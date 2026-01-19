Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP and SL Manager – Gestion de Trading Invisible Avancée

Hidden TP and SL Manager est un Expert Advisor puissant et innovant conçu pour gérer les niveaux visibles et invisibles de Take Profit et de Stop Loss d'une manière entièrement nouvelle et intuitive.

Contrairement aux solutions traditionnelles qui nécessitent une saisie manuelle constante des numéros de ticket dans les paramètres de l'EA, cette version repensée introduit un flux de travail entièrement interactif basé sur le graphique.

Chaque ordre ouvert ou en attente est géré directement depuis le graphique, rendant le contrôle des trades plus rapide, plus sûr et plus intuitif.

Gestion Interactive des Ordres via les Lignes du Graphique

Pour chaque position ouverte, l'EA trace automatiquement une ligne au Prix d'Ouverture.

En cliquant sur cette ligne, un panneau de gestion personnalisable s'ouvre, vous permettant de contrôler cet ordre ou ticket spécifique instantanément.

Finis les changements de paramètres ou le rechargement de l'EA.

Tout se fait visuellement et par ordre.

Modes de Définition Flexibles pour TP et SL

Depuis le panneau de gestion, vous pouvez définir le Take Profit et le Stop Loss en utilisant plusieurs méthodes de calcul :

Pips

Points

Argent (devise du compte)

Prix absolu (par ex. 1.12345)

Les TP/SL visibles et invisibles sont tous deux pris en charge et peuvent être activés ou désactivés indépendamment pour chaque ordre.

Lignes de Référence Visuelles Optionnelles pour les Niveaux Invisibles

Bien que le TP et le SL puissent rester complètement invisibles pour le broker, l'EA peut afficher optionnellement des lignes sur le graphique montrant les niveaux invisibles de TP et de SL, donnant au trader une conscience complète de l'endroit où ces niveaux sont définis.

Ces lignes sont uniquement pour référence visuelle et n'exposent pas les niveaux au broker.

Support Complet pour les Ordres en Attente

Hidden TP and SL Manager fonctionne non seulement avec les ordres au marché mais aussi avec les ordres en attente.

Vous pouvez définir des TP et SL invisibles avant que l'ordre en attente ne soit déclenché.

Une fois activé, l'ordre héritera automatiquement de ses niveaux de TP et SL invisibles prédéfinis sans aucune action supplémentaire.

Panneau de Gestion Personnalisable

Le panneau de gestion des ordres est entièrement personnalisable :

Couleurs définies par l'utilisateur

Retour sonore optionnel lors des clics sur les boutons

Les sons peuvent être complètement désactivés si non souhaités

L'emplacement du panneau peut être :

Fixe sur le graphique, ou

Dynamique, apparaissant exactement là où l'utilisateur clique sur la ligne de Prix d'Ouverture

Conçu pour la Précision, la Sécurité et la Vitesse

Cet EA est idéal pour les traders qui :

Veulent protéger leurs stratégies de la visibilité côté broker

Ont besoin d'une gestion rapide des trades par ticket

Préfèrent un flux de travail propre, visuel et intuitif

Utilisent à la fois les ordres au marché et les ordres en attente

Nécessitent des méthodes de calcul flexibles pour TP/SL

Hidden TP and SL Manager est une refonte complète et une évolution des concepts précédents de TP/SL invisibles, offrant un contrôle professionnel du trading directement depuis le graphique.

Mots-clés: hidden take profit, hidden stop loss, invisible tp sl, invisible stop loss manager, hidden tp sl manager, trade manager ea, order management ea, per ticket trade management, chart based trade management, invisible tp ea, invisible sl ea, pending order tp sl, hidden tp pending orders, stop loss protection, broker protection ea, advanced trade manager, professional trade management, mt4