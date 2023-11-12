Enigmera

ENIGMERA: Основы рынка

Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами!

Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора.
Введение
Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Он показывает подлинную фазу накопления и предоставляет направление и цели. Система работает как в тренде, так и в коррекции.

Как это работает
Основная функциональность индикатора управляется через кнопки с левой стороны графика, что позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий.

Кнопки

  1. ON/OFF – Включает/выключает весь индикатор.
  2. Channel – Активирует канал поддержки, показывая допустимый диапазон отклонений.
  3. Dev1 (Первая Девиация) – Указывает на движение цены в пределах отклонения от поддержки, сигнализируя о консолидации или накоплении силы.
  4. Dev2 (Вторая Девиация) – Показывает движение цены между отклонениями, сигнализируя о формировании тренда и направлении.
  5. Dev3 (Третья Девиация) – Указывает на значительное ускорение тренда и высокую волатильность.
  6. 45deg (45 Градусов) – Показывает темп рынка и стабильность движения относительно линии в 45 градусов.
  7. Tgt1/2 (Половинная Цель) – Представляет половину целевой линии тренда, используемую на финальной фазе рынка.
  8. Tgt (Цель) – Целевая линия тренда, показывающая уровни для закрытия позиций.
  9. Vol (Объём) – Отображает точки объёма на свечах, показывающие значительные изменения рыночного объёма.
  10. X – Показывает “X”, когда рынок достигает целевой линии.
  11. Lbls (Метки) – Показывает/скрывает метки на линиях.
  12. RandC (Случайные Цвета) – Изменяет цвета линий и меток индикатора для лучшего визуального восприятия.

Система
ENIGMERA предоставляет полную картину текущей ситуации — в отличие от обычных рыночных индикаторов, которые лишь экстраполируют прошлые данные на настоящее и будущее. Если вы на уровне поддержки, это подлинная поддержка; если на уровне сопротивления, это подлинное сопротивление. Пробой уровня означает изменение тренда.

ENIGMERA предназначен для финансовых аналитиков и консультантов, которые нуждаются в надежных инсайтах для передачи клиентам, а также для инвесторов, требующих максимальной точности и уверенности.

Он выделяется своей оптимальной точностью, позволяя трейдерам оценивать свои варианты с ясностью и уверенностью.

Объединяя 20 лет опыта торговли и знаний в одном комплекте, ENIGMERA является интуитивно понятным и зависящим от пользователя. Его эффективность зависит от правильной настройки пользователем для максимизации производительности.

Рекомендации:

  • Торговые пары: Все пары, все рынки
  • Время: Все таймфреймы
  • Минимальный депозит: Без ограничений
  • Тип счёта: Без ограничений
  • Брокеры: Без ограничений

Этот сложный индикатор идеально подходит для эффективной дневной торговли и скальпинга. Оптимизируйте свою торговлю с помощью продвинутых алгоритмов Enigmera, подходящих для Forex, акций, индексов и криптовалютных рынков. Разработан для MetaTrader 4, Enigmera упрощает управление стоп-лоссами и рисками.

Все инструменты, которые вам нужны для успешной торговли. Enigmera работает на всех рынках и таймфреймах — без перерисовки.

Готовы ли вы вывести свои финансовые решения на новый уровень?


Отзывы 10
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Ivan Stefanov
5186
Ответ разработчика Ivan Stefanov 2025.02.23 18:12
Thank you! Wishing you profits!
Rutt Tungkiratichai
2700
Rutt Tungkiratichai 2025.02.01 00:11 
 

This is very good and accurate indicator.

Ivan Stefanov
5186
Ответ разработчика Ivan Stefanov 2025.02.01 11:30
Thank you for the good words! Brgds / Ivan
Osazeme Usen
617
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 
 

This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates.

Update: Not great for direction, but fantastic for TP and SL.

Ivan Stefanov
5186
Ответ разработчика Ivan Stefanov 2025.01.02 16:45
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 # EN
This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates. Thank you for the good words! Brgds/Ivan
vincenzo1964
1109
vincenzo1964 2024.07.11 15:59 
 

Assolutamente straordinario a cominciare da chi l'ha ideato Ivan, Sono assolutamete felice dell'affito/prova fatto, Enigmera è sorprendente, ti accompagna sempre sul lato giusto della tendenza sino alla fine del percorso. Se poi parliamo del dott. Ivan e della sua disponbilità, se potessi postare gli screenshot e la guida passo passo che mi ha concesso, è commovente e sorprendente. Se volete fare buon trading con giudizio e responsabilità potete tranquillamente perdere qualche giorno del vostro tempo a capire la logica ed il ragionamento che c'è dietro enigmera, solo così sarete sempre dal lato giusto del trend sino alla fine, sopratutto quando ci sono le news ed enigmera già vi sta indicando i livelli di tp da raggiungere. Proprio oggi ero già lon su eurusd e sell su usdchf ed entrambe dopo le notizie chiuse in tp. Consiglio anche l'indicatore Speed, leggetene l'utilizzo, la forza e ciò che vi può indicare, io ci sto lavorando sodo seguito da ivan perchè l'unione di enigmera e speed è devastante, alla fine dell'affitto acquisterò engmera mentre affitterò mensilmente speed (il costo è di 30.00€ mentre l'acquisto è di 3000€), ma il suo potenziale per il trend followhing e immenso, saluti e buon trading a tutti, grazie Ivan...

Irfan
1407
Irfan 2024.06.21 13:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ivan Stefanov
5186
Ответ разработчика Ivan Stefanov 2025.01.02 16:46
Irfan 2024.06.21 13:44 # EN
Enigmera gives you an entirely different way of looking at the market. It does not look into the past, what has happened in the past stays in the past it gives you a picture of what is going on in the market right now and gives you logical understanding for trading. The author is so confident about his product the he gave me a full version of the indicator so that I could try it for a week before I decided to buy it. Ivan spent a lot of time chatting with me, educating me how to use the indicator. He is very quick and replies to your questions. I have already seen good results with this indicator and it has increased my confidence. Thank you for the good words, Irfan!
Sajid Iqubal
184
Sajid Iqubal 2024.06.08 21:59 
 

Enigmera is an exceptional trading indicator that has greatly improved my trading performance. Ivan Stefano offers the best support and guidance, always going above and beyond like an elder brother to me. His guidance and the effectiveness of Enigmera make a winning combination. I highly recommend using Enigmera.

eman11
1410
eman11 2023.11.22 20:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ivan Stefanov
5186
Ответ разработчика Ivan Stefanov 2025.01.02 16:47
eman11 2023.11.22 20:29 # EN
I was an institutional trader for a decade and rarely write reviews or spend more then 50 or a 100 on any indicator as my trading is well established, but always open to something interesting and new. The author is an intelligent and real trader , per many chats with him, and this indicator compliments well existing trading as is from a unique perpective. The price is not cheap , but it it is a legit and unique system, is as decribed, which can be put to good use particulalry with experienced traders who may best integrate multiple styles and ideas successfully. Great work Ivan. Thank you for the good words, Eman11 / Brgds / Ivan
ebel
1221
ebel 2023.11.22 14:41 
 

This indicator is undoubtedly expensive but I believe it to be the Ferrari of indicators and the only one you will ever need. The video in the overview is self explanatory, take the time to find the setups as described and the R:R can be extremely good. I have only been using the indicator for a week but have found several very profitable trades and feel confident that I can make back more than sufficient each month to cover my 6 monthly rental. The author is extremely responsive and helpful and is starting a telegram group so that we can share prospective setups. I believe the indicator is difficult to get to work in Strategy Tester but the author is open to free trials which demonstrates his trust in the product. I can't post images here but I will post a trade I made this morning in the comments. I can't promise it is the perfect setup as I am still learning but just this one trade covered my monthly rental cost. IMPORTANT - do not try to change to a lower timeframe while the indicator is loaded. The code is incredibly complex and trying to recalculate everything on a lower tf over a significant period will freeze your MT4 installation. You will need to delete the indicator from your MT4, force a shut down, restart and re-install. Once you understand the complexity it is not a problem, just open another chart on a lower tf or delete the indicator, change the tf and put it back on.

UPDATE 23/11

I have just seen that the author has been debarred from selling! I have just paid for 6 months rental and this is a good indicator that is making me money. What to I do after 6 months if I can't renew? And why has this happened, the author is very courteous and helpful.

