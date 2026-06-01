Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота.

Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением.

Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с низкой задержкой исполнения, Super Tenet разработан для совместимости и стабильной работы.

Этот советник предназначен для трейдеров, которые понимают ценность терпения и долгосрочной последовательности. Вместо того чтобы проверять графики каждые несколько минут, просто позвольте системе непрерывно работать на VPS-сервере и позвольте алгоритму управлять рыночными условиями шаг за шагом.

Иногда лучшие результаты приходят, когда вы перестаете вмешиваться.

Запустите советника на стабильном круглосуточном VPS, избегайте эмоциональных перерывов, и через месяц дисциплинированной работы вы можете посмотреть на свой счет с совершенно другой точки зрения.

Ваши данные брокера должны быть на 100%. Для опции "every tick real". Если нет, выберите опцию "1 minute OHLC" и проведите бэктест. Если у вас возникнет проблема и результаты будут плохими, напишите мне, и я решу вашу проблему. При покупке этого советника все продукты будут для вас бесплатны.



Рекомендуемый брокер для бэктестинга — VTMARKETS.

XAUUSD-ECN с качеством данных 99% или 100%

Рекомендуемый минимальный депозит: 1500 USD

Рекомендуемый символ: XAUUSD

Рекомендуемый таймфрейм: M1

Обратите внимание: после покупки вам будет предоставлена дорожная карта для использования.

С этой дорожной картой вы будете рисковать только 500 долларов, чтобы достичь 1500 долларов.

Обязательно отправьте сообщение после покупки, чтобы получить дорожную карту.





================ Счет : 30015332

пароль : Aa123456!

сервер : UltimaMarkets-Live 1

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ОСОБЕННОСТИ

• Продвинутый автоматический торговый движок

• Оптимизирован для торговли золотом

• Разработан для MetaTrader 5

• Адаптивное рыночное поведение

• Умная система исполнения сделок

• Динамическое управление позициями

• Встроенный трейлинг-менеджмент

• Система управления корзиной

• Фильтрация тренда на старшем таймфрейме

• Совместим с большинством брокеров

• Дружелюбен к VPS

• Требуется минимальное ручное вмешательство

НАСТРОЙКИ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Настройки торговли

• Magic Number — Уникальный идентификатор позиций советника.

• Slippage — Максимально допустимое отклонение исполнения.

• Signal Bar — Выбирает свечу для подтверждения сигнала.

• Max Spread — Предотвращает торговлю при неблагоприятных условиях спреда.

Настройки трейлинга

• Enable Trailing Stop — Активирует динамическое управление стопом.

• Start Trailing After Pips — Минимальная прибыль перед началом трейлинга.

• Trailing Distance — Расстояние от текущей цены.

Настройки индикатора

• Calculation Source — Выбор между анализом Delta или Volume.

• Lookback — Глубина истории для расчетов.

• Calculation Mode — Адаптивный или фиксированный режим генерации сигналов.

• Z Threshold — Уровень чувствительности для адаптивных сигналов.

• Minimum Volume — Минимальный требуемый объем в фиксированном режиме.

Фильтр скользящей средней

• Enable MA Filter — Активирует фильтрацию тренда на старшем таймфрейме.

• MA Period — Период расчета скользящей средней.

• MA Timeframe — Таймфрейм для определения направления тренда.

• MA Method — Тип скользящей средней.

• Applied Price — Источник цены для расчета MA.

Настройки общей корзины

• Enable Total Basket — Активирует глобальное управление корзиной.

• Total Basket Target — Цель по прибыли для закрытия всех позиций.

ВАЖНО

• Рекомендуется только для XAUUSD

• Рекомендуемый таймфрейм: M1

• Настоятельно рекомендуется стабильное VPS-соединение

• Держите AutoTrading постоянно включенным

• Лучший результат достигается при бесперебойном исполнении

Super Tenet был разработан для трейдеров, которые предпочитают автоматизацию, последовательность и дисциплинированную долгосрочную работу.