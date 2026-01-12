AURUS Gold Multi
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
AURUS Gold Multi-TF EMA — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) и другими высоковолатильными инструментами.
Советник использует многовременной анализ тренда и открывает сделки только при подтверждении направления рынка на нескольких таймфреймах одновременно, что позволяет отфильтровывать шум и снижать количество ложных входов.
Ключевые особенности
Многовременной анализ тренда
-
Одновременный анализ 9 таймфреймов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
-
Тройная система экспоненциальных скользящих средних (EMA)
-
Открытие сделок только при достижении заданного количества подтверждений
-
Опциональный реверсивный режим для контртрендовых стратегий
Адаптивное управление рисками
-
Динамические Stop Loss и Take Profit на основе ATR
-
Автоматический расчет объема позиции в процентах от капитала
-
Поддержка фиксированного лота
-
Интеллектуальная проверка минимально допустимого стоп-лосса
-
Встроенная защита от торговли при повышенном спреде
Управление позициями
-
Поддержка Trailing Stop на основе ATR
-
Ограничение максимального количества открытых позиций
-
Дневной лимит сделок
-
Автоматическое закрытие конфликтующих позиций
-
Использование уникального Magic Number
Совместимость и надежность
-
Полная поддержка счетов Netting и Hedging
-
Оптимизирован для тестера стратегий MetaTrader 5
-
Корректная работа на 5-значных и 3-значных котировках
-
Не использует мартингейл, сетки, усреднение или хеджирование
Система фильтрации торговых сигналов
В советнике реализован многоуровневый блок фильтров, предназначенный для повышения качества входов и снижения количества сделок в неблагоприятных рыночных условиях.
Каждый фильтр работает независимо и может быть включен или отключен в настройках советника.
Свечной фильтр
Оценивает структуру последней закрытой свечи:
-
направление тела свечи;
-
соотношение тела к общему диапазону;
-
подтверждение рыночного намерения без использования индикаторов.
Фильтр позволяет исключать входы при слабом или неопределённом ценовом движении.
Фильтр ценовых паттернов
Использует проверенные классические модели:
-
поглощение (Engulfing);
-
Pin Bar.
Паттерны анализируются только на закрытых свечах, без перерисовки и без обращения к будущим данным.
Импульсный фильтр
Оценивает силу текущего движения:
-
сравнение диапазона свечи с текущей волатильностью;
-
фильтрация флэта и низкой активности рынка.
Фильтр предотвращает открытие сделок в периоды отсутствия направленного движения.
Индикаторные разрешения
Используются как подтверждающий уровень:
-
RSI — определение направленного давления;
-
ADX — оценка силы текущего движения.
Индикаторы не формируют сигнал самостоятельно, а используются исключительно как разрешающие фильтры.
Гибкая архитектура фильтров
-
каждый фильтр настраивается отдельно;
-
возможно использование одного или нескольких фильтров одновременно;
-
фильтры не конфликтуют с основной трендовой логикой;
-
логика полностью совместима с тестером стратегий MetaTrader 5.
Примечание
Фильтры предназначены для улучшения качества входов и не гарантируют отсутствие убыточных сделок.
Результаты работы зависят от выбранных настроек, торгового инструмента и рыночных условий.
Рекомендуемые настройки
-
Таймфрейм: M5 – M15
-
Символ: XAUUSD
-
Минимальный депозит: зависит от брокера и выбранного уровня риска
-
Рекомендуемый риск: 0.5–1% на сделку
Важная информация
Торговля на финансовых рынках связана с риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Перед использованием советника на реальном счете рекомендуется тестирование и оптимизация.