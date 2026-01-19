Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP and SL Manager – Gestión de Trading Invisible Avanzada

Hidden TP and SL Manager es un Asesor Experto potente e innovador diseñado para gestionar niveles visibles e invisibles de Take Profit y Stop Loss de una manera completamente nueva e intuitiva.

A diferencia de las soluciones tradicionales que requieren la entrada manual constante de números de ticket en la configuración del EA, esta versión rediseñada introduce un flujo de trabajo completamente interactivo basado en el gráfico.

Cada orden abierta o pendiente se gestiona directamente desde el gráfico, haciendo que el control de las operaciones sea más rápido, seguro e intuitivo.

Gestión Interactiva de Órdenes mediante Líneas del Gráfico

Para cada posición abierta, el EA dibuja automáticamente una línea en el Precio de Apertura.

Al hacer clic en esta línea, se abre un panel de gestión personalizable que permite controlar esa orden o ticket específico instantáneamente.

No más cambiar ajustes o recargar el EA.

Todo se hace visualmente y por orden.

Modos Flexibles de Definición de TP y SL

Desde el panel de gestión, puedes definir Take Profit y Stop Loss utilizando múltiples métodos de cálculo:

Pips

Puntos

Dinero (moneda de la cuenta)

Precio absoluto (ej. 1.12345)

Se admiten tanto TP/SL visibles como invisibles y se pueden habilitar o deshabilitar de forma independiente para cada orden.

Líneas de Referencia Visual Opcionales para Niveles Invisibles

Aunque TP y SL pueden permanecer completamente ocultos para el bróker, el EA puede mostrar opcionalmente líneas en el gráfico que muestran los niveles invisibles de TP y SL, dando al trader plena conciencia de dónde están establecidos esos niveles.

Estas líneas son solo para referencia visual y no exponen los niveles al bróker.

Soporte Completo para Órdenes Pendientes

Hidden TP and SL Manager funciona no solo con órdenes de mercado sino también con órdenes pendientes.

Puedes definir TP y SL invisibles antes de que se active la orden pendiente.

Una vez activada, la orden heredará automáticamente sus niveles predefinidos de TP y SL ocultos sin ninguna acción adicional.

Panel de Gestión Personalizable

El panel de gestión de órdenes es completamente personalizable:

Colores definidos por el usuario

Retroalimentación sonora opcional en los clics de botones

Los sonidos se pueden desactivar completamente si no se desean

La ubicación del panel puede ser:

Fija en el gráfico, o

Dinámica, apareciendo exactamente donde el usuario hace clic en la línea de Precio de Apertura

Diseñado para Precisión, Seguridad y Velocidad

Este EA es ideal para traders que:

Quieren proteger sus estrategias de la visibilidad del lado del bróker

Necesitan una gestión de operaciones rápida y por ticket

Prefieren un flujo de trabajo limpio, visual e intuitivo

Utilizan tanto órdenes de mercado como pendientes

Requieren métodos de cálculo flexibles de TP/SL

Hidden TP and SL Manager es un rediseño completo y una evolución de los conceptos anteriores de TP/SL invisibles, ofreciendo control de trading de nivel profesional directamente desde el gráfico.

