SPR Trading
- Эксперты
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Md Iqbal KaiserI am a dedicated Expert Advisor (EA) Developer and Python Programmer with a passion for transforming complex trading ideas into high-performance automated systems. My approach blends the robust execution of MQL5 with the analytical power of Python to create trading tools that are both disciplined
- Версия: 3.0
- Обновлено: 25 июля 2026
- Активации: 5
Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автоматизированное ПО подвержено техническим рискам, таким как перебои в работе VPS или рыночные сбои. Никакое ПО не гарантирует получение прибыли.
🛡️ Ограниченный тираж
Чтобы сохранить эффективность данной стратегии, я выпускаю всего 10 копий. По достижении этого лимита цена будет повышена до максимального уровня, чтобы предотвратить массовые продажи. Все 10 владельцев получат бессрочный доступ к обновлениям и мою личную поддержку.
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Для кого: Для серьезных трейдеров, предпочитающих дисциплинированный, приватный и системный подход.
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Цель: Это профессиональная реализация моей личной стратегии, которую я совершенствовал более 8 лет.
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Примечание: Я не поддерживаю сервисы копирования сделок (Copy Trading). Продукт предназначен только для индивидуального использования.
⚙️ Методология SPR: Стратегия, Психология, Риск
Фундамент SPR держится на трех столпах:
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Стратегия (Strategy): Отточенный и надежный алгоритмический алгоритм.
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Психология (Psychology): Устранение эмоциональных факторов, агрессии и нерешительности.
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Риск (Risk): Дисциплинированное управление капиталом и строгое следование плану.
💎 Основные технические возможности
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Движок управления рисками: Адаптивный размер лота, риск в процентах, управление выходом из просадки.
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Управление волатильностью: Интегрированный ATR-адаптивный менеджмент и функции трейлинг-стопа.
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Защита системы: Аварийное закрытие корзины сделок (в USD), дневная цель, защита эквити, фильтрация проскальзывания и спреда.
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Фильтры входа: Использование Parabolic SAR, фильтр волатильности ATR и сессионные фильтры.
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Новостная защита: Автоматическая блокировка торговли перед выходом важных новостей.
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Премиум-интерфейс: Информативная панель в стиле Glassmorphism, диагностические отчеты и ссылки на мониторинг.
📊 Технические требования и параметры
Для достижения результатов, аналогичных моим личным счетам, необходимо строго соблюдать следующие параметры:
|Параметр
|Значение
|Инструмент
|XAUUSD (Золото)
|Таймфрейм
|H4
|Баланс
|$3,000 – $5,000 (минимум)
|Тип счета
|Standard или Swap-Free
|Тип брокера
|A-Book (честный вывод сделок на рынок)
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Настройка: Обязательно использование прилагаемых Set-файлов.
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Выбор брокера: Используйте надежных A-Book брокеров (например, IC Markets, Pepperstone, Dukascopy) для обеспечения минимального времени исполнения и отсутствия манипуляций со стороны брокера.
🚀 Как начать работу
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Подготовка: Убедитесь, что ваш стартовый капитал соответствует требованиям.
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Тестирование: Скачайте Set-файлы для проведения собственных тестов на H4.
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Развертывание: Следуйте пошаговому видеогайду по установке и оптимизации, включенному в комплект.
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Поддержка: Посетите мой веб-сайт для получения дополнительной информации.
Буду признателен за ваши отзывы и комментарии. Добро пожаловать в клуб — торгуйте с точностью SPR.