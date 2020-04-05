CyberTradeTHxAI Friday AI Gold Hunter ICT PRO
- Эксперты
-
Chainarong Yensawat***คำเตือนความเสี่ยง***
“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
และผลทดสอบในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต“
***บังคับข้อตกลง***
"ยอมรับความเสี่ยงโบรกเกอร์ต่างประเทศ
- Версия: 4.10
- Активации: 5
🚀 FRIDAY AI Gold Hunter ICT - Product Description
👑 Overview
FRIDAY AI Gold Hunter ICT is a premium, standalone institutional-grade Expert Advisor engineered for MetaTrader 5 Netting architecture. Combining a high-speed 4-EMA Ribbon Trend Matrix with a Smart Money Fair Value Gap (FVG) Detection Engine, this EA operates entirely on single-position execution (Single-Shot) with zero custom indicators required.
The system features a Multi-Currency Auto-Scale Layer, allowing it to seamlessly pass the strict MQL5 Market Automatic Validation protocols while maintaining its specialized core logic optimized for high-volatility assets like Gold (XAUUSD).
🧠 Core Subsystems & Operational Logic
-
4-EMA Ribbon Trend Scan: Continuously monitors structural market direction using 25, 50, 75, and 100 Exponential Moving Averages to ensure trades are executed strictly inline with institutional momentum.
-
Smart Money FVG Detection: Identifies market inefficiencies (Imbalances) where major market participants inject high-volume liquidity, securing high-probability setups at fair-value prices.
-
Deep Neural Network Winrate Filter: Evaluates price expansion velocity, FVG gap density, and market volatility through a mathematical Sigmoid node to calculate confidence intervals. The EA selectively triggers only when the live evaluation hits your exact accuracy requirements (0.50 - 0.99).
-
Sovereign Customizable BreakEven: Dynamically tracks floating R:R relative to your risk profile. Once your defined R:R target is reached, the EA automatically adjusts the Stop Loss to secure entry capital plus commission offsets on the broker's ledger.
🛡️ Institutional Capital Protection Matrix
⚠️ Pure Basket Risk Protocol: Hard Cash Loss Limit Risk management is handled with absolute sovereign discipline. When Custom_Fixed_Loss_USD is locked at 100 USD, the EA tracks the net collective floating profile (including commissions and swap fees). The moment the floating drawdown touches the -100 USD limit, the Monolith Unified Close Engine triggers instantly—wiping the net position lot size to zero in one single market deal. No multi-position trailing lag, no partial fill errors, no residual exposure.
-
Hard Account Drawdown Guard: Automatic lockout protective circuit breaker if collective basket drawdown breaches your pre-set percentage.
-
Unified Emergency Close Button: Features a high-speed manual "EMERGENCY CLOSE ALL" interface that bypasses standard tick loops to interact directly with the broker ledger via MQL5 Chart Event handlers.
-
Dynamic Post-Close Rest Protocol: Imposes a strict 60-minute cooling-off period after any basket clearance cycle to enforce portfolio discipline and eliminate revenge-trading noise.
🎛️ Input Parameters & Specifications
-
Manual_Initial_Lot: Base Initial Sizing for ICT Matrix (Lots)
-
Custom_Fixed_Loss_USD: Hard Fixed Cash Loss Limit Per Cycle Basket Total (USD)
-
Reward_R_Ratio: Profit Target Ratio Relative to Loss Budget (R:R)
-
InpBreakEvenTriggerRR: Target R:R Level to trigger BreakEven Lock
-
InpLockProfitPoints: Points to secure past entry price when locked
-
InpStopLossPoints / InpTakeProfitPoints: Standard required SL/TP distances in Points
-
AI_Min_Winrate_Required: Minimum AI Winrate Barrier Required to Fire (0.50 - 0.99)
-
MaxCyclesPerDay: Maximum Absolute Trade Waves Allowed Allocation Per Day
-
MaxSpread: Maximum Allowable Spread Premium for Initial Triggers (Points)
📥 Installation & Deployment
-
Download and place the compiled CyberTradeTHxAI FRIDAY AI Gold Hunter ICT PRO.ex5 into your MQL5/Experts/ folder.
-
Drag the Expert Advisor onto a fresh chart (XAUUSD / Gold is highly recommended; compatible with major currency pairs).
-
Navigate to Tools -> Options -> Expert Advisors and ensure "Allow Algo Trading" and "Allow modification of Signals settings" are checked.
-
Set your custom parameters (e.g., 100 USD Fixed Loss, 6.0 R:R Target) and let the sovereign AI securely pilot your portfolio.
🚀 FRIDAY AI Gold Hunter ICT - รายละเอียดผลิตภัณฑ์
👑 ภาพรวม
FRIDAY AI Gold Hunter ICT เป็น Expert Advisor (EA) ระดับพรีเมียมแบบสแตนด์อโลนสำหรับนักลงทุนสถาบัน ออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรม Netting ของ MetaTrader 5 โดยผสานรวมเมทริกซ์แนวโน้ม 4-EMA Ribbon ความเร็วสูงเข้ากับกลไกการตรวจจับช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (FVG) ของ Smart Money EA นี้ทำงานโดยใช้การดำเนินการแบบตำแหน่งเดียว (Single-Shot) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดแบบกำหนดเองใดๆ
ระบบนี้มีเลเยอร์ปรับขนาดอัตโนมัติหลายสกุลเงิน ทำให้สามารถผ่านโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติของตลาด MQL5 ได้อย่างราบรื่น ในขณะที่ยังคงรักษาตรรกะหลักเฉพาะที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เช่น ทองคำ (XAUUSD)
🧠 ระบบย่อยหลักและตรรกะการทำงาน
การสแกนแนวโน้ม 4-EMA Ribbon: ตรวจสอบทิศทางโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่องโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 25, 50, 75 และ 100 เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามโมเมนตัมของสถาบัน
การตรวจจับ FVG ของ Smart Money: ระบุความไม่สมบูรณ์ของตลาด (ความไม่สมดุล) ที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่อัดฉีดสภาพคล่องปริมาณมาก ทำให้เกิดการตั้งค่าที่มีโอกาสสูงในราคายุติธรรม
ตัวกรองอัตราการชนะโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก: ประเมินความเร็วในการขยายตัวของราคา ความหนาแน่นของช่องว่าง FVG และความผันผวนของตลาดผ่านโหนด Sigmoid ทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณช่วงความเชื่อมั่น EA จะทำงานเฉพาะเมื่อการประเมินแบบเรียลไทม์ตรงกับข้อกำหนดความแม่นยำของคุณ (0.50 - 0.99)
จุดคุ้มทุนที่ปรับแต่งได้: ติดตาม R:R แบบลอยตัวแบบไดนามิกตามโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณ เมื่อถึงเป้าหมาย R:R ที่กำหนดไว้ EA จะปรับ Stop Loss โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาเงินทุนเข้าซื้อบวกค่าคอมมิชชั่นในบัญชีของโบรกเกอร์
🛡️ เมทริกซ์การป้องกันเงินทุนสถาบัน
⚠️ โปรโตคอลความเสี่ยงตะกร้าบริสุทธิ์: ขีดจำกัดการขาดทุนเงินสดที่เข้มงวด
การจัดการความเสี่ยงดำเนินการด้วยวินัยที่เข้มงวดอย่างแท้จริง เมื่อตั้งค่า Custom_Fixed_Loss_USD ไว้ที่ 100 USD EA จะติดตามโปรไฟล์การขาดทุนลอยตัวสุทธิรวม (รวมถึงค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสวอป) ทันทีที่การขาดทุนลอยตัวแตะขีดจำกัด -100 USD ระบบปิดสถานะแบบรวมของ Monolith จะทำงานทันที โดยจะล้างขนาดล็อตของตำแหน่งสุทธิให้เป็นศูนย์ในการซื้อขายครั้งเดียว ไม่มีการหน่วงเวลาติดตามหลายตำแหน่ง ไม่มีข้อผิดพลาดในการเติมบางส่วน ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ
ระบบป้องกันการขาดทุนของบัญชีแบบเข้มงวด: วงจรป้องกันการล็อกอัตโนมัติหากการขาดทุนรวมของตะกร้าเกินเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้
ปุ่มปิดฉุกเฉินแบบรวม: มีอินเทอร์เฟซ "ปิดทั้งหมดฉุกเฉิน" ความเร็วสูงที่ข้ามลูปการตรวจสอบราคามาตรฐานเพื่อโต้ตอบโดยตรงกับบัญชีแยกประเภทของโบรกเกอร์ผ่านตัวจัดการเหตุการณ์แผนภูมิ MQL5
โปรโตคอลการพักหลังปิดแบบไดนามิก: กำหนดช่วงเวลาพัก 60 นาทีอย่างเข้มงวดหลังจากรอบการเคลียร์ตะกร้าใดๆ เพื่อบังคับใช้ระเบียบวินัยของพอร์ตโฟลิโอและกำจัดเสียงรบกวนจากการซื้อขายเพื่อแก้แค้น
🎛️ พารามิเตอร์และข้อมูลจำเพาะ
Manual_Initial_Lot: ขนาดล็อตเริ่มต้นพื้นฐานสำหรับ ICT Matrix (ล็อต)
Custom_Fixed_Loss_USD: ขีดจำกัดการขาดทุนเงินสดคงที่ต่อรอบ (USD)
Reward_R_Ratio: อัตราส่วนเป้าหมายกำไรเทียบกับงบประมาณการขาดทุน (R:R)
InpBreakEvenTriggerRR: ระดับ R:R เป้าหมายที่จะเรียกใช้ BreakEven Lock
InpLockProfitPoints: คะแนนเพื่อรักษาราคาเข้าก่อนหน้าเมื่อล็อค
InpStopLossPoints / InpTakeProfitPoints: ระยะห่าง SL/TP มาตรฐานที่ต้องการในหน่วยคะแนน
AI_Min_Winrate_Required: เกณฑ์อัตราการชนะ AI ขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อเรียกใช้ (0.50 - 0.99)
MaxCyclesPerDay: จำนวนรอบการซื้อขายสูงสุดที่อนุญาตต่อวัน
MaxSpread: ค่าพรีเมียมสเปรดสูงสุดที่อนุญาตสำหรับการเรียกใช้ครั้งแรก (คะแนน)
📥 การติดตั้งและการใช้งาน
ดาวน์โหลดและ นำไฟล์ CyberTradeTHxAI FRIDAY AI Gold Hunter ICT PRO.ex5 ที่คอมไพล์แล้วไปไว้ในโฟลเดอร์ MQL5/Experts/ ของคุณ
ลาก Expert Advisor ไปวางบนกราฟใหม่ (แนะนำให้ใช้ XAUUSD / Gold; เข้ากันได้กับคู่สกุลเงินหลัก)
ไปที่ Tools -> Options -> Expert Advisors และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "Allow Algo Trading" และ "Allow modification of Signals settings" แล้ว
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่คุณต้องการ (เช่น Fixed Loss 100 USD, R:R Target 6.0) และปล่อยให้ AI ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างปลอดภัย