Auto Trading Plan Generator MAX MT5

Обзор продукта
Auto-Trading Plan Generator MAX — это система свинг‑трейдинга с опережающими сигналами для главного графика, разработанная для обеих платформ MT4 и MT5. Она инновационно объединяет три аналитических движка — пользовательский стохастический осциллятор, индекс истинной силы (TSI) и индикатор относительной силы (RSI) — в пятиуровневую архитектуру сигналов: Low Buy (предупреждение о покупке на просадке), High Sell (предупреждение о продаже на отскоке), Buy (подтверждённый лонг), Sell (подтверждённый шорт) и Top (предупреждение о развороте из перекупленности). Low Buy и High Sell служат опережающими предупреждающими сигналами, помогая трейдерам заранее ощущать возможности отскока из перепроданности и отката из перекупленности; Buy и Sell служат подтверждёнными импульсом TSI высокодостоверными сигналами входа, при срабатывании которых одновременно рисуется полная панель торгового плана; Top служит предупреждением об откате из зоны перекупленности, напоминая держателям позиций о потенциальном риске. Объединяя предупреждение, подтверждение, генерацию плана и управление рисками в одном инструменте, он является идеальным средством главного графика для построения многоуровневой свинг‑торговой системы.
Ключевые функции
Пятиуровневая архитектура сигналов и многоуровневая структура принятия решений Основная философия дизайна данного индикатора — «сначала предупреждение, затем подтверждение, потом план». Система внутренне запускает три независимых аналитических движка: первый уровень — пользовательский стохастический осциллятор, вычисляющий состояния перекупленности/перепроданности через относительное положение взвешенной цены к недавним экстремумам; когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх в зоне перепроданности, срабатывает предупреждение Low Buy (лососёвая стрелка вверх); когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз в зоне перекупленности, срабатывает предупреждение High Sell (зелёная стрелка вниз). Второй уровень — индекс истинной силы (TSI), вычисляющий направление и силу импульса через дважды сглаженные изменения цены; когда TSI пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх в зоне недавнего экстремального минимума, срабатывает подтверждающий сигнал Buy (жёлтая стрелка вверх); при пересечении сверху вниз — подтверждающий сигнал Sell (зелёная стрелка вниз). Третий уровень — индикатор относительной силы; когда значение индикатора падает ниже порога перекупленности сверху, срабатывает предупреждение Top (жёлтая стрелка вниз), напоминая держателям длинных позиций о потенциальном риске отката. Пять типов сигналов выполняют различные функции: предупреждающие сигналы дают опережающую перспективу, подтверждающие сигналы дают основание для входа, предупреждения о вершине дают ориентир для управления рисками.
Панель торгового плана и пунктирная линия стоп‑лосса При каждом срабатывании подтверждающего сигнала Buy или Sell система автоматически рисует структурированную панель торгового плана рядом с сигнальной свечой, содержащую четыре ключевых элемента: Stop (динамический стоп‑лосс, автоматически рассчитываемый на основе более консервативного из индикатора волатильности и недавних структурных экстремумов), T1 (первая цель прибыли на основе фиксированного множителя риска), T2 (вторая цель прибыли на основе большего множителя риска) и RR (соотношение риск/прибыль на основе расстояния от недавних структурных экстремумов до входа, делённого на риск). Панель использует цветовую кодировку — белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтое соотношение риск/прибыль — для мгновенной читаемости. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стоп‑лосса в течение заданного числа свечей после подтверждающих сигналов, сохраняя уровень стопа постоянно видимым на графике для укрепления дисциплинированного исполнения. Предупреждающие сигналы (Low Buy / High Sell) и предупреждение о вершине (Top) отображают только стрелки и текстовые метки без панелей торгового плана, отражая их позиционирование как вспомогательного ориентира, а не прямого сигнала входа. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов: свечи, вызвавшие сигнал Buy, окрашиваются в зелёный, Sell — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.
Сигнал на покупку
  • Low Buy (Предупреждение о покупке на просадке): Срабатывает, когда быстрая линия пользовательского стохастического осциллятора пересекает медленную снизу вверх в зоне перепроданности; под свечой отображается лососёвая стрелка вверх с текстом "Low Buy". Это опережающий предупреждающий сигнал, указывающий на то, что цена вошла в зону перепроданности и импульс начинает разворачиваться, предполагая формирование потенциальной возможности отскока. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «сигнал наблюдения», а не «сигнал входа»; трейдерам рекомендуется использовать его как предварительный ориентир для последующих подтверждающих сигналов Buy.
  • Buy (Подтверждённый лонг): Срабатывает, когда индекс истинной силы (TSI) находится в зоне недавнего экстремального минимума, содержащей отрицательные значения, и одновременно пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх; под свечой отображается жёлтая стрелка вверх с текстом "Buy" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для лонга. Механизм двойного сглаживания TSI эффективно фильтрует краткосрочный шум, обеспечивая отражение сигналом подлинного разворота импульса, а не случайных колебаний. Данный сигнал представляет импульс, подтвердивший разворот вверх из зоны экстремальной слабости, являясь строго отфильтрованным высокодостоверным сигналом входа в лонг.
Сигнал на продажу
  • High Sell (Предупреждение о продаже на отскоке): Срабатывает, когда быстрая линия пользовательского стохастического осциллятора пересекает медленную сверху вниз в зоне перекупленности; над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "High Sell". Это опережающий предупреждающий сигнал, указывающий на то, что цена вошла в зону перекупленности и импульс начинает угасать, предполагая накопление потенциального риска отката. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «предупреждающий сигнал»; держателям позиций рекомендуется повысить бдительность и рассмотреть частичное сокращение позиции.
  • Sell (Подтверждённый шорт): Срабатывает, когда индекс истинной силы (TSI) находится в зоне недавнего экстремального максимума, содержащей сильные значения, и одновременно пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз; над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "Sell" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для шорта. Данный сигнал представляет импульс, подтвердивший разворот вниз из зоны экстремальной силы, являясь строго отфильтрованным высокодостоверным сигналом входа в шорт.
  • Top (Предупреждение о развороте из перекупленности): Срабатывает, когда индикатор относительной силы падает ниже порога перекупленности сверху; над свечой отображается жёлтая стрелка вниз с текстом "Top". Это сигнал ориентира для управления рисками, указывающий на то, что рынок, возможно, формирует локальную вершину; держателям длинных позиций следует оценить необходимость сокращения позиции или ужесточения стопов. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «предупреждение о риске», а не основание для входа.
Практическое применение
В повседневной свинг‑торговле главная ценность данного индикатора заключается в принципе «многоуровневое принятие решений, сигнал равен плану». Пятиуровневая архитектура сигналов предоставляет трейдерам полную цепочку принятия решений: сначала предупреждение Low Buy указывает на формирование возможности отскока из перепроданности, и трейдер начинает мониторинг инструмента; затем, при появлении подтверждающего сигнала Buy, панель торгового плана уже предоставляет точный стоп‑лосс, два целевых уровня прибыли и соотношение риск/прибыль, позволяя трейдеру немедленно исполнять без ручных расчётов. Направление шорта следует той же логике: предупреждение High Sell сигнализирует о риске отката из перекупленности, подтверждающий сигнал Sell предоставляет основание для входа и полный план. Предупреждение Top сопровождает весь период удержания, напоминая держателям длинных позиций об оценке риска при угасании зоны перекупленности.
Рекомендуется использовать уровень Stop из панели торгового плана как жёсткий стоп‑лосс, T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR может служить вспомогательным фильтром качества сигнала: когда RR высокое, это указывает на достаточное пространство до структурного экстремума и более высокое качество сигнала; когда RR низкое, рассмотрите уменьшение объёма или пропуск сигнала. Красная пунктирная линия стоп‑лосса сохраняется в течение нескольких свечей после подтверждающих сигналов; рекомендуется синхронизировать уровень пунктирной линии с фактическим стоп‑ордером в торговом терминале, реализуя дисциплинированное исполнение «что видишь, то и ставишь».
Совместное использование предупреждающих и подтверждающих сигналов представляет лучшую практику данного индикатора: когда после предупреждения Low Buy в течение следующих нескольких свечей появляется подтверждающий сигнал Buy, надёжность этого сигнала Buy значительно возрастает (двойная верификация: отскок из перепроданности + подтверждение импульса); наоборот, если появляется только предупреждение без подтверждения, это указывает на то, что импульс ещё не развернулся по‑настоящему, и трейдеру следует оставаться в стороне.
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Signal cooldown управляет периодом охлаждения для всех пяти типов сигналов, эффективно предотвращая повторные сигналы при многократных колебаниях цены в ключевых зонах, сохраняя дефицитность и практическую ценность сигналов. Plan line bars управляет длительностью отображения красной пунктирной линии стоп‑лосса после подтверждающих сигналов; большее значение сохраняет линию дольше, что подходит для трейдеров с длительным удержанием, меньшее значение делает график чище для краткосрочной торговли. Max Lookback Bars задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов и панелями плана, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из пяти типов сигналов (Low Buy, High Sell, Buy, Sell, Top); по умолчанию все включены. Рекомендуется гибко настраивать их в зависимости от стиля торговли: чистые трендовые трейдеры могут включить только оповещения Buy и Sell; свинг‑трейдеры могут включить все пять для получения полной цепочки предупреждение‑подтверждение‑управление рисками; управляющие позициями могут приоритетно включить оповещения Top для своевременного получения предупреждений о рисках.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: подтверждающие сигналы импульса TSI на старших таймфреймах стабильнее, а расстояния стоп‑лосса и целей прибыли в торговом плане разумнее, что эффективно снижает помехи от ложных сигналов в боковике.
Рекомендуется сочетать пятиуровневую архитектуру сигналов с определением направления тренда на старшем таймфрейме. Например, после подтверждения восходящего тренда на дневном графике дожидайтесь предупреждения Low Buy с последующим подтверждающим сигналом Buy на таймфрейме H4 или H1, реализуя трёхуровневый процесс принятия решений «старший таймфрейм задаёт направление, предупреждение находит момент, подтверждение даёт план». Предупреждение Top может служить ориентиром для сокращения позиции, а не полного выхода, в восходящих трендах старшего таймфрейма, но должно получать больший вес в боковиках младшего таймфрейма. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте стоп‑лоссы строго в соответствии с уровнем Stop из панели плана, используя индикатор как помощника в принятии решений и инструмент дисциплинированного исполнения, а не как единственное основание.
Заключение
Auto-Trading Plan Generator MAX идеально объединяет три аналитических движка — предупреждения пользовательского стохастического осциллятора о перекупленности/перепроданности, подтверждение входа импульсом TSI и предупреждения RSI о вершине из перекупленности — создавая редкую пятиуровневую архитектуру принятия решений. Это не только инструмент свинг‑трейдинга на главном графике с чётко разделёнными уровнями сигналов и ясным функциональным позиционированием, но и практическая торговая система с полным замкнутым циклом «предупреждение‑подтверждение‑план‑управление рисками» — предупреждающие сигналы дают опережающую перспективу, подтверждающие сигналы сопровождаются точным динамическим стоп‑лоссом, двумя целями прибыли и соотношением риск/прибыль, предупреждения о вершине дают ориентир для управления рисками удержания, позволяя трейдеру достичь полной дисциплинированности от обнаружения возможности до исполнения входа и управления рисками. Подходит для трейдеров любого уровня для построения многоуровневых правил свинг‑торговли, точно захватывая точки разворота отскоков из перепроданности и откатов из перекупленности при строгом контроле рисковой экспозиции каждой сделки через структурированные планы и многоуровневые сигналы.

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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Индикаторы
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Индикаторы
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Connix MT5
Garry James Goodchild
5 (1)
Индикаторы
Connix SMC Scanner by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts multi-pair dashboard for MetaTrader 5. Order blocks, fair value gaps, break of structure, change of character, VWAP, premium and discount range, and multi-timeframe scanner from one chart. Connix scans multiple symbols across configurable timeframes and shows market structure status in an interactive table while drawing the same structures on the active chart. It is an analytical toolkit — you control every setting; it does not place
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Большинство стрелочных индикаторов дают сигнал и оставляют вас самостоятельно разбираться со всем остальным. KT Alpha Hunter Arrows дает вам полный торговый план. Каждая сигнальная стрелка появляется вместе с уже готовым планом: линия входа, стоп-лосс, четыре уровня тейк-профита и живой вердикт по преимуществу, который показывает, стоит ли сейчас торговать данный символ и таймфрейм. В комплект входит Trade Manager EA, который берет на себя сопровождение сделки после вашего входа, помогая сохраня
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Индикаторы
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
Ziva LSE System
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
Индикаторы
Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
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Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
FREE
Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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