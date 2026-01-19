Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP e SL Manager – Gestão Avançada e Invisível de Negociações

Hidden TP e SL Manager é um Consultor Especialista (EA) poderoso e inovador, concebido para gerir níveis visíveis e invisíveis de Take Profit e Stop Loss de uma forma totalmente nova e intuitiva.

Ao contrário das soluções tradicionais que exigem entrada manual constante de números de ticket nas configurações do EA, esta versão redesenhada introduz um fluxo de trabalho totalmente interactivo baseado no gráfico.
Cada ordem aberta ou pendente é gerida directamente a partir do gráfico, tornando o controlo da negociação mais rápido, seguro e intuitivo.

Gestão Interactiva de Ordens através de Linhas do Gráfico

Para cada posição aberta, o EA desenha automaticamente uma linha no Preço de Abertura.
Ao clicar nesta linha, abre-se um painel de gestão personalizável que permite controlar essa ordem ou ticket específico instantaneamente.

Acabaram-se as mudanças de configurações ou recarregamentos do EA.
Tudo é feito visualmente e por ordem.

Modos Flexíveis de Definição de TP e SL

A partir do painel de gestão, pode definir Take Profit e Stop Loss utilizando múltiplos métodos de cálculo:

  • Pips

  • Pontos

  • Dinheiro (moeda da conta)

  • Preço absoluto (ex. 1.12345)

São suportados tanto TP/SL visíveis como invisíveis e podem ser activados ou desactivados independentemente para cada ordem.

Linhas de Referência Visual Opcionais para Níveis Invisíveis

Embora TP e SL possam permanecer completamente ocultos para a corretora, o EA pode mostrar opcionalmente linhas no gráfico que indicam os níveis invisíveis de TP e SL, dando ao trader plena consciência de onde esses níveis estão definidos.

Estas linhas são apenas para referência visual e não expõem os níveis à corretora.

Suporte Completo para Ordens Pendentes

O Hidden TP e SL Manager funciona não só com ordens de mercado, mas também com ordens pendentes.

Pode definir TP e SL invisíveis antes de a ordem pendente ser activada.
Uma vez activada, a ordem herdará automaticamente os seus níveis predefinidos de TP e SL ocultos sem qualquer acção adicional.

Painel de Gestão Personalizável

O painel de gestão de ordens é totalmente personalizável:

  • Cores definidas pelo utilizador

  • Feedback sonoro opcional nos cliques dos botões

  • Os sons podem ser completamente desactivados, se desejado

A localização do painel pode ser:

  • Fixa no gráfico, ou

  • Dinâmica, aparecendo exactamente onde o utilizador clica na linha de Preço de Abertura

Concebido para Precisão, Segurança e Velocidade

Este EA é ideal para traders que:

  • Pretendem proteger as suas estratégias da visibilidade do lado da corretora

  • Necessitam de gestão rápida de negociações, por ticket

  • Preferem um fluxo de trabalho limpo, visual e intuitivo

  • Utilizam tanto ordens de mercado como pendentes

  • Requerem métodos flexíveis de cálculo de TP/SL

Hidden TP e SL Manager é um redesenho completo e uma evolução dos conceitos anteriores de TP/SL invisíveis, oferecendo controlo profissional de negociação directamente a partir do gráfico.

Palavras-chave: hidden take profit, hidden stop loss, invisible tp sl, invisible stop loss manager, hidden tp sl manager, trade manager ea, order management ea, per ticket trade management, chart based trade management, invisible tp ea, invisible sl ea, pending order tp sl, hidden tp pending orders, stop loss protection, broker protection ea, advanced trade manager, professional trade management, mt4

Mais do autor
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Negociação com precisão no tempo! O Clock Trades é um EA inteligente e fiável que permite automatizar as suas ordens com base na hora . Defina a hora e o minuto exactos , escolha os parâmetros da operação e deixe o EA executar tudo com rigor e controlo. Pode usar hora do servidor ou hora local Funciona em qualquer símbolo ou lista personalizada Controlo total das excepções de compra e venda Escolha TP/SL em Pips, Pontos ou Dinheiro para uma gestão flexível do risco
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Indicadores
Desenha facilmente os níveis de Entrada, Take Profit e Stop Loss no gráfico para analisar e seguir sinais de trading. Funcionalidades principais Introdução fácil dos valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 e SL Linha vertical opcional para marcar o momento exacto do sinal Etiquetas e cores personalizáveis para cada linha Avaliação visual da precisão e do risco/retorno de qualquer sinal Funciona com todos os instrumentos e prazos temporais Sem redesenho, sem atrasos — apenas linhas claras e estáve
FREE
Draw Lines
Antonio Franco
Indicadores
Desenha facilmente os níveis de Entrada, Take Profit e Stop Loss no gráfico para analisar e seguir sinais de trading. Funcionalidades principais Introdução fácil dos valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 e SL Linha vertical opcional para marcar o momento exacto do sinal Etiquetas e cores personalizáveis para cada linha Avaliação visual da precisão e do risco/retorno de qualquer sinal Funciona com todos os instrumentos e prazos temporais Sem redesenho, sem atrasos — apenas linhas claras e estáve
FREE
Show secured
Antonio Franco
Indicadores
Secured Profits – Veja instantaneamente os seus lucros realmente assegurados Sabe quanto lucro está realmente a proteger em cada operação? Secured Profits é um indicador inteligente e poderoso para MT4 que exibe, em tempo real, o valor monetário exacto do lucro efectivamente assegurado pelos seus stop-losses , com base nas suas operações abertas. Ao contrário de outras ferramentas, Secured Profits não se limita a somar o lucro flutuante "visível" ou o lucro protegido por stops. Vai mais além
FREE
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Utilitários
OpenCharts for OpenOrders – Gestão Inteligente de Gráficos Basta arrastar este script para qualquer gráfico e ele abrirá automaticamente uma nova janela para cada símbolo único com ordens abertas no terminal. ️ Principais funcionalidades : Abre automaticamente um gráfico por símbolo com posições abertas Evita duplicações – mesmo que tenha 10 ordens do mesmo símbolo, abre apenas um gráfico Permite escolher o timeframe antes da execução Leve e eficiente – ideal para quem trabalha com múltiplas
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Bloqueio inteligente de lucro com base em dinheiro real! Farto de trailing baseado em pips ou pontos, que não traduzem o valor real dos teus lucros? Com o Money Trailing , passas a gerir o lucro com base em valores monetários reais , na moeda da tua conta – simples e eficaz. Como funciona: Define um valor de activação e um valor de bloqueio , ambos em dinheiro. Exemplo: Activação = 20€ Bloqueio = 10€ Quando qualquer ordem atinge 20€ de lucro flutuante , o EA move o S
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Experts
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestor Automático de TP/SL para MT4 Este EA simples mas eficaz define automaticamente os níveis de Take Profit e Stop Loss nas ordens abertas, com base numa das três unidades à escolha: pips , pontos ou valor monetário . ️ Funcionalidades principais: • Aplica TP e SL assim que a ordem é aberta • Possibilidade de escolher entre Pips, Pontos ou valor em dinheiro • Lógica inteligente – se o TP ou SL já tiver sido atingido, a ordem é encerrad
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Define automaticamente níveis exactos de TP e SL em qualquer ordem ️ Funciona com todos os pares e EAs, com filtro por símbolo ou magic number Este Expert Advisor permite-te definir níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) usando valores de preço directos (ex: 1.12345 no EURUSD). Sem pips ou pontos — apenas gestão precisa de ordens com opção de aplicar a todas ou filtrar por gráfico ou número mágico. Funcionalidades principai
Clock Trades
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Negociação com precisão no tempo! O Clock Trades é um EA inteligente e fiável que permite automatizar as suas ordens com base na hora . Defina a hora e o minuto exactos , escolha os parâmetros da operação e deixe o EA executar tudo com rigor e controlo. Pode usar hora do servidor ou hora local Funciona em qualquer símbolo ou lista personalizada Controlo total das excepções de compra e venda Escolha TP/SL em Pips, Pontos ou Dinheiro para uma gestão flexível do risco
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Bloqueio inteligente de lucro com base em dinheiro real! Farto de trailing baseado em pips ou pontos, que não traduzem o valor real dos teus lucros? Com o Money Trailing , passas a gerir o lucro com base em valores monetários reais , na moeda da tua conta – simples e eficaz. Como funciona: Define um valor de activação e um valor de bloqueio , ambos em dinheiro. Exemplo: Activação = 20€ Bloqueio = 10€ Quando qualquer ordem atinge 20€ de lucro flutuante , o EA move o S
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL em Pips, Pontos ou Dinheiro – Gestor de TP/SL totalmente automático para MT5 Este EA simples mas poderoso define automaticamente os níveis de Take Profit e Stop Loss das suas operações abertas, usando uma de três unidades à sua escolha: Pips, Pontos ou valor exacto em Dinheiro. ️ Características principais: • Ajusta automaticamente o TP e SL assim que as operações são abertas • Escolha entre Pips, Pontos ou Dinheiro para máxima flexibilidade • Lógica inteligente: s
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário