HTF Moving Average MT5 rq
- Индикаторы
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- Версия: 5.21
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex HTF MOVING AVERAGE для MT5.
- - Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора HTF MA для MT5. HTF означает «более высокий таймфрейм».
- - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию.
- - Индикатор HTF MA позволяет прикрепить скользящую среднюю с более высокого таймфрейма к текущему графику, чтобы отслеживать направление основного тренда.
- - Индикатор показывает тренд с более высокого таймфрейма --> это всегда прибыльный метод.
- - Индикатор HTF MA позволяет получить большую прибыль с низким риском.
Как использовать:
- - прикрепить скользящую среднюю с дневного интервала (D1) к графику H4 или H1.
- - прикрепить скользящую среднюю с H4 к графику H1, M30 или M15.
- - и т.д. (см. изображения).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.