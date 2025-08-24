AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке. MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам —— советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных направленных импульсов.

MultiWay EA идеально подходит тем, кто ценит простоту, стабильность и понятную логику — без сложных настроек, но с гибкими возможностями по управлению капиталом и контролю рисков.



Этот советник следует настоящей философии «установил и забыл». Он может стабильно работать годами при минимальном вмешательстве пользователя, что делает его отличным инструментом для долгосрочных стратегий.



Используйте MultiWay EA как самостоятельное решение на вашем торговом счёте или добавьте его как ценную часть диверсифицированного портфеля.



Просто прикрепите его к графику — и он сделает всё остальное.





Ключевые особенности MultiWay EA: В работе советник учитывает не только котировки валютных пар, но также: Волатильность на глобальных фондовых рынках Волатильность валютных фьючерсов по базовым валютам в торгуемых парах Волатильность и сигналы направленного движения с опционного рынка по соответствующим валютным парам

Продвинутые фильтры волатильности помогают советнику избегать сделок, когда «классические» пары (например, EURUSD или GBPUSD) могут продолжать трендовое движение без откатов.

Если позиции открылись неудачно, советник закроет их с контролируемым убытком — никакого бесконечного удержания.

Используется сеточная система, но без мартингейла.



Минимальные требования и рекомендации (для стандартных настроек) Брокер: любой брокер с низким спредом. Мы рекомендуем IC Markets, IC Trading или Valutrades.

Минимальный первоначальный депозит: $3000

Рекомендуемый первоначальный депозит: $5000

Кредитное плечо: 1:100 или выше

Тип счёта: Hedging

Использование VPS для круглосуточной работы советника (обязательно)



Инструкции по установке Добавьте разрешение в терминале на получение информации о финансовых рынках с нашего аналитического сервера paveludoservice_com (скриншот).

Правильный способ №1: Запустите советник со стандартными настройками на любом одном графике (скриншот).

Запустите советник со настройками на (скриншот). Правильный способ №2: Удалите список символов в настройках и запустите советник на 9 графиках: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (скриншот).

Неправильный способ: Оставить стандартные настройки и запустить советник на 9 отдельных графиках (скриншот).



