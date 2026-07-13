Prop Trading News Guard

NewsShield PRO — Ваш персональный защитник от экономических новостей для счетов в Prop-компаниях

NewsShield PRO — это профессиональная, полностью перетаскиваемая панель для вашего графика, которая следит за экономическим календарем и сообщает вам — в реальном времени и с первого взгляда — когда торговать можно, а когда нельзя. Инструмент был разработан специально с учетом правил проп-трейдинговых компаний (Prop Firms). Он защищает ваш финансируемый счет от самой распространенной и легко предотвратимой ошибки: открытия сделки слишком близко к моменту выхода важных экономических новостей.

Большинство проп-фирм дисквалифицируют трейдера или аннулируют выплату в тот момент, когда сделка открывается (или остается открытой) в течение определенного окна времени вокруг события средней или высокой важности. Опоздание на несколько секунд может стоить вам целого финансируемого счета. NewsShield PRO избавляет от гаданий, отображая живой, цветокодированный обратный отсчет прямо на вашем графике.

Основные характеристики

Свободно перемещаемая панель — перетаскивайте панель в любое место на графике с помощью мыши; ее позиция сохраняется при работе индикатора.

— перетаскивайте панель в любое место на графике с помощью мыши; ее позиция сохраняется при работе индикатора. Полностью настраиваемое окно ограничений — отдельно устанавливайте "минуты до" и "минуты после" выхода новости (например, 2 минуты до, 10 минут после), чтобы точно соответствовать правилам вашей проп-фирмы.

— отдельно устанавливайте "минуты до" и "минуты после" выхода новости (например, 2 минуты до, 10 минут после), чтобы точно соответствовать правилам вашей проп-фирмы. Живой обратный отсчет для каждого предстоящего события — часы:минуты:секунды, обновляется каждую секунду.

— часы:минуты:секунды, обновляется каждую секунду. Автоматическая визуальная система оповещений : Граница всей панели становится красной в тот же момент, когда активируется ограничение на торговлю. В верхней части панели всегда отображается четкий баннер "TRADING FORBIDDEN" (Торговля запрещена) / "TRADING ALLOWED" (Торговля разрешена). Затронутая строка в списке новостей подсвечивается, чтобы вы точно знали, какое именно событие вызвало ограничение.

: Карточки статуса на первый взгляд: показывают текущее время, следующее событие высокой важности с собственным обратным отсчетом, активна ли в данный момент "запретная зона" и сколько соответствующих новостных событий запланировано на сегодня.

показывают текущее время, следующее событие высокой важности с собственным обратным отсчетом, активна ли в данный момент "запретная зона" и сколько соответствующих новостных событий запланировано на сегодня. Фильтрация новостей средней и высокой важности — новости низкой важности автоматически отфильтровываются, поэтому панель показывает только те события, которые действительно важны для торговых ограничений.

— новости низкой важности автоматически отфильтровываются, поэтому панель показывает только те события, которые действительно важны для торговых ограничений. Тег валюты для каждого события , чтобы вы мгновенно видели, какие рынки/символы затронуты.

, чтобы вы мгновенно видели, какие рынки/символы затронуты. Полное масштабирование интерфейса — параметр ввода позволяет уменьшить или увеличить всю панель (например, 80% для компактного вида, 150% для большой и легко читаемой панели на мониторах с высоким разрешением) без нарушения верстки.

— параметр ввода позволяет уменьшить или увеличить всю панель (например, 80% для компактного вида, 150% для большой и легко читаемой панели на мониторах с высоким разрешением) без нарушения верстки. Отсутствие внешних зависимостей — использует встроенный экономический календарь MetaTrader 5. Никаких сторонних новостных лент, ключей API или подписок, помимо самого индикатора.

— использует встроенный экономический календарь MetaTrader 5. Никаких сторонних новостных лент, ключей API или подписок, помимо самого индикатора. Легкость и эффективность — данные календаря кэшируются и обновляются раз в минуту; каждую секунду обновляется только обратный отсчет, поэтому индикатор оказывает минимальное влияние на производительность терминала.

Почему вам это нужно

Ручная проверка сайтов с экономическими календарями, расчет часовых поясов в уме и необходимость вовремя закрывать позиции — всё это чревато ошибками, особенно во время быстрых рыночных сессий или когда вы сосредоточены на движении цены. NewsShield PRO превращает это в пассивную, постоянно активную систему безопасности:

Больше не нужно вручную проверять сайты с календарями во время торговли.

Больше никаких случайных открытий сделок за секунды до публикации Non-Farm Payrolls, CPI, FOMC или решений по процентным ставкам.

Один взгляд на график скажет вам: можно торговать прямо сейчас или нет?

Параметры ввода

Параметр Описание По умолчанию Minutes Before За сколько минут до события средней/высокой важности торговля помечается как запрещенная 5 Minutes After Сколько минут после события средней/высокой важности торговля остается запрещенной 5 Lookahead Hours На сколько часов вперед панель сканирует предстоящие новости 24 Scale (%) Общий размер панели — масштабирование всего интерфейса 100 Start X / Start Y Начальное положение панели на экране (после этого ее можно свободно перемещать) 20 / 20

Как это работает

Прикрепите NewsShield PRO к любому графику, на любом символе, на любом таймфрейме — логика ограничений не зависит от символа или таймфрейма, так как работает по реальному времени и календарю. Панель автоматически подтягивает события средней и высокой важности из экономического календаря MetaTrader 5. Как только текущее время входит в настроенное вами окно "Minutes Before" перед событием, панель переключается в красное состояние "TRADING FORBIDDEN". Предупреждение остается активным до тех пор, пока не истекут заданные "Minutes After" после времени события — даже если само событие уже произошло. Перетащите панель в любое удобное место на графике и измените размер всей панели с помощью параметра масштабирования, чтобы она соответствовала вашему экрану и предпочтениям.

Совместимость

Платформа: Только MetaTrader 5

Работает на любом символе и любом таймфрейме

Индикатор для окна графика — не требует отдельного подокна

Совместим с любым брокером, предоставляющим стандартный экономический календарь MetaTrader 5

Важные замечания

Данные экономического календаря (время событий, рейтинги важности и пересмотры) предоставляются самим терминалом MetaTrader 5. Их точность и доступность зависят от новостной ленты вашего брокера и не могут быть гарантированы этим индикатором. Всегда уточняйте критические правила торговых ограничений непосредственно у вашей проп-фирмы. Этот продукт является визуальным вспомогательным средством для поддержания вашей торговой дисциплины и управления рисками — он не открывает, не закрывает и не блокирует сделки автоматически и не является финансовой консультацией.

Поддержка

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