Hidden TP and SL Manager for MT4

隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理

隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平

与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程
每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理，使得交易控制更快、更安全、更直观。

通过图表线进行交互式订单管理

对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。
点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板，允许您即时控制 该特定订单

无需再切换设置或重新加载EA。
一切操作均可视化并按订单进行。

灵活的止盈止损定义模式

通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损：

  • 点差

  • 金额（账户货币）

  • 绝对价格（例如 1.12345）

同时支持 可见和隐形的止盈/止损，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。

用于隐形水平的可选视觉参考线

尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线，让交易者完全了解这些水平的设置位置。

这些线条 仅供视觉参考，不会向经纪商暴露这些水平。

全面支持挂单

隐藏止盈止损管理器不仅适用于市价单，也适用于 挂单

您可以在 挂单触发之前 定义隐形的止盈和止损。
一旦激活，订单将自动继承其预定义的隐藏止盈和止损水平，无需任何额外操作。

可自定义的管理面板

订单管理面板完全可自定义：

  • 用户自定义颜色

  • 按钮点击时的可选声音反馈

  • 声音可完全禁用（如不需要）

面板位置可以是：

  • 固定在图表上，或

  • 动态，在用户点击开仓价线时精确出现

为精准、安全和速度而设计

此EA非常适合以下交易者：

  • 希望保护其策略不被经纪商窥探

  • 需要快速的、按订单号的交易管理

  • 偏好简洁、可视化和直观的工作流程

  • 同时使用市价单和挂单

  • 需要灵活的止盈/止损计算方式

隐藏止盈止损管理器 是对先前隐形止盈/止损概念的全面重新设计和升级，提供直接从图表进行专业级交易控制的能力。

关键词: hidden take profit, hidden stop loss, invisible tp sl, invisible stop loss manager, hidden tp sl manager, trade manager ea, order management ea, per ticket trade management, chart based trade management, invisible tp ea, invisible sl ea, pending order tp sl, hidden tp pending orders, stop loss protection, broker protection ea, advanced trade manager, professional trade management, mt4

