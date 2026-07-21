SPR Trading

SPR Trading | Профессиональный советник (EA) для XAUUSD

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автоматизированное ПО подвержено техническим рискам, таким как перебои в работе VPS или рыночные сбои. Никакое ПО не гарантирует получение прибыли.

🛡️ Ограниченный тираж

Чтобы сохранить эффективность данной стратегии, я выпускаю всего 10 копий. По достижении этого лимита цена будет повышена до максимального уровня, чтобы предотвратить массовые продажи. Все 10 владельцев получат бессрочный доступ к обновлениям и мою личную поддержку.

  • Для кого: Для серьезных трейдеров, предпочитающих дисциплинированный, приватный и системный подход.

  • Цель: Это профессиональная реализация моей личной стратегии, которую я совершенствовал более 8 лет.

  • Примечание: Я не поддерживаю сервисы копирования сделок (Copy Trading). Продукт предназначен только для индивидуального использования.

⚙️ Методология SPR: Стратегия, Психология, Риск

Фундамент SPR держится на трех столпах:

  1. Стратегия (Strategy): Отточенный и надежный алгоритмический алгоритм.

  2. Психология (Psychology): Устранение эмоциональных факторов, агрессии и нерешительности.

  3. Риск (Risk): Дисциплинированное управление капиталом и строгое следование плану.

💎 Основные технические возможности

  • Движок управления рисками: Адаптивный размер лота, риск в процентах, управление выходом из просадки.

  • Управление волатильностью: Интегрированный ATR-адаптивный менеджмент и функции трейлинг-стопа.

  • Защита системы: Аварийное закрытие корзины сделок (в USD), дневная цель, защита эквити, фильтрация проскальзывания и спреда.

  • Фильтры входа: Использование Parabolic SAR, фильтр волатильности ATR и сессионные фильтры.

  • Новостная защита: Автоматическая блокировка торговли перед выходом важных новостей.

  • Премиум-интерфейс: Информативная панель в стиле Glassmorphism, диагностические отчеты и ссылки на мониторинг.

📊 Технические требования и параметры

Для достижения результатов, аналогичных моим личным счетам, необходимо строго соблюдать следующие параметры:

Параметр Значение
Инструмент XAUUSD (Золото)
Таймфрейм H4
Баланс $3,000 – $5,000 (минимум)
Тип счета Standard или Swap-Free
Тип брокера A-Book (честный вывод сделок на рынок)

  • Настройка: Обязательно использование прилагаемых Set-файлов.

  • Выбор брокера: Используйте надежных A-Book брокеров (например, IC Markets, Pepperstone, Dukascopy) для обеспечения минимального времени исполнения и отсутствия манипуляций со стороны брокера.

🚀 Как начать работу

  1. Подготовка: Убедитесь, что ваш стартовый капитал соответствует требованиям.

  2. Тестирование: Скачайте Set-файлы для проведения собственных тестов на H4.

  3. Развертывание: Следуйте пошаговому видеогайду по установке и оптимизации, включенному в комплект.

  4. Поддержка: Посетите мой веб-сайт для получения дополнительной информации.

Буду признателен за ваши отзывы и комментарии. Добро пожаловать в клуб — торгуйте с точностью SPR.



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У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
X Gold Nexus
Tingting Yu
Эксперты
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
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AURIC MOHD-iK is a dynamic, logic-based Expert Advisor (EA) engineered specifically for trading XAUUSD (Gold). Unlike standard trading systems that rely on lagging, unreliable indicators, this EA operates purely on clean price logic—executing trades the way an experienced human trader naturally reads the market. This version is completely free with limitations, offering permanent value to your trading setup with zero hidden costs. Active Auric Mode That's it!!!!!!!!!! Core Trading Parameters Ac
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XAU Ballestic Pro
Md Iqbal Kaiser
Эксперты
MOHD-iK Coding HUB presents MOHD-iK GOLD Ballestic Pro , the premium, high-precision trading solution engineered for Gold (XAUUSD).This Pro Version represents the full evolution of my trading logic, meticulously designed for capital preservation, advanced risk management, and professional-grade performance. After purchase, text me for the set file. Also, mention your starting balance. IMPORTANT: READ BEFORE INSTALLATION To ensure the EA operates with maximum efficiency and connects to critical
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