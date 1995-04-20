Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – 精密なトレーディングツール

Impulse Zone Hunter は、高性能なMT4インディケーターで、トレーダーに 視覚的な優位性 を提供し、高確率の市場の動きを検出するために設計されています。供給と需要のゾーンオーダーブロック、および ChoCH（特徴の変化） に焦点を当て、価格チャートに直接クリアなシグナルを提供します。

主な機能:

  1. デュアルモード取引

    • 供給と需要のゾーンまたはオーダーブロックとChoCHラインを表示するオプション。

    • 他の設定に影響を与えず、モードを簡単に切り替え可能。

  2. ウィックリジェクション検出

    • 高確率の反転キャンドルをゾーン内で自動的に識別。

    • 売買の矢印を自動的に描画し、迅速な意思決定をサポート。

  3. オーダーブロックとChoCH分析

    • 強気および弱気のオーダーブロックを検出し、緩和チェックを実行。

    • ChoCH水平ラインを描画して、トレンドの転換点や突破点を特定。

  4. カスタマイズ可能なアラート

    • すべてのシグナルに対して 視覚的、音声、およびプッシュ通知

    • 重要な市場の反転を逃すことはありません。

  5. 完全カスタマイズ可能

    • 供給と需要のゾーンおよびオーダーブロックの色を独立して設定。

    • ゾーンの厚さ矢印のオフセット、およびウィックリジェクション感度を調整可能。

  6. スマートなマルチタイムフレームフィルタリング

    • 上位時間枠のトレンドを使用してシグナルをフィルタリングし、高確率の取引を確保。

なぜImpulse Zone Hunterを使うべきか？

Impulse Zone Hunterインスティチューショナルな資金の流れを追跡し、供給と需要ゾーン、反転点の確認、トレンドの変化を正確に把握するための パワフルで使いやすいツールです。すべてが MT4チャート で直接操作でき、自信を持ってトレードできます。


