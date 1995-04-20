Impulse Zone Hunter
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.2
- Ativações: 5
Impulse Zone Hunter – Ferramenta de Precisão para Trading
Impulse Zone Hunter é um indicador de alto desempenho para MT4 projetado para fornecer aos traders uma vantagem visual na detecção de movimentos de mercado de alta probabilidade. Ele foca em zonas de oferta e demanda, blocos de ordens e ChoCH (Mudança de Característica), fornecendo sinais claros diretamente no seu gráfico de preços.
Principais Características:
-
Trading em Modo Duplo
-
Escolha entre exibir zonas de oferta e demanda ou blocos de ordens com linhas ChoCH.
-
Troque facilmente entre os modos sem afetar outras configurações.
-
-
Detecção de Rejeições de Pavio
-
Identifica automaticamente velas de reversão de alta probabilidade dentro de zonas-chave.
-
Desenha setas de compra e venda para decisões rápidas.
-
-
Análise de Blocos de Ordens e ChoCH
-
Detecta blocos de ordens de alta e baixa com verificações de mitigação.
-
Desenha linhas horizontais ChoCH para identificar mudanças de tendência e pontos de rompimento.
-
-
Alertas Personalizáveis
-
Alertas visuais, sonoros e push para cada sinal.
-
Nunca perca reversões importantes do mercado.
-
-
Totalmente Personalizável
-
Cores independentes para zonas de oferta/demanda e blocos de ordens.
-
Ajuste a espessura das zonas, o deslocamento das setas e a sensibilidade ao rejeição de pavios.
-
-
Filtragem Inteligente Multi-Tempo
-
Filtra sinais utilizando tendências de tempos gráficos superiores para garantir operações de alta probabilidade.
-
Por Que Usar o Impulse Zone Hunter?
Impulse Zone Hunter consolida conceitos-chave de dinheiro inteligente em uma ferramenta poderosa e fácil de usar. Encontre zonas de liquidez críticas, confirme reversões de tendência e acompanhe o fluxo de ordens institucionais com confiança, tudo diretamente no seu gráfico do MT4.