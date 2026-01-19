Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP and SL Manager – 고급 비가시적 트레이딩 관리

Hidden TP and SL Manager가시적 및 비가시적 Take Profit 및 Stop Loss 수준을 완전히 새롭고 직관적인 방식으로 관리하도록 설계된 강력하고 혁신적인 전문가 어드바이저입니다.

EA 설정에서 티켓 번호를 지속적으로 수동으로 입력해야 하는 기존 솔루션과 달리, 이 재설계된 버전은 완전히 대화형 차트 기반 워크플로우를 도입합니다.
각 개시 또는 보류 중인 주문은 차트에서 직접 관리되어 거래 제어를 더 빠르고 안전하며 직관적으로 만듭니다.

차트 라인을 통한 대화형 주문 관리

각 개시 포지션에 대해 EA는 시작 가격에 자동으로 라인을 그립니다.
이 라인을 클릭하면 사용자 정의 가능한 관리 패널이 열려 해당 특정 주문 또는 티켓을 즉시 제어할 수 있습니다.

더 이상 설정을 전환하거나 EA를 다시 로드할 필요가 없습니다.
모든 것이 시각적으로 그리고 주문별로 수행됩니다.

유연한 TP 및 SL 정의 모드

관리 패널에서 여러 계산 방법을 사용하여 Take Profit과 Stop Loss를 정의할 수 있습니다:

  • 핍스

  • 포인트

  • 금액 (계좌 통화)

  • 절대 가격 (예: 1.12345)

가시적 및 비가시적 TP/SL이 모두 지원되며 각 주문에 대해 독립적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

비가시적 수준을 위한 선택적 시각적 참조 라인

TP와 SL은 브로커에게 완전히 숨겨질 수 있지만, EA는 선택적으로 비가시적 TP 및 SL 수준을 표시하는 차트 라인을 표시할 수 있어 트레이더가 해당 수준이 설정된 위치를 완전히 인지할 수 있습니다.

이러한 라인은 시각적 참조 전용이며 브로커에게 수준을 노출하지 않습니다.

보류 중인 주문에 대한 완전한 지원

Hidden TP and SL Manager는 시장가 주문뿐만 아니라 보류 중인 주문에서도 작동합니다.

보류 중인 주문이 트리거되기 전에 비가시적 TP와 SL을 정의할 수 있습니다.
일단 활성화되면, 주문은 추가 작업 없이 미리 정의된 숨겨진 TP 및 SL 수준을 자동으로 상속합니다.

사용자 정의 가능 관리 패널

주문 관리 패널은 완전히 사용자 정의 가능합니다:

  • 사용자 정의 색상

  • 버튼 클릭 시 선택적 소리 피드백

  • 원치 않으면 소리를 완전히 비활성화할 수 있음

패널 위치는 다음과 같을 수 있습니다:

  • 차트에 고정 또는

  • 동적 (사용자가 시작 가격 라인을 클릭한 정확한 위치에 나타남)

정밀성, 안전성 및 속도를 위해 설계됨

이 EA는 다음과 같은 트레이더에게 이상적입니다:

  • 브로커 측 가시성으로부터 전략을 보호하려는 분

  • 티켓별 빠른 거래 관리가 필요한 분

  • 깔끔하고 시각적이며 직관적인 워크플로우를 선호하는 분

  • 시장가 주문과 보류 중인 주문을 모두 사용하는 분

  • 유연한 TP/SL 계산 방법이 필요한 분

Hidden TP and SL Manager는 기존 비가시적 TP/SL 개념의 완전한 재설계 및 진화 버전으로, 차트에서 직접 전문가 수준의 거래 제어를 제공합니다.

키워드: hidden take profit, hidden stop loss, invisible tp sl, invisible stop loss manager, hidden tp sl manager, trade manager ea, order management ea, per ticket trade management, chart based trade management, invisible tp ea, invisible sl ea, pending order tp sl, hidden tp pending orders, stop loss protection, broker protection ea, advanced trade manager, professional trade management, mt4

