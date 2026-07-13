Prop Trading News Guard

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  • Heiko Manfred Priebusch
    Heiko Manfred Priebusch

    Heiko Manfred Priebusch

    За моими программами стоит не безликий разработчик, а человек, который не понаслышке знает, что значит сидеть перед графиком и искать обоснованное решение для следующей сделки.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10

NewsShield PRO — Ваш персональный защитник от экономических новостей для счетов в Prop-компаниях

NewsShield PRO — это профессиональная, полностью перетаскиваемая панель для вашего графика, которая следит за экономическим календарем и сообщает вам — в реальном времени и с первого взгляда — когда торговать можно, а когда нельзя. Инструмент был разработан специально с учетом правил проп-трейдинговых компаний (Prop Firms). Он защищает ваш финансируемый счет от самой распространенной и легко предотвратимой ошибки: открытия сделки слишком близко к моменту выхода важных экономических новостей.

Большинство проп-фирм дисквалифицируют трейдера или аннулируют выплату в тот момент, когда сделка открывается (или остается открытой) в течение определенного окна времени вокруг события средней или высокой важности. Опоздание на несколько секунд может стоить вам целого финансируемого счета. NewsShield PRO избавляет от гаданий, отображая живой, цветокодированный обратный отсчет прямо на вашем графике.

Основные характеристики

  • Свободно перемещаемая панель — перетаскивайте панель в любое место на графике с помощью мыши; ее позиция сохраняется при работе индикатора.
  • Полностью настраиваемое окно ограничений — отдельно устанавливайте "минуты до" и "минуты после" выхода новости (например, 2 минуты до, 10 минут после), чтобы точно соответствовать правилам вашей проп-фирмы.
  • Живой обратный отсчет для каждого предстоящего события — часы:минуты:секунды, обновляется каждую секунду.
  • Автоматическая визуальная система оповещений:
    • Граница всей панели становится красной в тот же момент, когда активируется ограничение на торговлю.
    • В верхней части панели всегда отображается четкий баннер "TRADING FORBIDDEN" (Торговля запрещена) / "TRADING ALLOWED" (Торговля разрешена).
    • Затронутая строка в списке новостей подсвечивается, чтобы вы точно знали, какое именно событие вызвало ограничение.
  • Карточки статуса на первый взгляд: показывают текущее время, следующее событие высокой важности с собственным обратным отсчетом, активна ли в данный момент "запретная зона" и сколько соответствующих новостных событий запланировано на сегодня.
  • Фильтрация новостей средней и высокой важности — новости низкой важности автоматически отфильтровываются, поэтому панель показывает только те события, которые действительно важны для торговых ограничений.
  • Тег валюты для каждого события, чтобы вы мгновенно видели, какие рынки/символы затронуты.
  • Полное масштабирование интерфейса — параметр ввода позволяет уменьшить или увеличить всю панель (например, 80% для компактного вида, 150% для большой и легко читаемой панели на мониторах с высоким разрешением) без нарушения верстки.
  • Отсутствие внешних зависимостей — использует встроенный экономический календарь MetaTrader 5. Никаких сторонних новостных лент, ключей API или подписок, помимо самого индикатора.
  • Легкость и эффективность — данные календаря кэшируются и обновляются раз в минуту; каждую секунду обновляется только обратный отсчет, поэтому индикатор оказывает минимальное влияние на производительность терминала.

Почему вам это нужно

Ручная проверка сайтов с экономическими календарями, расчет часовых поясов в уме и необходимость вовремя закрывать позиции — всё это чревато ошибками, особенно во время быстрых рыночных сессий или когда вы сосредоточены на движении цены. NewsShield PRO превращает это в пассивную, постоянно активную систему безопасности:

  • Больше не нужно вручную проверять сайты с календарями во время торговли.
  • Больше никаких случайных открытий сделок за секунды до публикации Non-Farm Payrolls, CPI, FOMC или решений по процентным ставкам.
  • Один взгляд на график скажет вам: можно торговать прямо сейчас или нет?

Параметры ввода

Параметр Описание По умолчанию
Minutes Before За сколько минут до события средней/высокой важности торговля помечается как запрещенная 5
Minutes After Сколько минут после события средней/высокой важности торговля остается запрещенной 5
Lookahead Hours На сколько часов вперед панель сканирует предстоящие новости 24
Scale (%) Общий размер панели — масштабирование всего интерфейса 100
Start X / Start Y Начальное положение панели на экране (после этого ее можно свободно перемещать) 20 / 20

Как это работает

  1. Прикрепите NewsShield PRO к любому графику, на любом символе, на любом таймфрейме — логика ограничений не зависит от символа или таймфрейма, так как работает по реальному времени и календарю.
  2. Панель автоматически подтягивает события средней и высокой важности из экономического календаря MetaTrader 5.
  3. Как только текущее время входит в настроенное вами окно "Minutes Before" перед событием, панель переключается в красное состояние "TRADING FORBIDDEN".
  4. Предупреждение остается активным до тех пор, пока не истекут заданные "Minutes After" после времени события — даже если само событие уже произошло.
  5. Перетащите панель в любое удобное место на графике и измените размер всей панели с помощью параметра масштабирования, чтобы она соответствовала вашему экрану и предпочтениям.

Совместимость

  • Платформа: Только MetaTrader 5
  • Работает на любом символе и любом таймфрейме
  • Индикатор для окна графика — не требует отдельного подокна
  • Совместим с любым брокером, предоставляющим стандартный экономический календарь MetaTrader 5

Важные замечания

Данные экономического календаря (время событий, рейтинги важности и пересмотры) предоставляются самим терминалом MetaTrader 5. Их точность и доступность зависят от новостной ленты вашего брокера и не могут быть гарантированы этим индикатором. Всегда уточняйте критические правила торговых ограничений непосредственно у вашей проп-фирмы. Этот продукт является визуальным вспомогательным средством для поддержания вашей торговой дисциплины и управления рисками — он не открывает, не закрывает и не блокирует сделки автоматически и не является финансовой консультацией.

Поддержка

У вас есть пожелания по функционалу, вопросы по настройкам или вы обнаружили что-то, что выглядит неправильно в вашей конфигурации? Не стесняйтесь обращаться через раздел комментариев или личным сообщением — ваши отзывы напрямую влияют на будущие обновления.

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5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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