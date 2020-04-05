CyberTradeTHxAI Friday AI Gold Hunter ICT PRO

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  • Chainarong Yensawat
    Chainarong Yensawat

    Chainarong Yensawat

    ***คำเตือนความเสี่ยง***
    “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
    และผลทดสอบในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต“
    ***บังคับข้อตกลง***
    "ยอมรับความเสี่ยงโบรกเกอร์ต่างประเทศ
  • Версия: 4.10
  • Активации: 5

🚀 FRIDAY AI Gold Hunter ICT - Product Description

👑 Overview

FRIDAY AI Gold Hunter ICT is a premium, standalone institutional-grade Expert Advisor engineered for MetaTrader 5 Netting architecture. Combining a high-speed 4-EMA Ribbon Trend Matrix with a Smart Money Fair Value Gap (FVG) Detection Engine, this EA operates entirely on single-position execution (Single-Shot) with zero custom indicators required.

The system features a Multi-Currency Auto-Scale Layer, allowing it to seamlessly pass the strict MQL5 Market Automatic Validation protocols while maintaining its specialized core logic optimized for high-volatility assets like Gold (XAUUSD).

🧠 Core Subsystems & Operational Logic

  • 4-EMA Ribbon Trend Scan: Continuously monitors structural market direction using 25, 50, 75, and 100 Exponential Moving Averages to ensure trades are executed strictly inline with institutional momentum.

  • Smart Money FVG Detection: Identifies market inefficiencies (Imbalances) where major market participants inject high-volume liquidity, securing high-probability setups at fair-value prices.

  • Deep Neural Network Winrate Filter: Evaluates price expansion velocity, FVG gap density, and market volatility through a mathematical Sigmoid node to calculate confidence intervals. The EA selectively triggers only when the live evaluation hits your exact accuracy requirements (0.50 - 0.99).

  • Sovereign Customizable BreakEven: Dynamically tracks floating R:R relative to your risk profile. Once your defined R:R target is reached, the EA automatically adjusts the Stop Loss to secure entry capital plus commission offsets on the broker's ledger.

🛡️ Institutional Capital Protection Matrix

⚠️ Pure Basket Risk Protocol: Hard Cash Loss Limit Risk management is handled with absolute sovereign discipline. When Custom_Fixed_Loss_USD is locked at 100 USD, the EA tracks the net collective floating profile (including commissions and swap fees). The moment the floating drawdown touches the -100 USD limit, the Monolith Unified Close Engine triggers instantly—wiping the net position lot size to zero in one single market deal. No multi-position trailing lag, no partial fill errors, no residual exposure.

  • Hard Account Drawdown Guard: Automatic lockout protective circuit breaker if collective basket drawdown breaches your pre-set percentage.

  • Unified Emergency Close Button: Features a high-speed manual "EMERGENCY CLOSE ALL" interface that bypasses standard tick loops to interact directly with the broker ledger via MQL5 Chart Event handlers.

  • Dynamic Post-Close Rest Protocol: Imposes a strict 60-minute cooling-off period after any basket clearance cycle to enforce portfolio discipline and eliminate revenge-trading noise.

🎛️ Input Parameters & Specifications

  • Manual_Initial_Lot: Base Initial Sizing for ICT Matrix (Lots)

  • Custom_Fixed_Loss_USD: Hard Fixed Cash Loss Limit Per Cycle Basket Total (USD)

  • Reward_R_Ratio: Profit Target Ratio Relative to Loss Budget (R:R)

  • InpBreakEvenTriggerRR: Target R:R Level to trigger BreakEven Lock

  • InpLockProfitPoints: Points to secure past entry price when locked

  • InpStopLossPoints / InpTakeProfitPoints: Standard required SL/TP distances in Points

  • AI_Min_Winrate_Required: Minimum AI Winrate Barrier Required to Fire (0.50 - 0.99)

  • MaxCyclesPerDay: Maximum Absolute Trade Waves Allowed Allocation Per Day

  • MaxSpread: Maximum Allowable Spread Premium for Initial Triggers (Points)

📥 Installation & Deployment

  1. Download and place the compiled CyberTradeTHxAI FRIDAY AI Gold Hunter ICT PRO.ex5 into your MQL5/Experts/ folder.

  2. Drag the Expert Advisor onto a fresh chart (XAUUSD / Gold is highly recommended; compatible with major currency pairs).

  3. Navigate to Tools -> Options -> Expert Advisors and ensure "Allow Algo Trading" and "Allow modification of Signals settings" are checked.

  4. Set your custom parameters (e.g., 100 USD Fixed Loss, 6.0 R:R Target) and let the sovereign AI securely pilot your portfolio.



🚀 FRIDAY AI Gold Hunter ICT - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

👑 ภาพรวม

FRIDAY AI Gold Hunter ICT เป็น Expert Advisor (EA) ระดับพรีเมียมแบบสแตนด์อโลนสำหรับนักลงทุนสถาบัน ออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรม Netting ของ MetaTrader 5 โดยผสานรวมเมทริกซ์แนวโน้ม 4-EMA Ribbon ความเร็วสูงเข้ากับกลไกการตรวจจับช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (FVG) ของ Smart Money EA นี้ทำงานโดยใช้การดำเนินการแบบตำแหน่งเดียว (Single-Shot) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดแบบกำหนดเองใดๆ


ระบบนี้มีเลเยอร์ปรับขนาดอัตโนมัติหลายสกุลเงิน ทำให้สามารถผ่านโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติของตลาด MQL5 ได้อย่างราบรื่น ในขณะที่ยังคงรักษาตรรกะหลักเฉพาะที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เช่น ทองคำ (XAUUSD)


🧠 ระบบย่อยหลักและตรรกะการทำงาน

การสแกนแนวโน้ม 4-EMA Ribbon: ตรวจสอบทิศทางโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่องโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 25, 50, 75 และ 100 เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามโมเมนตัมของสถาบัน


การตรวจจับ FVG ของ Smart Money: ระบุความไม่สมบูรณ์ของตลาด (ความไม่สมดุล) ที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่อัดฉีดสภาพคล่องปริมาณมาก ทำให้เกิดการตั้งค่าที่มีโอกาสสูงในราคายุติธรรม


ตัวกรองอัตราการชนะโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก: ประเมินความเร็วในการขยายตัวของราคา ความหนาแน่นของช่องว่าง FVG และความผันผวนของตลาดผ่านโหนด Sigmoid ทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณช่วงความเชื่อมั่น EA จะทำงานเฉพาะเมื่อการประเมินแบบเรียลไทม์ตรงกับข้อกำหนดความแม่นยำของคุณ (0.50 - 0.99)


จุดคุ้มทุนที่ปรับแต่งได้: ติดตาม R:R แบบลอยตัวแบบไดนามิกตามโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณ เมื่อถึงเป้าหมาย R:R ที่กำหนดไว้ EA จะปรับ Stop Loss โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาเงินทุนเข้าซื้อบวกค่าคอมมิชชั่นในบัญชีของโบรกเกอร์


🛡️ เมทริกซ์การป้องกันเงินทุนสถาบัน

⚠️ โปรโตคอลความเสี่ยงตะกร้าบริสุทธิ์: ขีดจำกัดการขาดทุนเงินสดที่เข้มงวด

การจัดการความเสี่ยงดำเนินการด้วยวินัยที่เข้มงวดอย่างแท้จริง เมื่อตั้งค่า Custom_Fixed_Loss_USD ไว้ที่ 100 USD EA จะติดตามโปรไฟล์การขาดทุนลอยตัวสุทธิรวม (รวมถึงค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสวอป) ทันทีที่การขาดทุนลอยตัวแตะขีดจำกัด -100 USD ระบบปิดสถานะแบบรวมของ Monolith จะทำงานทันที โดยจะล้างขนาดล็อตของตำแหน่งสุทธิให้เป็นศูนย์ในการซื้อขายครั้งเดียว ไม่มีการหน่วงเวลาติดตามหลายตำแหน่ง ไม่มีข้อผิดพลาดในการเติมบางส่วน ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ


ระบบป้องกันการขาดทุนของบัญชีแบบเข้มงวด: วงจรป้องกันการล็อกอัตโนมัติหากการขาดทุนรวมของตะกร้าเกินเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้


ปุ่มปิดฉุกเฉินแบบรวม: มีอินเทอร์เฟซ "ปิดทั้งหมดฉุกเฉิน" ความเร็วสูงที่ข้ามลูปการตรวจสอบราคามาตรฐานเพื่อโต้ตอบโดยตรงกับบัญชีแยกประเภทของโบรกเกอร์ผ่านตัวจัดการเหตุการณ์แผนภูมิ MQL5


โปรโตคอลการพักหลังปิดแบบไดนามิก: กำหนดช่วงเวลาพัก 60 นาทีอย่างเข้มงวดหลังจากรอบการเคลียร์ตะกร้าใดๆ เพื่อบังคับใช้ระเบียบวินัยของพอร์ตโฟลิโอและกำจัดเสียงรบกวนจากการซื้อขายเพื่อแก้แค้น


🎛️ พารามิเตอร์และข้อมูลจำเพาะ

Manual_Initial_Lot: ขนาดล็อตเริ่มต้นพื้นฐานสำหรับ ICT Matrix (ล็อต)


Custom_Fixed_Loss_USD: ขีดจำกัดการขาดทุนเงินสดคงที่ต่อรอบ (USD)


Reward_R_Ratio: อัตราส่วนเป้าหมายกำไรเทียบกับงบประมาณการขาดทุน (R:R)


InpBreakEvenTriggerRR: ระดับ R:R เป้าหมายที่จะเรียกใช้ BreakEven Lock


InpLockProfitPoints: คะแนนเพื่อรักษาราคาเข้าก่อนหน้าเมื่อล็อค


InpStopLossPoints / InpTakeProfitPoints: ระยะห่าง SL/TP มาตรฐานที่ต้องการในหน่วยคะแนน


AI_Min_Winrate_Required: เกณฑ์อัตราการชนะ AI ขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อเรียกใช้ (0.50 - 0.99)


MaxCyclesPerDay: จำนวนรอบการซื้อขายสูงสุดที่อนุญาตต่อวัน


MaxSpread: ค่าพรีเมียมสเปรดสูงสุดที่อนุญาตสำหรับการเรียกใช้ครั้งแรก (คะแนน)


📥 การติดตั้งและการใช้งาน

ดาวน์โหลดและ นำไฟล์ CyberTradeTHxAI FRIDAY AI Gold Hunter ICT PRO.ex5 ที่คอมไพล์แล้วไปไว้ในโฟลเดอร์ MQL5/Experts/ ของคุณ


ลาก Expert Advisor ไปวางบนกราฟใหม่ (แนะนำให้ใช้ XAUUSD / Gold; เข้ากันได้กับคู่สกุลเงินหลัก)


ไปที่ Tools -> Options -> Expert Advisors และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "Allow Algo Trading" และ "Allow modification of Signals settings" แล้ว


ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่คุณต้องการ (เช่น Fixed Loss 100 USD, R:R Target 6.0) และปล่อยให้ AI ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างปลอดภัย


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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
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BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
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Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Aetherion Prime EA
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AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
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ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
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SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
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Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
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BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
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XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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