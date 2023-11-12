ENIGMERA: Основы рынка

Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами!

Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора.

Введение

Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Он показывает подлинную фазу накопления и предоставляет направление и цели. Система работает как в тренде, так и в коррекции.

Как это работает

Основная функциональность индикатора управляется через кнопки с левой стороны графика, что позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий.

Кнопки

ON/OFF – Включает/выключает весь индикатор. Channel – Активирует канал поддержки, показывая допустимый диапазон отклонений. Dev1 (Первая Девиация) – Указывает на движение цены в пределах отклонения от поддержки, сигнализируя о консолидации или накоплении силы. Dev2 (Вторая Девиация) – Показывает движение цены между отклонениями, сигнализируя о формировании тренда и направлении. Dev3 (Третья Девиация) – Указывает на значительное ускорение тренда и высокую волатильность. 45deg (45 Градусов) – Показывает темп рынка и стабильность движения относительно линии в 45 градусов. Tgt1/2 (Половинная Цель) – Представляет половину целевой линии тренда, используемую на финальной фазе рынка. Tgt (Цель) – Целевая линия тренда, показывающая уровни для закрытия позиций. Vol (Объём) – Отображает точки объёма на свечах, показывающие значительные изменения рыночного объёма. X – Показывает “X”, когда рынок достигает целевой линии. Lbls (Метки) – Показывает/скрывает метки на линиях. RandC (Случайные Цвета) – Изменяет цвета линий и меток индикатора для лучшего визуального восприятия.

Система

ENIGMERA предоставляет полную картину текущей ситуации — в отличие от обычных рыночных индикаторов, которые лишь экстраполируют прошлые данные на настоящее и будущее. Если вы на уровне поддержки, это подлинная поддержка; если на уровне сопротивления, это подлинное сопротивление. Пробой уровня означает изменение тренда.

ENIGMERA предназначен для финансовых аналитиков и консультантов, которые нуждаются в надежных инсайтах для передачи клиентам, а также для инвесторов, требующих максимальной точности и уверенности.

Он выделяется своей оптимальной точностью, позволяя трейдерам оценивать свои варианты с ясностью и уверенностью.

Объединяя 20 лет опыта торговли и знаний в одном комплекте, ENIGMERA является интуитивно понятным и зависящим от пользователя. Его эффективность зависит от правильной настройки пользователем для максимизации производительности.

Рекомендации:

Торговые пары : Все пары, все рынки

: Все пары, все рынки Время : Все таймфреймы

: Все таймфреймы Минимальный депозит : Без ограничений

: Без ограничений Тип счёта : Без ограничений

: Без ограничений Брокеры: Без ограничений

Этот сложный индикатор идеально подходит для эффективной дневной торговли и скальпинга. Оптимизируйте свою торговлю с помощью продвинутых алгоритмов Enigmera, подходящих для Forex, акций, индексов и криптовалютных рынков. Разработан для MetaTrader 4, Enigmera упрощает управление стоп-лоссами и рисками.

Все инструменты, которые вам нужны для успешной торговли. Enigmera работает на всех рынках и таймфреймах — без перерисовки.

Готовы ли вы вывести свои финансовые решения на новый уровень?