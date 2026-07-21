SPR Trading

Range Expansion PRO Samson Mzera Masinde Эксперты

Range Expansion PRO: Стратегия и Реализация Проблема: ловушка «ложного пробоя» Большинство ботов для торговли на пробоях терпят неудачу по одной простой причине: они воспринимают каждое движение цены как сигнал. В результате их «разрывает» в боковых рынках или они получают убытки из-за ложных пробоев во время сессий с низкой ликвидностью. Я разработал Range Expansion PRO, чтобы решить именно эту проблему. Мне нужен был инструмент, который остаётся в режиме ожидания, когда рынок нерешителен, и д