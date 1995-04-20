Impulse Zone Hunter
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 5
Impulse Zone Hunter – Strumento di Trading di Precisione
Impulse Zone Hunter è un indicatore MT4 ad alte prestazioni progettato per fornire ai trader un vantaggio visivo chiaro nell’individuazione dei movimenti di mercato ad alta probabilità.
Si concentra su zone di Supply & Demand, Order Block e ChoCH (Change of Character), fornendo segnali chiari direttamente sul grafico.
Funzionalità principali
1. Trading in modalità doppia
-
Visualizza a scelta le zone Supply & Demand o gli Order Block con linee ChoCH
-
Passaggio semplice tra le modalità senza modificare le altre impostazioni
2. Rilevamento Wick Rejection
-
Evidenzia automaticamente le candele di inversione ad alta probabilità all’interno delle zone
-
Disegna frecce di acquisto e vendita per decisioni rapide
3. Analisi Order Block & ChoCH
-
Rileva Order Block rialzisti e ribassisti con controlli di mitigazione
-
Traccia linee orizzontali ChoCH per identificare inversioni di trend e punti di breakout
4. Alert personalizzabili
-
Avvisi visivi, sonori e push per ogni segnale
-
Non perdere mai i punti di inversione chiave del mercato
5. Personalizzazione completa
-
Colori indipendenti per le zone Supply/Demand e gli Order Block
-
Regolazione dello spessore delle zone, del posizionamento delle frecce e della sensibilità dei wick
6. Filtro multi-timeframe intelligente
-
I segnali sono filtrati in base alla tendenza dei timeframe superiori
-
Evita operazioni a bassa probabilità
Perché usare Impulse Zone Hunter?
Impulse Zone Hunter integra i concetti professionali di struttura del mercato in uno strumento pulito e focalizzato sul grafico.
Individua le zone di liquidità, conferma le inversioni e monitora il flusso istituzionale con sicurezza — direttamente sul tuo grafico MT4.