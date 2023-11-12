Enigmera
- Индикаторы
- Ivan Stefanov
- Версия: 3.60
- Обновлено: 27 декабря 2025
- Активации: 20
ENIGMERA: Основы рынка
Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами!
Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора.
Введение
Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Он показывает подлинную фазу накопления и предоставляет направление и цели. Система работает как в тренде, так и в коррекции.
Как это работает
Основная функциональность индикатора управляется через кнопки с левой стороны графика, что позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий.
Кнопки
- ON/OFF – Включает/выключает весь индикатор.
- Channel – Активирует канал поддержки, показывая допустимый диапазон отклонений.
- Dev1 (Первая Девиация) – Указывает на движение цены в пределах отклонения от поддержки, сигнализируя о консолидации или накоплении силы.
- Dev2 (Вторая Девиация) – Показывает движение цены между отклонениями, сигнализируя о формировании тренда и направлении.
- Dev3 (Третья Девиация) – Указывает на значительное ускорение тренда и высокую волатильность.
- 45deg (45 Градусов) – Показывает темп рынка и стабильность движения относительно линии в 45 градусов.
- Tgt1/2 (Половинная Цель) – Представляет половину целевой линии тренда, используемую на финальной фазе рынка.
- Tgt (Цель) – Целевая линия тренда, показывающая уровни для закрытия позиций.
- Vol (Объём) – Отображает точки объёма на свечах, показывающие значительные изменения рыночного объёма.
- X – Показывает “X”, когда рынок достигает целевой линии.
- Lbls (Метки) – Показывает/скрывает метки на линиях.
- RandC (Случайные Цвета) – Изменяет цвета линий и меток индикатора для лучшего визуального восприятия.
Система
ENIGMERA предоставляет полную картину текущей ситуации — в отличие от обычных рыночных индикаторов, которые лишь экстраполируют прошлые данные на настоящее и будущее. Если вы на уровне поддержки, это подлинная поддержка; если на уровне сопротивления, это подлинное сопротивление. Пробой уровня означает изменение тренда.
ENIGMERA предназначен для финансовых аналитиков и консультантов, которые нуждаются в надежных инсайтах для передачи клиентам, а также для инвесторов, требующих максимальной точности и уверенности.
Он выделяется своей оптимальной точностью, позволяя трейдерам оценивать свои варианты с ясностью и уверенностью.
Объединяя 20 лет опыта торговли и знаний в одном комплекте, ENIGMERA является интуитивно понятным и зависящим от пользователя. Его эффективность зависит от правильной настройки пользователем для максимизации производительности.
Рекомендации:
- Торговые пары: Все пары, все рынки
- Время: Все таймфреймы
- Минимальный депозит: Без ограничений
- Тип счёта: Без ограничений
- Брокеры: Без ограничений
Этот сложный индикатор идеально подходит для эффективной дневной торговли и скальпинга. Оптимизируйте свою торговлю с помощью продвинутых алгоритмов Enigmera, подходящих для Forex, акций, индексов и криптовалютных рынков. Разработан для MetaTrader 4, Enigmera упрощает управление стоп-лоссами и рисками.
Все инструменты, которые вам нужны для успешной торговли. Enigmera работает на всех рынках и таймфреймах — без перерисовки.
Готовы ли вы вывести свои финансовые решения на новый уровень?
Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.