Session Momentum Dashboard
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.1
- Обновлено: 7 декабря 2025
- Активации: 5
Панель Session Momentum – Футуристическая торговая аналитика
Профессиональная панель анализа торговых сессий (Азия/Лондон/Нью-Йорк) с определением Kill Zones, пробоя азиатского диапазона и оценкой момента в реальном времени.
Универсальная панель для трейдеров ICT/Smart Money, анализирующих рыночные сессии и Kill Zones.
Основные функции:
Анализ 3 основных сессий
Азиатская, Лондонская и Нью-Йоркская сессии в режиме реального времени.
Определение Kill Zones
-
Лондонская Kill Zone (07:00–09:00)
-
Нью-Йоркская Kill Zone (12:00–14:00)
с автоматическими уведомлениями.
Asian Range Breakout
-
Графическое отображение азиатского диапазона
-
Определение пробоев вверх/вниз
Оценка Momentum
-
Прогресс-бары на основе RSI для каждой сессии
Анализ объёма
-
Соотношение объёма к средней величине
-
Классификация: LOW / NORMAL / HIGH
Торговые сигналы
Сильный сигнал формируется при сочетании:
Kill Zone + Breakout + Momentum
Перекрытие Лондон/Нью-Йорк
Автоматическое определение периодов высокой волатильности.
Настраиваемые уведомления:
-
Вход в Kill Zone
-
Пробой азиатского диапазона
-
Обнаружение высокого momentum
-
Поддержка: Popup, звук, push-уведомления
Футуристичный дизайн:
-
Неоновая тема cyan/magenta
-
Компактный и читаемый интерфейс
-
Регулируемые положение и размер
Параметры настройки:
-
Часы сессий (GMT)
-
Пороговые уровни momentum
-
Периоды ATR, RSI, Volume
-
Полная настройка цветов
Идеально для:
-
Торговли по ICT/SMC
-
Скальпинга в Kill Zones
-
Свинг-трейдинга на пробоях азиатского диапазона
-
Мультисессионного анализа