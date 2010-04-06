EA Stork MT5

Торговый робот (скальпер) работает по совокупности сигналов нескольких индикаторов.

Плюс проверяет скорость цены.

Желательно торговать на ТФ М5 (наилучшие результаты).


Входные параметры:

Fix Lot - торгует фиксированым лотом

Use autolot - робот сам подбирает лот в зависимости от депо

и с увеличением депо увеличивается лот

Min Distance between deals - Это минимальное расстояние между сделками

Для валют можно не увеличивать этот параметр.


Проверялся робот в тестере и в реале.

Отличные показатели получились на EURUSD, AUDUSD, USDJPY и Золоте.

Для золота надо делать Min Distance between deals=100

На каждые 1500$ 0.01 лот


