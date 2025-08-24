MultiWay EA
- Эксперты
- PAVEL UDOVICHENKO
- Версия: 1.12
- Обновлено: 6 октября 2025
- Активации: 7
Этот советник следует настоящей философии «установил и забыл». Он может стабильно работать годами при минимальном вмешательстве пользователя, что делает его отличным инструментом для долгосрочных стратегий.
Используйте MultiWay EA как самостоятельное решение на вашем торговом счёте или добавьте его как ценную часть диверсифицированного портфеля.
Просто прикрепите его к графику — и он сделает всё остальное.
Ключевые особенности MultiWay EA:
- В работе советник учитывает не только котировки валютных пар, но также:
- Волатильность на глобальных фондовых рынках
- Волатильность валютных фьючерсов по базовым валютам в торгуемых парах
- Волатильность и сигналы направленного движения с опционного рынка по соответствующим валютным парам
- Продвинутые фильтры волатильности помогают советнику избегать сделок, когда «классические» пары (например, EURUSD или GBPUSD) могут продолжать трендовое движение без откатов.
- Если позиции открылись неудачно, советник закроет их с контролируемым убытком — никакого бесконечного удержания.
- Используется сеточная система, но без мартингейла.
Минимальные требования и рекомендации (для стандартных настроек)
- Брокер: любой брокер с низким спредом. Мы рекомендуем IC Markets, IC Trading или Valutrades.
- Минимальный первоначальный депозит: $3000
- Рекомендуемый первоначальный депозит: $5000
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Тип счёта: Hedging
- Использование VPS для круглосуточной работы советника (обязательно)
Инструкции по установке
- Добавьте разрешение в терминале на получение информации о финансовых рынках с нашего аналитического сервера paveludoservice_com (скриншот).
- Правильный способ №1: Запустите советник со стандартными настройками на любом одном графике (скриншот).
- Правильный способ №2: Удалите список символов в настройках и запустите советник на 9 графиках: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (скриншот).
- Неправильный способ: Оставить стандартные настройки и запустить советник на 9 отдельных графиках (скриншот).
我长期在观察这个 EA 的表现，真实信号显示它一直非常稳健地在盈利，但它的价格有些高。这次终于等到了打折促销，我毫不犹豫地购买了。我收到了非常详细的文档和配置文件列表。虽然这两天暂停交易了，但我非常期待它在一月份的表现。 我之后会通过 EA 的交易表现，来更新这条评论以及对应的评分。