Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – Ferramenta de Precisão para Trading

Impulse Zone Hunter é um indicador de alto desempenho para MT4 projetado para fornecer aos traders uma vantagem visual na detecção de movimentos de mercado de alta probabilidade. Ele foca em zonas de oferta e demanda, blocos de ordens e ChoCH (Mudança de Característica), fornecendo sinais claros diretamente no seu gráfico de preços.

Principais Características:

  1. Trading em Modo Duplo

    • Escolha entre exibir zonas de oferta e demanda ou blocos de ordens com linhas ChoCH.

    • Troque facilmente entre os modos sem afetar outras configurações.

  2. Detecção de Rejeições de Pavio

    • Identifica automaticamente velas de reversão de alta probabilidade dentro de zonas-chave.

    • Desenha setas de compra e venda para decisões rápidas.

  3. Análise de Blocos de Ordens e ChoCH

    • Detecta blocos de ordens de alta e baixa com verificações de mitigação.

    • Desenha linhas horizontais ChoCH para identificar mudanças de tendência e pontos de rompimento.

  4. Alertas Personalizáveis

    • Alertas visuais, sonoros e push para cada sinal.

    • Nunca perca reversões importantes do mercado.

  5. Totalmente Personalizável

    • Cores independentes para zonas de oferta/demanda e blocos de ordens.

    • Ajuste a espessura das zonas, o deslocamento das setas e a sensibilidade ao rejeição de pavios.

  6. Filtragem Inteligente Multi-Tempo

    • Filtra sinais utilizando tendências de tempos gráficos superiores para garantir operações de alta probabilidade.

Por Que Usar o Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter consolida conceitos-chave de dinheiro inteligente em uma ferramenta poderosa e fácil de usar. Encontre zonas de liquidez críticas, confirme reversões de tendência e acompanhe o fluxo de ordens institucionais com confiança, tudo diretamente no seu gráfico do MT4.


Mais do autor
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Trend Reversal Zone and Alert Zonas de Oferta e Demanda Multi-Timeframe + Sinais Precisos de Reversão Trend Reversal Zone and Alert é um indicador profissional de estrutura de mercado sem repaint , desenvolvido para traders que desejam identificar reversões de alta probabilidade em níveis institucionais importantes . O indicador combina de forma inteligente zonas de oferta e demanda dos timeframes superiores (H4 e D1) com sinais precisos de rejeição nos máximos e mínimos diários , permitindo ent
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Maximize seu Trading Alinhado à Tendência com H4 & M30 Turning Point PRO! Diga adeus às suposições e à confusão nos gráficos. Este indicador premium combina a detecção de tendência em prazos maiores com sinais precisos de pontos de reversão de curto prazo, fornecendo oportunidades claras de compra e venda. Por que os traders adoram: H4 EMA200 Tendência: Saiba qual é a tendência dominante em um instante. Negocie apenas na direção da tendência. Setas de Execução M30: Aguarde pontos de reversão de
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Pro – Painel Definitivo de Tendência e Ponto de Reversão + Detector de Range H4 O Ultimate Trend & Turning Point Dashboard é um sistema completo de decisão de mercado multi-timeframe, projetado para manter o trader sempre do lado correto da tendência, eliminar condições de range de baixa probabilidade e entregar entradas precisas em pontos de reversão com alta confiança. Isso não é apenas um indicador — é um framework completo de trading que responde três perguntas essenciais antes d
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Indicadores
Histograma de Oferta e Demanda Multitemporal Descrição: O Histograma de Oferta e Demanda Multitemporal é um indicador poderoso e limpo que mostra a força da oferta e demanda do mercado em múltiplos períodos de tempo, especificamente H4 e D1. Ele exibe histogramas que destacam quando os compradores ou vendedores dominam, permitindo que os traders identifiquem rapidamente as áreas-chave de pressão do mercado. Principais Recursos: Histogramas H4 e D1: Visualização clara da força do mercado em per
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Scalpers Zone – Indicador Ultimate de Oferta/Demanda + Rejeição Estocástica e Triple Touch O Scalpers Zone foi projetado para traders que buscam entradas de alta probabilidade em scalp trading. Ele detecta zonas de oferta e demanda diárias e de 7 dias, destacando áreas onde essas zonas se alinham perfeitamente, marcando os pontos de reversão mais fortes. Para ativos voláteis como criptomoedas e ouro, a espessura da zona pode ser aumentada para melhor visibilidade e precisão. Principais Recursos:
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente de mercado para operações de alta probabilidade O TrendSeeker Dashboard é uma poderosa ferramenta de inteligência de mercado multiativos, criada para ajudar os traders a evitar mercados laterais e focar apenas em pares com tendências de alta qualidade no timeframe H4. O painel analisa continuamente todos os símbolos disponíveis e classifica cada par em: Tendência de alta (Trending UP) Tendência de baixa (Trending DOWN) Mercado lateral / Sem condição de
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Super Rejection Zones é um indicador avançado projetado para detectar automaticamente as zonas críticas do mercado , como o máximo e o mínimo do dia , exibindo setas de rejeição extremamente precisas quando o preço reage fortemente nesses níveis. Ele combina ação do preço, níveis diários e um sistema de confirmação baseado em dois Estocásticos (H1 + M5) para entregar sinais claros, confiáveis e de alta probabilidade. Ideal para traders intraday, scalpers e swing traders que buscam entra
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones é um indicador poderoso de ação do preço que identifica automaticamente os níveis mais importantes do mercado com base nos dados do dia anterior: máxima , mínima , linha média , além das linhas de abertura e fechamento do dia. O indicador também detecta rejeições de pavio (wick rejections) e desenha automaticamente setas de Compra e Venda quando o mercado mostra sinais de reversão nessas zonas. É ideal para traders que utilizam n
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicadores
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Trade the Range – Detector de Mercado em Faixa H4 e Zonas Diárias de Suporte/Resistência com Alertas de Rejeição de Pavio Visão Geral: “Trade the Range” é uma ferramenta de trading de precisão, projetada para traders que desejam focar exclusivamente em mercados de faixa de alta probabilidade . Em vez de seguir cegamente cada tendência, este indicador identifica quando o mercado está se consolidando no timeframe H4 e guia você para operar com confiança nas zonas superior e inferior da faixa. Pri
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA Sistema inteligente de reversão em zonas de oferta e demanda Trend Reversal Zone and Alert EA é um Expert Advisor profissional, que não redesenha sinais, projetado para capturar reversões de tendência de alta probabilidade em zonas institucionais de oferta e demanda, confirmadas pelo rejeição por pavios nos máximos e mínimos diários. Este EA combina a estrutura do mercado em múltiplos períodos de tempo com um momento de entrada preciso, permitindo que os traders
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts é um indicador profissional de Smart Money , que combina zonas institucionais de Oferta e Demanda com um histograma de tendência multi-timeframe , fornecendo entradas de rejeição de alta confiabilidade . O indicador identifica automaticamente zonas premium de Oferta e Demanda no gráfico principal e confirma as entradas através de uma forte lógica de rejeição baseada em sombras de velas . Os sinais são gerado
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Moving Average of Supply and Demand é um indicador de tendência poderoso e fácil de usar, projetado para ajudar os traders a ver claramente a direção do mercado e entrar em operações com confiança, mesmo sem conhecimentos avançados de análise técnica. Ao contrário das médias móveis tradicionais baseadas no preço, este indicador aplica uma técnica de suavização à pressão de oferta e demanda, exibindo-a diretamente no gráfico de preços em forma de histograma dinâmico. Isso fornece uma representaçã
Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Zonas Institucionais de Compra e Venda com Alertas Visão Geral: “Zonas Institucionais de Compra e Venda com Alertas” é um indicador profissional tudo-em-um que combina linhas de tendência diárias, sinais de mudança de caráter (CHoCH) e zonas institucionais de oferta/demanda de 7 dias, fornecendo aos traders uma visão clara da estrutura do mercado, direção da tendência e pontos de reversão de alta probabilidade. Principais Recursos: Detecção de Linhas de Tendência Diárias: Desenha automaticament
