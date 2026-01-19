Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP e SL Manager – Gestão Avançada e Invisível de Negociações

Hidden TP e SL Manager é um Consultor Especialista (EA) poderoso e inovador, concebido para gerir níveis visíveis e invisíveis de Take Profit e Stop Loss de uma forma totalmente nova e intuitiva.

Ao contrário das soluções tradicionais que exigem entrada manual constante de números de ticket nas configurações do EA, esta versão redesenhada introduz um fluxo de trabalho totalmente interactivo baseado no gráfico.

Cada ordem aberta ou pendente é gerida directamente a partir do gráfico, tornando o controlo da negociação mais rápido, seguro e intuitivo.

Gestão Interactiva de Ordens através de Linhas do Gráfico

Para cada posição aberta, o EA desenha automaticamente uma linha no Preço de Abertura.

Ao clicar nesta linha, abre-se um painel de gestão personalizável que permite controlar essa ordem ou ticket específico instantaneamente.

Acabaram-se as mudanças de configurações ou recarregamentos do EA.

Tudo é feito visualmente e por ordem.

Modos Flexíveis de Definição de TP e SL

A partir do painel de gestão, pode definir Take Profit e Stop Loss utilizando múltiplos métodos de cálculo:

Pips

Pontos

Dinheiro (moeda da conta)

Preço absoluto (ex. 1.12345)

São suportados tanto TP/SL visíveis como invisíveis e podem ser activados ou desactivados independentemente para cada ordem.

Linhas de Referência Visual Opcionais para Níveis Invisíveis

Embora TP e SL possam permanecer completamente ocultos para a corretora, o EA pode mostrar opcionalmente linhas no gráfico que indicam os níveis invisíveis de TP e SL, dando ao trader plena consciência de onde esses níveis estão definidos.

Estas linhas são apenas para referência visual e não expõem os níveis à corretora.

Suporte Completo para Ordens Pendentes

O Hidden TP e SL Manager funciona não só com ordens de mercado, mas também com ordens pendentes.

Pode definir TP e SL invisíveis antes de a ordem pendente ser activada.

Uma vez activada, a ordem herdará automaticamente os seus níveis predefinidos de TP e SL ocultos sem qualquer acção adicional.

Painel de Gestão Personalizável

O painel de gestão de ordens é totalmente personalizável:

Cores definidas pelo utilizador

Feedback sonoro opcional nos cliques dos botões

Os sons podem ser completamente desactivados, se desejado

A localização do painel pode ser:

Fixa no gráfico, ou

Dinâmica, aparecendo exactamente onde o utilizador clica na linha de Preço de Abertura

Concebido para Precisão, Segurança e Velocidade

Este EA é ideal para traders que:

Pretendem proteger as suas estratégias da visibilidade do lado da corretora

Necessitam de gestão rápida de negociações, por ticket

Preferem um fluxo de trabalho limpo, visual e intuitivo

Utilizam tanto ordens de mercado como pendentes

Requerem métodos flexíveis de cálculo de TP/SL

Hidden TP e SL Manager é um redesenho completo e uma evolução dos conceitos anteriores de TP/SL invisíveis, oferecendo controlo profissional de negociação directamente a partir do gráfico.

