перекупленности.

Рекомендуется использовать уровень Stop из панели торгового плана как жёсткий стоп‑лосс, T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR может служить вспомогательным фильтром качества сигнала: когда RR высокое, это указывает на достаточное пространство до структурного экстремума и более высокое качество сигнала; когда RR низкое, рассмотрите уменьшение объёма или пропуск сигнала. Красная пунктирная линия стоп‑лосса сохраняется в течение нескольких свечей после подтверждающих сигналов; рекомендуется синхронизировать уровень пунктирной линии с фактическим стоп‑ордером в торговом терминале, реализуя дисциплинированное исполнение «что видишь, то и ставишь».

Совместное использование предупреждающих и подтверждающих сигналов представляет лучшую практику данного индикатора: когда после предупреждения Low Buy в течение следующих нескольких свечей появляется подтверждающий сигнал Buy, надёжность этого сигнала Buy значительно возрастает (двойная верификация: отскок из перепроданности + подтверждение импульса); наоборот, если появляется только предупреждение без подтверждения, это указывает на то, что импульс ещё не развернулся по‑настоящему, и трейдеру следует оставаться в стороне.

Настройки параметров

Параметры основного алгоритма: Signal cooldown управляет периодом охлаждения для всех пяти типов сигналов, эффективно предотвращая повторные сигналы при многократных колебаниях цены в ключевых зонах, сохраняя дефицитность и практическую ценность сигналов. Plan line bars управляет длительностью отображения красной пунктирной линии стоп‑лосса после подтверждающих сигналов; большее значение сохраняет линию дольше, что подходит для трейдеров с длительным удержанием, меньшее значение делает график чище для краткосрочной торговли. Max Lookback Bars задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов и панелями плана, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.

Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из пяти типов сигналов (Low Buy, High Sell, Buy, Sell, Top); по умолчанию все включены. Рекомендуется гибко настраивать их в зависимости от стиля торговли: чистые трендовые трейдеры могут включить только оповещения Buy и Sell; свинг‑трейдеры могут включить все пять для получения полной цепочки предупреждение‑подтверждение‑управление рисками; управляющие позициями могут приоритетно включить оповещения Top для своевременного получения предупреждений о рисках.

Рекомендации по использованию

Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: подтверждающие сигналы импульса TSI на старших таймфреймах стабильнее, а расстояния стоп‑лосса и целей прибыли в торговом плане разумнее, что эффективно снижает помехи от ложных сигналов в боковике.

Рекомендуется сочетать пятиуровневую архитектуру сигналов с определением направления тренда на старшем таймфрейме. Например, после подтверждения восходящего тренда на дневном графике дожидайтесь предупреждения Low Buy с последующим подтверждающим сигналом Buy на таймфрейме H4 или H1, реализуя трёхуровневый процесс принятия решений «старший таймфрейм задаёт направление, предупреждение находит момент, подтверждение даёт план». Предупреждение Top может служить ориентиром для сокращения позиции, а не полного выхода, в восходящих трендах старшего таймфрейма, но должно получать больший вес в боковиках младшего таймфрейма. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте стоп‑лоссы строго в соответствии с уровнем Stop из панели плана, используя индикатор как помощника в принятии решений и инструмент дисциплинированного исполнения, а не как единственное основание.

Заключение