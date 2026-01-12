AURUS Gold Multi

AURUS Gold Multi-TF EMA — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) и другими высоковолатильными инструментами.

Советник использует многовременной анализ тренда и открывает сделки только при подтверждении направления рынка на нескольких таймфреймах одновременно, что позволяет отфильтровывать шум и снижать количество ложных входов.

Ключевые особенности

Многовременной анализ тренда

  • Одновременный анализ 9 таймфреймов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

  • Тройная система экспоненциальных скользящих средних (EMA)

  • Открытие сделок только при достижении заданного количества подтверждений

  • Опциональный реверсивный режим для контртрендовых стратегий

Адаптивное управление рисками

  • Динамические Stop Loss и Take Profit на основе ATR

  • Автоматический расчет объема позиции в процентах от капитала

  • Поддержка фиксированного лота

  • Интеллектуальная проверка минимально допустимого стоп-лосса

  • Встроенная защита от торговли при повышенном спреде

Управление позициями

  • Поддержка Trailing Stop на основе ATR

  • Ограничение максимального количества открытых позиций

  • Дневной лимит сделок

  • Автоматическое закрытие конфликтующих позиций

  • Использование уникального Magic Number

Совместимость и надежность

  • Полная поддержка счетов Netting и Hedging

  • Оптимизирован для тестера стратегий MetaTrader 5

  • Корректная работа на 5-значных и 3-значных котировках

  • Не использует мартингейл, сетки, усреднение или хеджирование

Система фильтрации торговых сигналов

В советнике реализован многоуровневый блок фильтров, предназначенный для повышения качества входов и снижения количества сделок в неблагоприятных рыночных условиях.

Каждый фильтр работает независимо и может быть включен или отключен в настройках советника.

Свечной фильтр

Оценивает структуру последней закрытой свечи:

  • направление тела свечи;

  • соотношение тела к общему диапазону;

  • подтверждение рыночного намерения без использования индикаторов.

Фильтр позволяет исключать входы при слабом или неопределённом ценовом движении.

Фильтр ценовых паттернов

Использует проверенные классические модели:

  • поглощение (Engulfing);

  • Pin Bar.

Паттерны анализируются только на закрытых свечах, без перерисовки и без обращения к будущим данным.

 Импульсный фильтр

Оценивает силу текущего движения:

  • сравнение диапазона свечи с текущей волатильностью;

  • фильтрация флэта и низкой активности рынка.

Фильтр предотвращает открытие сделок в периоды отсутствия направленного движения.

Индикаторные разрешения

Используются как подтверждающий уровень:

  • RSI — определение направленного давления;

  • ADX — оценка силы текущего движения.

Индикаторы не формируют сигнал самостоятельно, а используются исключительно как разрешающие фильтры.

 Гибкая архитектура фильтров

  • каждый фильтр настраивается отдельно;

  • возможно использование одного или нескольких фильтров одновременно;

  • фильтры не конфликтуют с основной трендовой логикой;

  • логика полностью совместима с тестером стратегий MetaTrader 5.

Примечание

Фильтры предназначены для улучшения качества входов и не гарантируют отсутствие убыточных сделок.
Результаты работы зависят от выбранных настроек, торгового инструмента и рыночных условий.


    Рекомендуемые настройки

    • Таймфрейм: M5 – M15

    • Символ: XAUUSD

    • Минимальный депозит: зависит от брокера и выбранного уровня риска

    • Рекомендуемый риск: 0.5–1% на сделку

    Важная информация

    Торговля на финансовых рынках связана с риском.
    Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
    Перед использованием советника на реальном счете рекомендуется тестирование и оптимизация.


