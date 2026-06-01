Super Tenet
- Эксперты
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Cence Jk OizeijoozzisaСпециалист на рынке Форекс с более чем 7-летним опытом в этой сфере. Эксперт в программировании и разработке торговых роботов (Expert Advisors).
Для консультации перед покупкой или сотрудничеством вы можете связаться с нами следующими способами:
website : traderarena.info/
- Версия: 1.8
- Обновлено: 10 августа 2026
- Активации: 5
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота.
Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением.
Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с низкой задержкой исполнения, Super Tenet разработан для совместимости и стабильной работы.
Этот советник предназначен для трейдеров, которые понимают ценность терпения и долгосрочной последовательности. Вместо того чтобы проверять графики каждые несколько минут, просто позвольте системе непрерывно работать на VPS-сервере и позвольте алгоритму управлять рыночными условиями шаг за шагом.
Иногда лучшие результаты приходят, когда вы перестаете вмешиваться.
Запустите советника на стабильном круглосуточном VPS, избегайте эмоциональных перерывов, и через месяц дисциплинированной работы вы можете посмотреть на свой счет с совершенно другой точки зрения.
Ваши данные брокера должны быть на 100%. Для опции "every tick real". Если нет, выберите опцию "1 minute OHLC" и проведите бэктест. Если у вас возникнет проблема и результаты будут плохими, напишите мне, и я решу вашу проблему. При покупке этого советника все продукты будут для вас бесплатны.
Рекомендуемый брокер для бэктестинга — VTMARKETS.
XAUUSD-ECN с качеством данных 99% или 100%
Рекомендуемый минимальный депозит: 1500 USD
Рекомендуемый символ: XAUUSD
Рекомендуемый таймфрейм: M1
Обратите внимание: после покупки вам будет предоставлена дорожная карта для использования.
С этой дорожной картой вы будете рисковать только 500 долларов, чтобы достичь 1500 долларов.
Обязательно отправьте сообщение после покупки, чтобы получить дорожную карту.
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Счет : 30015332
пароль : Aa123456!
сервер : UltimaMarkets-Live 1
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ОСОБЕННОСТИ
• Продвинутый автоматический торговый движок
• Оптимизирован для торговли золотом
• Разработан для MetaTrader 5
• Адаптивное рыночное поведение
• Умная система исполнения сделок
• Динамическое управление позициями
• Встроенный трейлинг-менеджмент
• Система управления корзиной
• Фильтрация тренда на старшем таймфрейме
• Совместим с большинством брокеров
• Дружелюбен к VPS
• Требуется минимальное ручное вмешательство
НАСТРОЙКИ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Настройки торговли
• Magic Number — Уникальный идентификатор позиций советника.
• Slippage — Максимально допустимое отклонение исполнения.
• Signal Bar — Выбирает свечу для подтверждения сигнала.
• Max Spread — Предотвращает торговлю при неблагоприятных условиях спреда.
Настройки трейлинга
• Enable Trailing Stop — Активирует динамическое управление стопом.
• Start Trailing After Pips — Минимальная прибыль перед началом трейлинга.
• Trailing Distance — Расстояние от текущей цены.
Настройки индикатора
• Calculation Source — Выбор между анализом Delta или Volume.
• Lookback — Глубина истории для расчетов.
• Calculation Mode — Адаптивный или фиксированный режим генерации сигналов.
• Z Threshold — Уровень чувствительности для адаптивных сигналов.
• Minimum Volume — Минимальный требуемый объем в фиксированном режиме.
Фильтр скользящей средней
• Enable MA Filter — Активирует фильтрацию тренда на старшем таймфрейме.
• MA Period — Период расчета скользящей средней.
• MA Timeframe — Таймфрейм для определения направления тренда.
• MA Method — Тип скользящей средней.
• Applied Price — Источник цены для расчета MA.
Настройки общей корзины
• Enable Total Basket — Активирует глобальное управление корзиной.
• Total Basket Target — Цель по прибыли для закрытия всех позиций.
ВАЖНО
• Рекомендуется только для XAUUSD
• Рекомендуемый таймфрейм: M1
• Настоятельно рекомендуется стабильное VPS-соединение
• Держите AutoTrading постоянно включенным
• Лучший результат достигается при бесперебойном исполнении
Super Tenet был разработан для трейдеров, которые предпочитают автоматизацию, последовательность и дисциплинированную долгосрочную работу.
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