Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP and SL Manager – 高度な不可視トレード管理

Hidden TP and SL Manager は、可視および不可視のTake ProfitおよびStop Lossレベルを、全く新しい直感的な方法で管理するために設計された、強力で革新的なエキスパートアドバイザーです。

EA設定でチケット番号を常に手動入力する必要がある従来のソリューションとは異なり、この再設計バージョンでは完全にインタラクティブなチャートベースのワークフローを導入しています。
すべてのオープンまたは保留中の注文はチャートから直接管理され、トレードコントロールをより迅速、安全、直感的にします。

チャートラインによるインタラクティブな注文管理

すべての建て玉に対して、EAはオープン価格に自動的にラインを描画します。
このラインをクリックすると、カスタマイズ可能な管理パネルが開き、その特定の注文またはチケットを瞬時にコントロールできます。

設定の切り替えやEAの再読み込みは不要です。
すべては視覚的かつ注文ごとに行われます。

柔軟なTPおよびSL定義モード

管理パネルから、複数の計算方法を使用してTake ProfitとStop Lossを定義できます：

  • ピップス

  • ポイント

  • 金額（口座通貨）

  • 絶対価格（例：1.12345）

可視および不可視のTP/SLの両方がサポートされ、各注文に対して独立して有効または無効にできます。

不可視レベルのオプションの視覚的参照ライン

TPとSLはブローカーから完全に隠すことができますが、EAはオプションで不可視のTPおよびSLレベルを示すチャートラインを表示でき、トレーダーはそれらのレベルが設定されている場所を完全に把握できます。

これらのラインは視覚的参照のみを目的としており、レベルをブローカーに公開することはありません。

保留注文の完全サポート

Hidden TP and SL Managerは、成行注文だけでなく保留注文でも機能します。

保留注文がトリガーされる前に、不可視のTPとSLを定義できます。
いったんアクティブになると、注文は追加アクションなしで事前定義された隠しTPおよびSLレベルを自動的に継承します。

カスタマイズ可能な管理パネル

注文管理パネルは完全にカスタマイズ可能です：

  • ユーザー定義の色

  • ボタンクリック時のオプションの音声フィードバック

  • 音声は不要であれば完全に無効化可能

パネルの位置は次のいずれかです：

  • チャート上の固定、または

  • 動的（ユーザーがオープン価格ラインをクリックした場所に正確に表示）

精度、安全性、速度のために設計

このEAは、以下のようなトレーダーに最適です：

  • ブローカー側からの可視性から戦略を保護したい

  • チケットごとの迅速なトレード管理が必要

  • クリーンで視覚的、直感的なワークフローを好む

  • 成行注文と保留注文の両方を使用する

  • 柔軟なTP/SL計算方法を必要とする

Hidden TP and SL Manager は、以前の不可視TP/SLコンセプトの完全な再設計および進化版であり、チャートから直接プロフェッショナルレベルのトレードコントロールを提供します。

キーワード: hidden take profit, hidden stop loss, invisible tp sl, invisible stop loss manager, hidden tp sl manager, trade manager ea, order management ea, per ticket trade management, chart based trade management, invisible tp ea, invisible sl ea, pending order tp sl, hidden tp pending orders, stop loss protection, broker protection ea, advanced trade manager, professional trade management, mt4

