Wizard of Gold

🧙‍♂️ Wizard of Gold (M3) — 精准日内波動率交易引擎
👉 关注此 EA 的实时交易信号
Wizard of Gold 是一款专为 XAUUSD（黄金）M3 时间框架打造的高性能算法交易系统。该 EA 专为速度、精准度和适应性而设计，在动态波动率框架内运行——实时持续调整风险敞口、过滤条件和执行逻辑，以匹配黄金市场瞬息万变的特性。与依赖网格交易或马丁格尔策略的僵化系统不同，Wizard of Gold 将资本保护和受控的激进交易放在首位，在流动性扩张阶段捕捉高概率机会，同时避开低质量的市场环境。
🛡️ 先进的风险管理与动态仓位控制
Wizard of Gold 的核心是一个复杂的仓位计算引擎，它能智能地将市场波动率与账户风险敞口相匹配：
• 动态波动率仓位控制：EA 评估实时的 ATR 斜率表现，在动量驱动的行情中放大仓位，在低迷或不确定的市场中减少风险敞口。
• 多时间框架市场环境检测：大周期（M30）引擎评估更广泛的市场结构。当市场处于震荡或无方向状态时，EA 会自动切换到保守的风险配置文件。
• 精准风险校准：每个 Tick（报价）都会重新计算仓位大小，以保持您设定的确切风险百分点——并将波动率、经纪商点差规范和实时净值波动考虑在内。
📊 智能交易入场系统（5重滤网共振）
为了确保只执行高质量的交易，Wizard of Gold 采用了强大的五重滤网共振模型：
• 锚定 VWAP (AVWAP) – 让交易与基于交易时段的流动性资金流保持一致。
• 赫尔移动平均线 (HMA) – 以更低的滞后性捕捉趋势方向。
• 肯特纳通道 (Keltner Channels) – 识别波动率包络线和突破区域。
• 交易量动量差值 (VMD) – 确认成交量资金流的强度和方向。
• 资金流量指标 (MFI) – 衡量资本流入/流出以及动量转变。
这种分层的方法显著减少了虚假信号，并防止在低质量的市场阶段进行过度交易。
⚡ 市场流向与执行过滤
• 基于交易时段的 AVWAP 对齐：EA 跟踪主要的全球交易时段（亚洲、伦敦、纽约），以确保交易遵循主导的流动性方向。
• 成交量动量验证：当成交量强度微弱或衰退时，将阻止交易执行，从而过滤掉不可靠的突破和动量耗尽行情。
⚠️ 内置安全机制
• 高影响新闻保护：在重大经济数据公布前自动平仓并暂停执行，仅在市场环境稳定后才恢复交易。
• 日内收盘风险锁定：在持仓过夜（Rollover）前平仓，以避免隔夜利息成本和不流动引起的点差激增，交易将在每日开盘重置后恢复。
🖥️ 实时交易仪表盘
干净、轻量化的图表界面提供了系统活动的全面透明度：
• 实时点差监控与阈值警报。
• 基于 AVWAP 对齐的交易时段偏向（看涨/看跌）。
• 通过 MFI 信号显示的行情动量和流向状态。
⚙️ 使用建议
• 品种：XAUUSD (黄金)
• 时间框架：M3 (带内部 M30 分析)
• 设置：优化为即插即用 — 仅需调整核心参数，如手数、风险比例、点差限制和交易时段设置。
• 经纪商：推荐使用 ECN 或低点差账户以获得最佳表现。
⏱️ 重要时间配置
为了保持精准度，AVWAP 交易时段锚定和新闻过滤器必须与您经纪商的服务器时间保持一致。由于全球市场与经纪商服务器之间的夏令时差异，这些偏差可能会每年变动两次。请定期核对交易时段运行时间并相应调整输入参数，以确保与实时市场环境精确同步。
📈 适应性风险与趋势优化
Wizard of Gold 将基于波动率的仓位控制与趋势强度过滤相结合：
• 基于 ATR 斜率的风险调整：根据波动率的加速动态缩放风险敞口。
• ADX 环境过滤器 (M30) 定义了趋势强度阈值：
  • 低风险：ADX 25–30
  • 中等风险：ADX 20–24
  • 激进风险：ADX 15–19
    这确保了在适应趋势和过渡市场阶段的同时，保持一致的风险控制。
🧪 历史回测概述
使用“基于真实 Tick 的每个 Tick”并结合现实的执行条件进行了测试：
• 方案 1 — 保守型设置
  • 6 个月 | $1,000 初始资金
  • 固定手数 (0.01)
  • 环境过滤器关闭
  • 稳定、受控的增长曲线
    • 方案 2 — 动态增长设置
  • 3 个月 | $1,000 初始资金
  • 基于 ATR 的仓位控制
  • 每笔交易 2% 风险
  • 环境过滤器开启 (ADX 20)
  • 伴随交易活跃度提升的高收益潜力
⚠️ 回测注意事项
由于低时间框架黄金交易需要极高的精准度，准确的回测结果取决于高质量的 Tick 数据。请务必使用真实 Tick 建模，以正确反映点差行为、延迟和执行动态。
Wizard of Gold 专为追求精致、适应性强且纪律严明的日内黄金交易者而设计——它将精准过滤、智能风险控制和实时市场感知完美融合于一个强大的系统之中。
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      Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
      Quantum Queen X MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (29)
      专家
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      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (103)
      专家
      道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
      Scalping Robot Pro MT5
      MQL TOOLS SL
      4.46 (140)
      专家
      Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
      Lizard
      Marco Scherer
      4.15 (41)
      专家
      LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.96 (214)
      专家
      Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
      Quantum Athena X
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (3)
      专家
      更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
      Gold Snap
      Chen Jia Qi
      4.47 (17)
      专家
      Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
      Gold Neural Core
      TICK STACK LTD
      5 (8)
      专家
      Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
      XT Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      5 (4)
      专家
      XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
      Pulse Engine
      Jimmy Peter Eriksson
      4.06 (36)
      专家
      最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (506)
      专家
      介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
      Nexorion Initium Novum EA
      Valentina Zhuchkova
      4.23 (26)
      专家
      NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.33 (112)
      专家
      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
      Chiroptera
      Rob Josephus Maria Janssen
      4.64 (47)
      专家
      Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
      Range Breakout EA with Range Filters
      Jimmy Peter Eriksson
      4.52 (21)
      专家
      更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
      SomaGold
      Andrii Soma
      5 (10)
      专家
      SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
      Byrdi
      William Brandon Autry
      5 (21)
      专家
      BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
      ArtQuant Gold
      Miguel Angel Vico Alba
      4.2 (25)
      专家
      ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.53 (123)
      专家
      交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
      The Gold Phantom
      Profalgo Limited
      4.7 (44)
      专家
      道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
      XIRO Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      5 (34)
      专家
      XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
      BB Return mt5
      Leonid Arkhipov
      4.42 (125)
      专家
      BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
      Burning Grid
      Magma Software Solutions UG
      4.59 (29)
      专家
      BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.77 (128)
      专家
      量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
      Gold House MT5
      Chen Jia Qi
      4.49 (59)
      专家
      Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
      Daytrade Pro Algo MT5
      Profalgo Limited
      4.18 (11)
      专家
      推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
      HFT Spike EA
      OMG FZE LLC
      5 (3)
      专家
      [ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
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      专家
      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
      One Man Army
      Ihor Otkydach
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      专家
      每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
      作者的更多信息
      Anchored VWAP for MT5
      Rowan Stephan Buys
      5 (2)
      指标
      Anchored VWAP (AVWAP) for MT5 通过 Anchored VWAP for MT5 将您的图表分析提升到新高度，这是为希望获得 精确、快速且清晰的关键价格水平分析 的交易者设计的强大工具。该指标将机构级 VWAP 分析带入您的 MT5 图表，功能类似于 TradingView，同时充分优化了 MT5 的性能。 主要功能 图表上多个锚点: 可添加任意数量的 AVWAP 线，每条线都可设置独立的起始日期和时间。 自定义起始点: 将每条 VWAP 锚定到特定交易时段、日期或重要市场事件。 直观用户界面: 操作简单，适合所有经验水平的交易者。 多用途交易: 适合日内交易、波段交易或更长期策略。 动态支撑与阻力: 快速识别趋势、潜在反转点，并做出明智交易决策，无需复杂设置。 TradingView 类似功能: 模拟 TradingView 上的 AVWAP 功能，同时利用 MT5 的执行优势。 与 EA 的整合 通过我们的 全功能 EA 自动化此指标，提升交易效率： AVWAP Sniper – 精准单笔交易策略 AVWAP Machine Gun – 激进多笔入场策略
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      Anchored VWAP with STD Deviation Bands
      Rowan Stephan Buys
      指标
      带标准差带的锚定 VWAP（AVWAP）– MT5 通过 AVWAP 加动态标准差带 提升交易精度。专为追求 速度、清晰和可操作洞察 的交易者设计，该指标将专业级 VWAP 分析直接带入 MT5 图表，帮助您快速识别关键价格水平和高概率交易机会。 主要功能 多锚点设置： 可添加任意数量 AVWAP 线，每条线可自定义开始日期和时间，以匹配交易时段、事件或策略关键水平。 标准差带： 每条 VWAP 可设置最多三条带，倍数可调，为波动性分析提供精准支持，同时直观显示入场和出场位置。 即时市场洞察： 快速识别关键支撑/阻力区、潜在反转和趋势方向。 简洁直观： 用户友好界面，支持快速、高效交易，无繁杂设置。 多用途交易： 适合日内剥头皮、波段交易或基于波动性的算法策略。 与 EA 的整合 使用我们的 完全整合 EA 自动化此指标： AVWAP Bands Scalper – 完全自动化剥头皮 EA，使用 AVWAP 与标准差带 结合自动化速度与专业图表分析，实现高概率交易，并保持风险可控。 交易者选择此指标的理由 多锚点设置，实现图表全覆盖 标准差带提供清晰的波动性目标 快速识别趋势、反转及关
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      Hull Moving Average or HMA for MT5
      Rowan Stephan Buys
      指标
      Hull Moving Average (HMA) for MT5 – 快速、平滑、零滞后趋势指标 使用 Hull Moving Average (HMA) 提升您的交易水平——一个超快速、几乎零滞后的趋势指标，适用于 MetaTrader 5。与 SMA、EMA 或 WMA 不同，HMA 能即时响应市场方向，同时过滤噪音，为剥头皮、日内交易或波段交易提供清晰可靠的信号。 HMA 采用高性能加权移动平均引擎，计算 Alan Hull 的真实公式，输出平滑且可靠的趋势线， 不重绘 ，非常适合可视化分析或自动化策略。 主要优势 对趋势变化零滞后响应 平滑稳定的曲线，图表清晰 比 SMA/EMA/WMA 更精确 不重绘，完全兼容 EA 支持所有品种：外汇、黄金、指数、加密货币 适用于趋势方向、进出场、回调和反转 为何选择 HMA for MT5 精准捕捉趋势，滞后最小 快速识别市场反转 适用于系统化或自动化交易 轻量、可靠、兼容 EA 自动化 将此专业 HMA 与自动交易结合： 使用 HMA Crossover EA  ; Phoenix Fury EA ; Wizard of Gold
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      Moving Average Crossover with RSI
      Rowan Stephan Buys
      专家
      MA Crossover with RSI EA — 干净可靠的趋势跟随系统（MT4） 想要一个 纪律性强、简单高效 、无需复杂操作就能运行的 EA 吗？ MA Crossover + RSI EA 将经典的移动平均线交叉策略与动量确认结合，提供 精准入场、减少错误信号、完全自动化执行 ，适用于任意货币对或时间周期。 为什么交易者选择本 EA 1️⃣ 精准趋势入场 使用 快速与慢速移动平均线 （SMA、EMA、SMMA、LWMA）识别趋势变化 只执行有效、高概率信号 — 无需猜测，无模糊操作 2️⃣ RSI 确认，提高准确性 仅当趋势与 RSI 一致时才开仓： 买入 → RSI > 50 卖出 → RSI < 50 消除弱反转，降低噪音，即使在震荡行情中也可靠 3️⃣ 自适应风险与交易管理 ATR SL/TP（波动模式）： 动态止损与止盈，随市场速度调整 反向交叉平仓： 可忽略固定 SL/TP，仅在 MA 反向交叉时平仓 可选风险 %： 根据账户余额自动计算手数 最大滑点与间隙过滤器： 防止执行问题和过早平仓 4️⃣ 完全灵活 可自定义参数： MA 周期与类型 RSI 周期
      AVWAP Sniper
      Rowan Stephan Buys
      专家
      AVWAP Sniper – 精准日内EA，结合Anchored VWAP与MFI指标 以纪律与精准捕捉高概率交易机会。 AVWAP Sniper结合Anchored VWAP水平、移动平均方向和资金流量指数（MFI）信号，识别高概率交易，同时有效管理风险。非常适合日内交易，也可灵活应用于波段交易。 主要功能 每个信号仅开一单: 避免过度交易，仅在确认信号时开单。 Anchored VWAP精准定位: 使用集成自定义AVWAP指标定位最佳入场点。 趋势与资金流确认: 结合移动平均方向和MFI过滤低概率交易。 基于ATR的动态止损/止盈: 自动根据市场波动调整止损和止盈。 可自定义风险管理: 设置最大风险百分比，超过设定阈值时停止交易。 独特Magic Number: 可在同一账户运行多个EA而不发生冲突。 全参数可配置: 调整AVWAP锚点、MA类型和周期、MFI与ATR设置、时间框架及交易方向（多/空/双向）。 交易逻辑 AVWAP Sniper仅在 高概率条件下开仓 ： 配置好的移动平均线与Anchored VWAP交叉对齐 MFI确认趋势方向（多头>50，空头<50） 不符合条件
      AVWAP Machine Gun
      Rowan Stephan Buys
      专家
      AVWAP Machine Gun – 多次入场动量EA，配备Anchored VWAP与MFI过滤器 像机关枪一样捕捉市场动量。 AVWAP Machine Gun结合Anchored VWAP的精确性、移动平均趋势过滤器和资金流量指数（MFI）确认，以及基于ATR的风险管理，打造高概率多次入场交易引擎。 该EA专为希望 在强势行情中加仓而不遗漏关键机会 的交易者设计，当动量与机构级信号一致时，可以每根K线开设多笔交易。 主要功能 多次入场“Machine Gun”模式： 在强信号条件下每根K线可开多笔交易，最大化机会捕捉。 Anchored VWAP方向与支撑/阻力区域： 使用与AVWAP Sniper相同的自定义指标，提供方向性偏好及动态支撑/阻力水平。 移动平均趋势过滤： 确保交易与市场整体趋势一致。 成交量加权MFI确认： 避免疲弱或失效信号。 动态ATR止损/止盈： SL/TP会根据当前市场波动自动调整。 完整仓位方向控制： 可选择仅做多、仅做空或双向交易。 精确风险管理： 对每笔已平仓交易设置硬性风险限制，超出最大风险百分比时停止交易。 Magic Number隔离： 同
      AVWAP Bands Scalper
      Rowan Stephan Buys
      专家
      AVWAP Bands Scalper – 精准 1:2 风险回报比的剥头皮 EA 释放 精准自动剥头皮交易 的力量，AVWAP Bands Scalper 专为日内交易者设计，利用 锚定成交量加权平均价 (AVWAP) 与自定义标准差带 ，识别高概率买卖机会，实现快速、精准、一致的交易。 快速开始 下载免费可视化指标： Anchored VWAP with STD Deviation Bands 配置 EA 的锚点和交易偏好。 让 AVWAP Bands Scalper 自动执行交易， 确保最佳 1:2 风险回报比 。 核心功能 集成自定义指标: 完全整合 AVWAP + StdDev Bands 指标，用于进场、止损和止盈计算。 多情景交易: 根据最后收盘的蜡烛相对 AVWAP 及标准差带，自动识别三个多头和三个空头交易场景。 买入情景: 收盘高于 VWAP → 多单，目标 +2SD 收盘介于 -1SD 与 VWAP → 多单，目标 +1SD 收盘介于 -2SD 与 -1SD → 多单，目标 VWAP 卖出情景: 收盘低于 VWAP → 空单，目标 -2SD 收盘介于 +1SD 与
      Moving Average Surfer
      Rowan Stephan Buys
      专家
      移动平均冲浪者 – MT5 精准趋势捕捉专家顾问 利用 移动平均冲浪者 自信驾驭市场波动，这是一款全自动趋势跟踪EA，专为追求精准、高效及智能风险管理的交易者设计。EA结合快慢移动平均信号与RSI动量滤波器，帮助识别高概率交易，同时保持严格的风险控制。 主要特点 双移动平均分析 通过快线MA穿越慢线MA识别趋势变化 灵活选择MA类型：SMA、EMA、SMMA、LWMA RSI动量滤波器 RSI高于50时仅开多单，低于50时仅开空单 避免低质量交易信号，顺势操作 动态风险管理 可自定义封闭交易余额最大风险百分比 可选自适应手数，保护资金并优化仓位 当最后一笔交易平仓低于最大风险设置时，EA停止交易 ATR止损与目标 自动根据ATR倍数计算止损和止盈 根据市场波动调整，确保风险可控 灵活交易控制 可选择仅做多、仅做空或双向交易 自定义时间周期支持 适用于任意图表周期，满足短线、日内或波段策略需求 唯一Magic Number 确保多图表运行安全，避免交易冲突 为什么选择移动平均冲浪者 完全自动化、规则化的趋势捕捉 RSI动量验证，提高交易信号质量 智能风险控制，保护资金并优化机会 参数可自
      HMA Crossover
      Rowan Stephan Buys
      专家
      HMA Crossover EA – MT5 利用 Hull Moving Average (HMA) 的速度和精度，在 MetaTrader 5 上实现全自动趋势跟随交易。 HMA Crossover EA 专为希望快速捕捉新兴趋势，同时保持严格风险控制的交易者设计。通过结合快速 HMA 与慢速 HMA，EA 能提前识别潜在趋势变化，并通过基于 ATR 的动态止损和止盈管理风险。 清晰、纪律化、高效。 核心策略逻辑 EA 持续监控： 快速 HMA – 早期动量探测 慢速 HMA – 趋势确认 当发生交叉时，EA 会根据您的参数进行风险评估并执行交易。 无多余滤波器， 无复杂操作， 纯粹的趋势反应逻辑，动态适应市场波动。 主要功能 动态 HMA 交叉检测 自动检测多头和空头交叉信号，可自定义 HMA 周期和图表时间框架。 基于 ATR 的止损与止盈 SL 和 TP 水平根据以下参数计算： ATR 周期 ATR SL/TP 乘数 根据实时市场波动自适应，而非固定点位。 高级风险控制 可配置 最大风险百分比 固定手数选项 保证金智能管理 下单前自动检查现有仓位
      Phoenix Fury
      Rowan Stephan Buys
      专家
      PHOENIX FURY GOLD SCALPER PRO (M5) 通过波动率回调捕捉机构动量。 大多数零售交易机器人在黄金交易中失败，是因为它们依赖死板的固定点数/点值、静态移动平均线和滞后的指标。Phoenix Fury Gold Scalper Pro 则完全不同。它采用完全封闭、独立且零滞后的数学计算引擎，专为精准捕捉日内流动性扩张而设计。通过结合结构锚点、平滑趋势跟踪、几何成交量分布和动态波动率带，Phoenix Fury 仅在机构资金强力推动市场时才介入交易。 ️ 4层算法共流引擎 Phoenix Fury 通过先进的多层过滤结构运行，确保您绝不与主导性的机构订单块（Order Blocks）背道而驰： 结构锚点（Anchored VWAP）： 自动计算并锁定经纪商时间 00:00 的日内开盘价。这确立了明确 combat 的每日交易偏向（Bias）。EA 仅在价格高于 AVWAP 时做多，在低于时做空。 趋势 advance 过滤器（Hull Moving Average）： 利用优化的周期 WMA 计算程序，零滞后地跟踪即时动量向量，作为严格的斜率方向闸门。
      Volume Momentum Delta
      Rowan Stephan Buys
      指标
      短描述： 一款高性能的成交量情绪振荡器，通过解析蜡烛几何结构揭示隐藏的买卖压力。非常适合识别市场吸收、衰竭、背离及趋势延续。 详细描述： Volume Momentum Delta 指标专为需要洞察标准价格柱背后真相的交易者而设计。虽然大多数成交量指标仅显示总活动，但 Volume Momentum Delta 利用高级蜡烛几何逻辑，将每根蜡烛分解为“买方”和“卖方”组成部分。与需要昂贵 Tick 数据的标准 CVD 不同，此指标针对 MetaTrader 5 的原生报价量（Tick Volume）进行了优化，使其对外汇、黄金 (XAUUSD) 和股指极其有效。它利用蜡烛实体与影线之间的关系来估算交易意图，直接在您的独立窗口中提供“模拟盘口（pseudo-tape）”读数。 核心功能： 双线情绪： 独立的买入线和卖出线让您能够精准观察哪一方动量正在减弱，而哪一方正在增强。 动态强度基准： 成交量强度线充当“波动率速度限制”，帮助您识别哪一方正对市场采取激进的控制。 报价量优化： 专为无法获取真实交易所成交量的平台构建，为零售交易者提供机构级的洞察力。 最佳实践与使用指南： 趋势确认
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