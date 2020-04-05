Gold Wolf EA — автоматический советник для торговли золотом на MT4 / MT5

Gold Wolf EA — это торговый Expert Advisor для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD на основе трендовой логики, фильтрации рыночных условий и строгого контроля риска.

Советник ориентирован не на агрессивную частоту сделок, а на поиск более качественных торговых ситуаций. Его задача — входить в рынок только тогда, когда текущая структура цены соответствует заданным условиям стратегии, а также избегать торговли в периоды повышенного риска.

Gold Wolf EA сочетает трендовый подход, контроль спреда, фильтр новостей, ночной фильтр, защитные настройки Stop Loss / Take Profit и дополнительные ограничения для prop firm аккаунтов.

XAUUSD; таймфрейм: 5М-15M



По данной цене доступны 5 лицензий. После продаж 5 лицензий цена будет увеличена на 25%

InpShowChartVisualization = false — отключить визуализацию на графике для ускорения тестирования и оптимизации.

InpShowChartVisualization = true — включить визуализацию на графике: SuperTrend, сделки, линии Stop Loss / Take Profit и информационная панель.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1005/Gold_Wolf_EA_User_Guide_RU_UTF8_BOM__1.txt

Основная идея Gold Wolf EA

Gold Wolf EA анализирует поведение рынка и определяет направление движения на основе встроенной торговой логики.

Советник не открывает сделки случайно и не пытается торговать каждое движение рынка. Вместо этого он оценивает текущие условия и принимает решение только при наличии подходящего сигнала.

Главный принцип системы — дисциплина, контроль риска и работа только в тех условиях, где торговая логика имеет смысл.





Почему Gold Wolf EA не ориентирован на частую торговлю

Рынок движется каждый день, но не каждый день подходит для торговли.

Gold Wolf EA отдаёт приоритет качеству торговой ситуации, а не количеству сделок. В периоды неопределённости, расширенного спреда, важных новостей или неподходящей волатильности советник может оставаться вне рынка.

Такой подход помогает снизить количество слабых входов и избежать торговли в условиях, где риск выше ожидаемого преимущества.

Управление риском

Gold Wolf EA включает гибкую систему управления объёмом позиции.

Доступны режимы расчёта лота:

LOT_CONSERVATIVE — консервативный режим для осторожной торговли.

LOT_STANDARD — стандартный режим для сбалансированной работы.

LOT_AGGRESSIVE — более активный режим с повышенным риском.

LOT_FIXED — фиксированный лот, задаваемый пользователем вручную.

Также советник поддерживает фиксированные Stop Loss и Take Profit, которые используются как защитные уровни для ограничения риска и фиксации результата.

Защита от неблагоприятных рыночных условий

Gold Wolf EA содержит несколько дополнительных фильтров, которые помогают ограничить торговлю в неподходящие периоды.

Новостной фильтр

Советник может блокировать открытие новых сделок до и после важных экономических новостей.

Это особенно важно для XAUUSD, так как золото часто резко реагирует на макроэкономические события, процентные ставки, инфляционные данные и новости по доллару США.

Фильтр может учитывать новости разной важности:

High Impact

Medium Impact

Low Impact

Пользователь может самостоятельно включать или отключать нужные уровни важности.

Фильтр спреда

Gold Wolf EA может блокировать вход в рынок, если текущий спред превышает установленный лимит.

Это помогает избегать сделок при плохой ликвидности, расширении спреда, ролловере или нестабильном исполнении ордеров.

Ночной фильтр

Советник позволяет отключать торговлю в заданный ночной период.

Эта функция полезна для ограничения торговли во время низкой ликвидности, расширенных спредов и нестабильного поведения рынка в определённые часы торговой сессии.

Prop Firm Protection

Gold Wolf EA включает дополнительные защитные настройки для prop firm аккаунтов.

Доступны ограничения по:

риску на сделку;

дневному убытку;

максимальной просадке;

периоду охлаждения после достижения лимитов;

блокировке торговли после превышения заданных условий.

Эти функции предназначены для более строгого контроля риска и соблюдения торговых лимитов.

Без опасных методов торговли

Gold Wolf EA не ориентирован на высокорисковые методы увеличения объёма.

Советник не использует:

мартингейл;

агрессивный grid;

бесконтрольное усреднение убыточных позиций;

хаотичное увеличение лота;

торговлю без ограничения риска.

Каждая сделка является отдельным торговым решением и исполняется в рамках заданных параметров риска.

Рекомендуемые условия использования

Для более стабильной работы рекомендуется использовать:

XAUUSD; таймфрейм: 5М-15M

ECN / RAW-spread брокера;

низкий спред и быструю скорость исполнения;

стабильный VPS;

риск, соответствующий размеру депозита;

демо-тестирование перед запуском на реальном счёте.

Результаты могут отличаться у разных пользователей из-за различий в спредах, комиссиях, проскальзывании, скорости исполнения, котировках и торговых условиях брокера.

Поддерживаемые платформы

Gold Wolf EA поддерживает:

MetaTrader 4

MetaTrader 5

Обе версии используют одну торговую концепцию и предназначены для автоматической торговли золотом.

О бэктестах и реальной торговле

Gold Wolf EA использует фильтры, зависящие от текущих рыночных условий, включая новостной фильтр и WebRequest.

Некоторые функции не могут быть полностью воспроизведены в Strategy Tester, поэтому результаты бэктестов могут отличаться от поведения советника в реальной торговле.

Для более объективной оценки рекомендуется использовать forward-тестирование и демо-счёт в условиях, максимально приближенных к реальному исполнению.

Для кого подходит Gold Wolf EA

Gold Wolf EA подходит трейдерам, которые:

торгуют XAUUSD;

предпочитают автоматическую торговлю с понятной логикой;

ставят контроль риска выше частоты сделок;

хотят использовать фильтр новостей, спреда и времени торговли;

понимают важность брокера, VPS и качества исполнения;

не ищут агрессивный мартингейл или опасное усреднение.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Ни один автоматический советник не может гарантировать прибыль. Прошлые результаты, бэктесты или демонстрационные показатели не являются гарантией будущих результатов.

Перед использованием Gold Wolf EA на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте, изучить настройки и убедиться, что выбранный уровень риска соответствует вашему капиталу.

Заключение

Gold Wolf EA — это автоматический советник для MT4 / MT5, созданный для торговли золотом с акцентом на трендовую логику, фильтрацию неблагоприятных условий и контроль риска.

Советник предназначен для пользователей, которым важны дисциплина, защита капитала, понятная логика работы и стабильный подход к автоматической торговле.