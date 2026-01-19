Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP ve SL Manager – Gelişmiş Görünmez Ticaret Yönetimi

Hidden TP ve SL Manager, görünür ve görünmez Take Profit ve Stop Loss seviyelerini tamamen yeni ve sezgisel bir şekilde yönetmek için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir Uzman Danışmandır.

EA ayarlarında sürekli manuel bilet numarası girişi gerektiren geleneksel çözümlerin aksine, bu yeniden tasarlanmış versiyon tamamen etkileşimli grafik tabanlı bir iş akışı sunar.

Her açık veya bekleyen emir, doğrudan grafikten yönetilerek işlem kontrolünü daha hızlı, güvenli ve sezgisel hale getirir.

Grafik Çizgileri ile Etkileşimli Emir Yönetimi

Her açık pozisyon için, EA Açılış Fiyatında otomatik olarak bir çizgi çizer.

Bu çizgiye tıklayarak, o spesifik emri veya bileti anında kontrol etmenizi sağlayan özelleştirilebilir bir yönetim paneli açılır.

Artık ayar değiştirme veya EA'yı yeniden yükleme yok.

Her şey görsel olarak ve emir bazında yapılır.

Esnek TP ve SL Tanımlama Modları

Yönetim panelinden, birden fazla hesaplama yöntemi kullanarak Take Profit ve Stop Loss tanımlayabilirsiniz:

Pip

Puan

Para (hesap para birimi)

Mutlak fiyat (örn. 1.12345)

Hem görünür hem de görünmez TP/SL desteklenir ve her emir için bağımsız olarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Görünmez Seviyeler için İsteğe Bağlı Görsel Referans Çizgileri

TP ve SL broker'dan tamamen gizli kalabilse de, EA isteğe bağlı olarak görünmez TP ve SL seviyelerini gösteren grafik çizgileri gösterebilir, böylece trader bu seviyelerin nerede ayarlandığının tamamen farkında olur.

Bu çizgiler sadece görsel referans içindir ve seviyeleri broker'a açığa çıkarmaz.

Bekleyen Emirler için Tam Destek

Hidden TP ve SL Manager sadece piyasa emirleriyle değil, aynı zamanda bekleyen emirlerle de çalışır.

Bekleyen emir tetiklenmeden önce görünmez TP ve SL tanımlayabilirsiniz.

Bir kez aktif olduğunda, emir önceden tanımlanmış gizli TP ve SL seviyelerini herhangi bir ek işlem olmadan otomatik olarak miras alacaktır.

Özelleştirilebilir Yönetim Paneli

Emir yönetim paneli tamamen özelleştirilebilir:

Kullanıcı tanımlı renkler

Buton tıklamalarında isteğe bağlı ses geri bildirimi

Sesler istenmiyorsa tamamen devre dışı bırakılabilir

Panel konumu şu şekilde olabilir:

Grafikte Sabit , veya

Dinamik, kullanıcının Açılış Fiyatı çizgisine tıkladığı yerde tam olarak belirir

Hassasiyet, Güvenlik ve Hız için Tasarlanmıştır

Bu EA şu özelliklere sahip trader'lar için idealdir:

Stratejilerini broker tarafı görünürlüğünden korumak isteyenler

Bilet başına hızlı işlem yönetimi ihtiyacı olanlar

Temiz, görsel ve sezgisel bir iş akışını tercih edenler

Hem piyasa hem de bekleyen emir kullananlar

Esnek TP/SL hesaplama yöntemleri gerektirenler

Hidden TP ve SL Manager, önceki görünmez TP/SL konseptlerinin tam bir yeniden tasarımı ve evrimidir, grafikten doğrudan profesyonel seviyede işlem kontrolü sunar.

