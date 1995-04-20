Impulse Zone Hunter – Ferramenta de Precisão para Trading

Impulse Zone Hunter é um indicador de alto desempenho para MT4 projetado para fornecer aos traders uma vantagem visual na detecção de movimentos de mercado de alta probabilidade. Ele foca em zonas de oferta e demanda, blocos de ordens e ChoCH (Mudança de Característica), fornecendo sinais claros diretamente no seu gráfico de preços.

Principais Características:

Trading em Modo Duplo Escolha entre exibir zonas de oferta e demanda ou blocos de ordens com linhas ChoCH .

Troque facilmente entre os modos sem afetar outras configurações. Detecção de Rejeições de Pavio Identifica automaticamente velas de reversão de alta probabilidade dentro de zonas-chave.

Desenha setas de compra e venda para decisões rápidas. Análise de Blocos de Ordens e ChoCH Detecta blocos de ordens de alta e baixa com verificações de mitigação.

Desenha linhas horizontais ChoCH para identificar mudanças de tendência e pontos de rompimento. Alertas Personalizáveis Alertas visuais, sonoros e push para cada sinal.

Nunca perca reversões importantes do mercado. Totalmente Personalizável Cores independentes para zonas de oferta/demanda e blocos de ordens .

Ajuste a espessura das zonas, o deslocamento das setas e a sensibilidade ao rejeição de pavios. Filtragem Inteligente Multi-Tempo Filtra sinais utilizando tendências de tempos gráficos superiores para garantir operações de alta probabilidade.

Por Que Usar o Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter consolida conceitos-chave de dinheiro inteligente em uma ferramenta poderosa e fácil de usar. Encontre zonas de liquidez críticas, confirme reversões de tendência e acompanhe o fluxo de ordens institucionais com confiança, tudo diretamente no seu gráfico do MT4.