Super Tenet

5
  • Эксперты
  • Cence Jk Oizeijoozzisa
    Cence Jk Oizeijoozzisa

    Cence Jk Oizeijoozzisa

    3.5 (29)
    Специалист на рынке Форекс с более чем 7-летним опытом в этой сфере. Эксперт в программировании и разработке торговых роботов (Expert Advisors).
    Для консультации перед покупкой или сотрудничеством вы можете связаться с нами следующими способами:
    website : traderarena.info/
    8 продуктов 2 комментария
  • Версия: 1.8
  • Обновлено: 10 августа 2026
  • Активации: 5

Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота.

Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением.

Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с низкой задержкой исполнения, Super Tenet разработан для совместимости и стабильной работы.

Этот советник предназначен для трейдеров, которые понимают ценность терпения и долгосрочной последовательности. Вместо того чтобы проверять графики каждые несколько минут, просто позвольте системе непрерывно работать на VPS-сервере и позвольте алгоритму управлять рыночными условиями шаг за шагом.

Иногда лучшие результаты приходят, когда вы перестаете вмешиваться.

Запустите советника на стабильном круглосуточном VPS, избегайте эмоциональных перерывов, и через месяц дисциплинированной работы вы можете посмотреть на свой счет с совершенно другой точки зрения.

Ваши данные брокера должны быть на 100%. Для опции "every tick real". Если нет, выберите опцию "1 minute OHLC" и проведите бэктест. Если у вас возникнет проблема и результаты будут плохими, напишите мне, и я решу вашу проблему. При покупке этого советника все продукты будут для вас бесплатны.

Рекомендуемый брокер для бэктестинга — VTMARKETS.
XAUUSD-ECN с качеством данных 99% или 100%
Рекомендуемый минимальный депозит: 1500 USD

Рекомендуемый символ: XAUUSD
Рекомендуемый таймфрейм: M1

Обратите внимание: после покупки вам будет предоставлена дорожная карта для использования.
С этой дорожной картой вы будете рисковать только 500 долларов, чтобы достичь 1500 долларов.
Обязательно отправьте сообщение после покупки, чтобы получить дорожную карту.




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Счет : 30015332
пароль : Aa123456!
сервер : UltimaMarkets-Live 1
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ОСОБЕННОСТИ

• Продвинутый автоматический торговый движок
• Оптимизирован для торговли золотом
• Разработан для MetaTrader 5
• Адаптивное рыночное поведение
• Умная система исполнения сделок
• Динамическое управление позициями
• Встроенный трейлинг-менеджмент
• Система управления корзиной
• Фильтрация тренда на старшем таймфрейме
• Совместим с большинством брокеров
• Дружелюбен к VPS
• Требуется минимальное ручное вмешательство

НАСТРОЙКИ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Настройки торговли

• Magic Number — Уникальный идентификатор позиций советника.
• Slippage — Максимально допустимое отклонение исполнения.
• Signal Bar — Выбирает свечу для подтверждения сигнала.
• Max Spread — Предотвращает торговлю при неблагоприятных условиях спреда.

Настройки трейлинга

• Enable Trailing Stop — Активирует динамическое управление стопом.
• Start Trailing After Pips — Минимальная прибыль перед началом трейлинга.
• Trailing Distance — Расстояние от текущей цены.

Настройки индикатора

• Calculation Source — Выбор между анализом Delta или Volume.
• Lookback — Глубина истории для расчетов.
• Calculation Mode — Адаптивный или фиксированный режим генерации сигналов.
• Z Threshold — Уровень чувствительности для адаптивных сигналов.
• Minimum Volume — Минимальный требуемый объем в фиксированном режиме.

Фильтр скользящей средней

• Enable MA Filter — Активирует фильтрацию тренда на старшем таймфрейме.
• MA Period — Период расчета скользящей средней.
• MA Timeframe — Таймфрейм для определения направления тренда.
• MA Method — Тип скользящей средней.
• Applied Price — Источник цены для расчета MA.

Настройки общей корзины

• Enable Total Basket — Активирует глобальное управление корзиной.
• Total Basket Target — Цель по прибыли для закрытия всех позиций.

ВАЖНО

• Рекомендуется только для XAUUSD
• Рекомендуемый таймфрейм: M1
• Настоятельно рекомендуется стабильное VPS-соединение
• Держите AutoTrading постоянно включенным
• Лучший результат достигается при бесперебойном исполнении

Super Tenet был разработан для трейдеров, которые предпочитают автоматизацию, последовательность и дисциплинированную долгосрочную работу.


Отзывы 1
Alexander Seidel
1482
Alexander Seidel 2026.06.09 14:49 
 

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Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
Эксперты
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
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TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
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Фильтр:
Alexander Seidel
1482
Alexander Seidel 2026.06.09 14:49 
 

Genialer EA....

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