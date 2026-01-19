Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP and SL Manager – Fortschrittliches unsichtbares Handelsmanagement

Hidden TP and SL Manager ist ein leistungsstarker und innovativer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um sichtbare und unsichtbare Take-Profit- und Stop-Loss-Level auf eine völlig neue und intuitive Weise zu verwalten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die eine ständige manuelle Eingabe von Ticketnummern in den EA-Einstellungen erfordern, führt diese neu gestaltete Version einen vollständig interaktiven, chartbasierten Workflow ein.

Jede offene oder ausstehende Order wird direkt aus dem Chart heraus verwaltet, was die Handelskontrolle schneller, sicherer und intuitiver macht.

Interaktive Auftragsverwaltung über Chart-Linien

Für jede offene Position zeichnet der EA automatisch eine Linie beim Eröffnungskurs.

Durch Klicken auf diese Linie öffnet sich ein anpassbares Verwaltungsfenster, das Ihnen ermöglicht, diesen spezifischen Auftrag oder dieses Ticket sofort zu kontrollieren.

Kein Wechseln von Einstellungen oder Neuladen des EA mehr.

Alles wird visuell und pro Order erledigt.

Flexible TP- und SL-Definitionsmodi

Aus dem Verwaltungsfenster können Sie Take Profit und Stop Loss mit mehreren Berechnungsmethoden definieren:

Pips

Punkte

Geld (Kontowährung)

Absoluter Preis (z.B. 1.12345)

Sowohl sichtbare als auch unsichtbare TP/SL werden unterstützt und können für jede Order unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden.

Optionale visuelle Referenzlinien für unsichtbare Level

Obwohl TP und SL für den Broker völlig unsichtbar bleiben können, kann der EA optional Chartlinien anzeigen, die die unsichtbaren TP- und SL-Level anzeigen, wodurch der Trader vollständig darüber informiert ist, wo diese Level gesetzt sind.

Diese Linien dienen nur zur visuellen Referenz und geben die Level nicht an den Broker weiter.

Vollständige Unterstützung für ausstehende Orders

Hidden TP and SL Manager funktioniert nicht nur mit Market-Orders, sondern auch mit ausstehenden Orders.

Sie können unsichtbare TP und SL definieren, bevor die ausstehende Order ausgelöst wird.

Sobald sie aktiviert ist, erbt die Order automatisch ihre vordefinierten versteckten TP- und SL-Level ohne weitere Aktion.

Anpassbares Verwaltungsfenster

Das Auftragsverwaltungsfenster ist vollständig anpassbar:

Benutzerdefinierte Farben

Optionale akustische Rückmeldung bei Knopfdruck

Sounds können bei Bedarf vollständig deaktiviert werden

Die Position des Fensters kann sein:

Fest im Chart, oder

Dynamisch, erscheint genau dort, wo der Benutzer auf die Eröffnungskurslinie klickt

Entworfen für Präzision, Sicherheit und Geschwindigkeit

Dieser EA ist ideal für Trader, die:

Ihre Strategien vor der Sichtbarkeit seitens des Brokers schützen möchten

Schnelles, ticketbasiertes Handelsmanagement benötigen

Einen sauberen, visuellen und intuitiven Workflow bevorzugen

Sowohl Market- als auch ausstehende Orders verwenden

Flexible TP/SL-Berechnungsmethoden benötigen

Hidden TP and SL Manager ist eine komplette Neugestaltung und Weiterentwicklung früherer Konzepte für unsichtbare TP/SL und bietet professionelle Handelskontrolle direkt aus dem Chart.

Stichwörter: hidden take profit, hidden stop loss, invisible tp sl, invisible stop loss manager, hidden tp sl manager, trade manager ea, order management ea, per ticket trade management, chart based trade management, invisible tp ea, invisible sl ea, pending order tp sl, hidden tp pending orders, stop loss protection, broker protection ea, advanced trade manager, professional trade management, mt4