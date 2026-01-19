Hidden TP and SL Manager for MT4

隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理

隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平。

与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程。

每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理，使得交易控制更快、更安全、更直观。

通过图表线进行交互式订单管理

对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。

点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板，允许您即时控制 该特定订单。

无需再切换设置或重新加载EA。

一切操作均可视化并按订单进行。

灵活的止盈止损定义模式

通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损：

点差

点

金额（账户货币）

绝对价格（例如 1.12345）

同时支持 可见和隐形的止盈/止损，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。

用于隐形水平的可选视觉参考线

尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线，让交易者完全了解这些水平的设置位置。

这些线条 仅供视觉参考，不会向经纪商暴露这些水平。

全面支持挂单

隐藏止盈止损管理器不仅适用于市价单，也适用于 挂单。

您可以在 挂单触发之前 定义隐形的止盈和止损。

一旦激活，订单将自动继承其预定义的隐藏止盈和止损水平，无需任何额外操作。

可自定义的管理面板

订单管理面板完全可自定义：

用户自定义颜色

按钮点击时的可选声音反馈

声音可完全禁用（如不需要）

面板位置可以是：

固定 在图表上，或

动态，在用户点击开仓价线时精确出现

为精准、安全和速度而设计

此EA非常适合以下交易者：

希望保护其策略不被经纪商窥探

需要快速的、按订单号的交易管理

偏好简洁、可视化和直观的工作流程

同时使用市价单和挂单

需要灵活的止盈/止损计算方式

隐藏止盈止损管理器 是对先前隐形止盈/止损概念的全面重新设计和升级，提供直接从图表进行专业级交易控制的能力。

