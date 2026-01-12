AURUS Gold Multi-TF EMA — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) и другими высоковолатильными инструментами.

Советник использует многовременной анализ тренда и открывает сделки только при подтверждении направления рынка на нескольких таймфреймах одновременно, что позволяет отфильтровывать шум и снижать количество ложных входов.

Ключевые особенности

Многовременной анализ тренда

Одновременный анализ 9 таймфреймов : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Тройная система экспоненциальных скользящих средних ( EMA )

Открытие сделок только при достижении заданного количества подтверждений

Опциональный реверсивный режим для контртрендовых стратегий

Адаптивное управление рисками

Динамические Stop Loss и Take Profit на основе ATR

Автоматический расчет объема позиции в процентах от капитала

Поддержка фиксированного лота

Интеллектуальная проверка минимально допустимого стоп-лосса

Встроенная защита от торговли при повышенном спреде

Управление позициями

Поддержка Trailing Stop на основе ATR

Ограничение максимального количества открытых позиций

Дневной лимит сделок

Автоматическое закрытие конфликтующих позиций

Использование уникального Magic Number

Совместимость и надежность

Полная поддержка счетов Netting и Hedging

Оптимизирован для тестера стратегий MetaTrader 5

Корректная работа на 5-значных и 3-значных котировках

Не использует мартингейл, сетки, усреднение или хеджирование

Система фильтрации торговых сигналов В советнике реализован многоуровневый блок фильтров, предназначенный для повышения качества входов и снижения количества сделок в неблагоприятных рыночных условиях. Каждый фильтр работает независимо и может быть включен или отключен в настройках советника. Свечной фильтр Оценивает структуру последней закрытой свечи: направление тела свечи;

соотношение тела к общему диапазону;

подтверждение рыночного намерения без использования индикаторов. Фильтр позволяет исключать входы при слабом или неопределённом ценовом движении. Фильтр ценовых паттернов Использует проверенные классические модели: поглощение (Engulfing);

Pin Bar. Паттерны анализируются только на закрытых свечах, без перерисовки и без обращения к будущим данным. Импульсный фильтр Оценивает силу текущего движения: сравнение диапазона свечи с текущей волатильностью;

фильтрация флэта и низкой активности рынка. Фильтр предотвращает открытие сделок в периоды отсутствия направленного движения. Индикаторные разрешения Используются как подтверждающий уровень: RSI — определение направленного давления;

ADX — оценка силы текущего движения. Индикаторы не формируют сигнал самостоятельно, а используются исключительно как разрешающие фильтры. Гибкая архитектура фильтров каждый фильтр настраивается отдельно;

возможно использование одного или нескольких фильтров одновременно;

фильтры не конфликтуют с основной трендовой логикой;

логика полностью совместима с тестером стратегий MetaTrader 5. Примечание Фильтры предназначены для улучшения качества входов и не гарантируют отсутствие убыточных сделок.

Результаты работы зависят от выбранных настроек, торгового инструмента и рыночных условий.



Рекомендуемые настройки

Таймфрейм: M5 – M15

Символ: XAUUSD

Минимальный депозит: зависит от брокера и выбранного уровня риска

Рекомендуемый риск: 0.5–1% на сделку

Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Перед использованием советника на реальном счете рекомендуется тестирование и оптимизация.