Impulse Zone Hunter
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.2
- アクティベーション: 5
Impulse Zone Hunter – 精密なトレーディングツール
Impulse Zone Hunter は、高性能なMT4インディケーターで、トレーダーに 視覚的な優位性 を提供し、高確率の市場の動きを検出するために設計されています。供給と需要のゾーン、オーダーブロック、および ChoCH（特徴の変化） に焦点を当て、価格チャートに直接クリアなシグナルを提供します。
主な機能:
-
デュアルモード取引
-
供給と需要のゾーンまたはオーダーブロックとChoCHラインを表示するオプション。
-
他の設定に影響を与えず、モードを簡単に切り替え可能。
-
-
ウィックリジェクション検出
-
高確率の反転キャンドルをゾーン内で自動的に識別。
-
売買の矢印を自動的に描画し、迅速な意思決定をサポート。
-
-
オーダーブロックとChoCH分析
-
強気および弱気のオーダーブロックを検出し、緩和チェックを実行。
-
ChoCH水平ラインを描画して、トレンドの転換点や突破点を特定。
-
-
カスタマイズ可能なアラート
-
すべてのシグナルに対して 視覚的、音声、およびプッシュ通知。
-
重要な市場の反転を逃すことはありません。
-
-
完全カスタマイズ可能
-
供給と需要のゾーンおよびオーダーブロックの色を独立して設定。
-
ゾーンの厚さ、矢印のオフセット、およびウィックリジェクション感度を調整可能。
-
-
スマートなマルチタイムフレームフィルタリング
-
上位時間枠のトレンドを使用してシグナルをフィルタリングし、高確率の取引を確保。
-
なぜImpulse Zone Hunterを使うべきか？
Impulse Zone Hunter は インスティチューショナルな資金の流れを追跡し、供給と需要ゾーン、反転点の確認、トレンドの変化を正確に把握するための パワフルで使いやすいツールです。すべてが MT4チャート で直接操作でき、自信を持ってトレードできます。