Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP and SL Manager – Gestione del Trading Invisibile Avanzata

Hidden TP and SL Manager è un Expert Advisor potente e innovativo progettato per gestire livelli visibili e invisibili di Take Profit e Stop Loss in un modo completamente nuovo e intuitivo.

A differenza delle soluzioni tradizionali che richiedono costanti inserimenti manuali dei numeri di ticket nelle impostazioni dell'EA, questa versione riprogettata introduce un flusso di lavoro completamente interattivo basato sul grafico.
Ogni ordine aperto o in sospeso viene gestito direttamente dal grafico, rendendo il controllo delle operazioni più veloce, sicuro e intuitivo.

Gestione Interattiva degli Ordini tramite Linee del Grafico

Per ogni posizione aperta, l'EA disegna automaticamente una linea al Prezzo di Apertura.
Cliccando su questa linea, si apre un pannello di gestione personalizzabile che consente di controllare quell'ordine o ticket specifico istantaneamente.

Niente più cambi di impostazioni o ricaricamenti dell'EA.
Tutto viene fatto visivamente e per ordine.

Modalità Flessibili di Definizione di TP e SL

Dal pannello di gestione, puoi definire Take Profit e Stop Loss utilizzando molteplici metodi di calcolo:

  • Pips

  • Punti

  • Denaro (valuta del conto)

  • Prezzo assoluto (es. 1.12345)

Sono supportati sia TP/SL visibili che invisibili e possono essere abilitati o disabilitati indipendentemente per ogni ordine.

Linee di Riferimento Visive Opzionali per Livelli Invisibili

Sebbene TP e SL possano rimanere completamente nascosti al broker, l'EA può opzionalmente visualizzare linee sul grafico che mostrano i livelli invisibili di TP e SL, dando al trader piena consapevolezza di dove questi livelli sono impostati.

Queste linee sono solo per riferimento visivo e non espongono i livelli al broker.

Supporto Completo per Ordini in Sospeso

Hidden TP and SL Manager funziona non solo con ordini a mercato ma anche con ordini in sospeso.

Puoi definire TP e SL invisibili prima che l'ordine in sospeso venga attivato.
Una volta attivato, l'ordine erediterà automaticamente i suoi livelli predefiniti di TP e SL nascosti senza alcuna azione aggiuntiva.

Pannello di Gestione Personalizzabile

Il pannello di gestione degli ordini è completamente personalizzabile:

  • Colori definiti dall'utente

  • Feedback sonoro opzionale al clic dei pulsanti

  • I suoni possono essere completamente disattivati se non desiderati

La posizione del pannello può essere:

  • Fissa sul grafico, o

  • Dinamica, comparendo esattamente dove l'utente clicca sulla linea del Prezzo di Apertura

Progettato per Precisione, Sicurezza e Velocità

Questo EA è ideale per i trader che:

  • Desiderano proteggere le proprie strategie dalla visibilità lato broker

  • Hanno bisogno di una gestione rapida delle operazioni per ticket

  • Preferiscono un flusso di lavoro pulito, visivo e intuitivo

  • Utilizzano sia ordini a mercato che in sospeso

  • Richiedono metodi di calcolo flessibili per TP/SL

Hidden TP and SL Manager è una riprogettazione completa ed un'evoluzione dei precedenti concetti di TP/SL invisibili, offrendo un controllo professionale del trading direttamente dal grafico.

Parole chiave: hidden take profit, hidden stop loss, invisible tp sl, invisible stop loss manager, hidden tp sl manager, trade manager ea, order management ea, per ticket trade management, chart based trade management, invisible tp ea, invisible sl ea, pending order tp sl, hidden tp pending orders, stop loss protection, broker protection ea, advanced trade manager, professional trade management, mt4

