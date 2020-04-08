Session Momentum Dashboard

Панель Session Momentum – Футуристическая торговая аналитика

Профессиональная панель анализа торговых сессий (Азия/Лондон/Нью-Йорк) с определением Kill Zones, пробоя азиатского диапазона и оценкой момента в реальном времени.

Session Momentum Dashboard

Универсальная панель для трейдеров ICT/Smart Money, анализирующих рыночные сессии и Kill Zones.

Основные функции:

Анализ 3 основных сессий

Азиатская, Лондонская и Нью-Йоркская сессии в режиме реального времени.

Определение Kill Zones

  • Лондонская Kill Zone (07:00–09:00)

  • Нью-Йоркская Kill Zone (12:00–14:00)
    с автоматическими уведомлениями.

Asian Range Breakout

  • Графическое отображение азиатского диапазона

  • Определение пробоев вверх/вниз

Оценка Momentum

  • Прогресс-бары на основе RSI для каждой сессии

Анализ объёма

  • Соотношение объёма к средней величине

  • Классификация: LOW / NORMAL / HIGH

Торговые сигналы

Сильный сигнал формируется при сочетании:
Kill Zone + Breakout + Momentum

Перекрытие Лондон/Нью-Йорк

Автоматическое определение периодов высокой волатильности.

Настраиваемые уведомления:

  • Вход в Kill Zone

  • Пробой азиатского диапазона

  • Обнаружение высокого momentum

  • Поддержка: Popup, звук, push-уведомления

Футуристичный дизайн:

  • Неоновая тема cyan/magenta

  • Компактный и читаемый интерфейс

  • Регулируемые положение и размер

Параметры настройки:

  • Часы сессий (GMT)

  • Пороговые уровни momentum

  • Периоды ATR, RSI, Volume

  • Полная настройка цветов

Идеально для:

  • Торговли по ICT/SMC

  • Скальпинга в Kill Zones

  • Свинг-трейдинга на пробоях азиатского диапазона

  • Мультисессионного анализа


