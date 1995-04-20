Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – Strumento di Trading di Precisione

Impulse Zone Hunter è un indicatore MT4 ad alte prestazioni progettato per fornire ai trader un vantaggio visivo chiaro nell’individuazione dei movimenti di mercato ad alta probabilità.
Si concentra su zone di Supply & Demand, Order Block e ChoCH (Change of Character), fornendo segnali chiari direttamente sul grafico.

Funzionalità principali

1. Trading in modalità doppia

  • Visualizza a scelta le zone Supply & Demand o gli Order Block con linee ChoCH

  • Passaggio semplice tra le modalità senza modificare le altre impostazioni

2. Rilevamento Wick Rejection

  • Evidenzia automaticamente le candele di inversione ad alta probabilità all’interno delle zone

  • Disegna frecce di acquisto e vendita per decisioni rapide

3. Analisi Order Block & ChoCH

  • Rileva Order Block rialzisti e ribassisti con controlli di mitigazione

  • Traccia linee orizzontali ChoCH per identificare inversioni di trend e punti di breakout

4. Alert personalizzabili

  • Avvisi visivi, sonori e push per ogni segnale

  • Non perdere mai i punti di inversione chiave del mercato

5. Personalizzazione completa

  • Colori indipendenti per le zone Supply/Demand e gli Order Block

  • Regolazione dello spessore delle zone, del posizionamento delle frecce e della sensibilità dei wick

6. Filtro multi-timeframe intelligente

  • I segnali sono filtrati in base alla tendenza dei timeframe superiori

  • Evita operazioni a bassa probabilità

Perché usare Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter integra i concetti professionali di struttura del mercato in uno strumento pulito e focalizzato sul grafico.
Individua le zone di liquidità, conferma le inversioni e monitora il flusso istituzionale con sicurezza — direttamente sul tuo grafico MT4.


Prodotti consigliati
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicatori
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicatori
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicatori
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicatori
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicatori
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicatori
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Wave Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indicatori
MT5 Version   Wave Trend MT4 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current mo
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo. - L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicatori
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
Indicatori
DESCRIZIONE TECNICA Nexus Signal System è un indicatore MT4 che combina 12 criteri tecnici per generare segnali di trading. Il sistema analizza la congiunzione di più fattori (trend, momentum, volume, zone di supporto/resistenza) prima di confermare un segnale, riducendo il numero di falsi segnali rispetto agli indicatori che utilizzano un solo criterio. CRITERI DI ANALISI (Punteggio 0–15): Rilevamento pattern (pin bar, engulfing) Analisi Multi-Timeframe (conferma del trend su timeframe superior
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
Trend Direction ADX indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Indicatori
Trend Direction ADX indicator for MT4 Trend Direction ADX is part of a series of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicatori
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
The coated chart
Jin Wang
Indicatori
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "RSI SPEED" per MT4 - ottimo strumento predittivo, senza bisogno di ridisegnare. - Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. L'RSI SPEED è la derivata prima dell'RSI stesso. - L'RSI SPEED è ottimo per scalping di ingresso nella direzione del trend principale. - Usalo in combinazione con un indicatore di trend appropriato, ad esempio HTF MA (come nelle immagini). - L'indicatore RSI SPEED mostra la velocità con cui l'RSI cambia direzione: è molto sensi
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicatori
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicatori
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicatori
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Indicatori
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Probability indicates the probability that money has flowed from one chart to another chart for a specified length of time over a number of intervals specified by the user. When Rebolt reads Cyan or Blue these are buying signs good for the length of time specified by the user or until a conflicting signal arises. When Rebolt reads Violet or Red there are selling signs g
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Pattern PINBAR per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi. - L'indicatore "PINBAR Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sull'azione dei prezzi. - L'indicatore rileva le PinBar sul grafico: - PinBar rialzista - Segnale a freccia blu sul grafico (vedi immagini). - PinBar ribassista - Segnale a freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - L'indicatore "PINBAR Pattern" è eccellente da combinare con i li
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicatori
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicatori
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Indicatore Miraculous – Strumento Forex e Binario 100% Non-Repaint Basato sul Quadrato di Nove di Gann Questo video presenta l' Indicatore Miraculous , uno strumento di trading altamente accurato e potente, sviluppato specificamente per i trader di Forex e Opzioni Binarie . Ciò che rende unico questo indicatore è la sua base sul leggendario Quadrato di Nove di Gann e sulla Legge della Vibrazione di Gann , rendendolo uno degli strumenti di previsione più precisi disponibili nel trading moderno. L
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT4 è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al 100% non ridipinto che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici, azioni.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche He
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indicatori
ZeusArrow Smart Liquidity Finder  Smart Liquidity Finder is Ai controlled indicator based on the Idea of Your SL is My Entry. It scan and draws the major Liquidity areas on chart partitioning them with Premium and Discount Zone and allows you find the best possible trading setups and help you decide the perfect entry price to avoid getting your Stop Loss hunted . Now no more confusion about when to enter and where to enter. Benefit from this one of it's kind trading tool powered by Ai an trade
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicatori
LINEE DI TENDENZA PRO       Aiuta a capire dove il mercato sta realmente cambiando direzione. L'indicatore mostra reali inversioni di tendenza e punti in cui i principali attori rientrano. Vedi  Linee BOS   Cambiamenti di tendenza e livelli chiave su timeframe più ampi, senza impostazioni complesse o rumore inutile. I segnali non vengono ridisegnati e rimangono sul grafico dopo la chiusura della barra. Cosa mostra l'indicatore: Cambiamenti reali       tendenza (linee BOS) Una volta che un segna
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale   + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indic
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicatori
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Presentiamo l'Indicatore F-16 Plane, uno strumento all'avanguardia per MT4 progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Ispirato alla velocità e alla precisione imbattibili dell'aereo da combattimento F-16, questo indicatore combina algoritmi avanzati e tecnologia all'avanguardia per offrire prestazioni senza precedenti sui mercati finanziari. Con l'Indicatore F-16 Plane, volerai al di sopra della concorrenza poiché fornisce analisi in tempo reale e genera segnali di trading estrem
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicatori
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicatori
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (2)
Indicatori
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
Altri dall’autore
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Trend Reversal Zone and Alert Zone di Offerta & Domanda Multi-Timeframe + Segnali Precisi di Inversione di Trend Trend Reversal Zone and Alert è un indicatore professionale non repaint , progettato per i trader che vogliono identificare inversioni di trend ad alta probabilità su livelli chiave istituzionali . L’indicatore combina in modo intelligente zone di offerta e domanda sui timeframe superiori (H4 e D1) con segnali precisi di rifiuto sui massimi e minimi giornalieri , consentendo ingressi
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Massimizza il tuo trading allineato alla tendenza con H4 & M30 Turning Point PRO! Dì addio alle supposizioni e al disordine sul grafico. Questo indicatore premium combina il rilevamento della tendenza su timeframe più alti con segnali precisi di punti di svolta a breve termine, offrendoti opportunità di acquisto e vendita chiare. Perché i trader lo amano: Bias di tendenza H4 EMA200: Conosci la tendenza dominante a colpo d’occhio. Opera solo nella direzione della tendenza. Frecce di esecuzione M3
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indicatori
TrendSeeker Pro – Dashboard Definitivo di Trend & Punti di Inversione + Rilevatore di Range H4 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard è un sistema completo multi-timeframe progettato per aiutare i trader a rimanere dalla parte giusta della tendenza, eliminare condizioni di mercato a bassa probabilità e fornire entrate precise ai punti di inversione con sicurezza. Non è solo un indicatore. È un vero e proprio framework di trading che risponde a tre domande critiche prima ancora di aprire una po
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Indicatori
Istogramma Multi-Temporale di Domanda e Offerta (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram) Descrizione: L’Istogramma Multi-Temporale di Domanda e Offerta è un indicatore potente e chiaro che mostra la forza della domanda e dell’offerta su più timeframe, specificamente H4 e D1. Visualizza istogrammi che evidenziano quando predominano acquirenti o venditori, permettendo ai trader di identificare rapidamente le principali aree di pressione del mercato. Caratteristiche principali: Istogrammi H4 & D
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Scalpers Zone – Indicatore definitivo di Supply/Demand + Rifiuto Stocastico & Triple Touch Scalpers Zone è progettato per trader che cercano ingressi a scalp ad alta probabilità. Rileva le zone di supply/demand giornaliere e settimanali (7 giorni) e mette in evidenza le aree in cui queste zone si allineano perfettamente, segnando i punti di inversione più forti. Per asset volatili come criptovalute e oro, lo spessore delle zone può essere aumentato per una migliore visibilità e precisione. Carat
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Cruscotto TrendSeeker ― Filtro di mercato intelligente per operazioni ad alta probabilità Il cruscotto TrendSeeker è uno strumento di analisi di mercato multi-simbolo potente, progettato per evitare i mercati laterali e concentrarsi solo su strumenti di alta qualità con trend nel timeframe H4 . Il cruscotto scansiona continuamente tutti i simboli disponibili e classifica ogni coppia come segue: Trend rialzista (Trending UP) Trend ribassista (Trending DOWN) Mercato laterale / No-trade (Ranging /
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicatori
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Trade the Range – Rilevatore di Mercato in Range H4 & Zone SR Giornaliere con Avvisi di Rifiuto Wick Panoramica: “Trade the Range” è uno strumento di trading di precisione progettato per trader che vogliono concentrarsi esclusivamente sui mercati in range ad alta probabilità . Invece di seguire ciecamente ogni trend, questo indicatore identifica automaticamente quando il mercato si sta consolidando sul timeframe H4 e ti guida a operare con fiducia nelle zone superiore e inferiore del range. Car
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA Sistema di trading intelligente per le zone di offerta e domanda Trend Reversal Zone and Alert EA è un Expert Advisor professionale che non ripinta i segnali , progettato per catturare reversal di tendenza ad alta probabilità nelle zone istituzionali di offerta e domanda, confermate dal rifiuto tramite candele con shadow sui massimi e minimi giornalieri . Questo EA combina la struttura del mercato multi-timeframe con un timing di ingresso preciso , consentendo ai
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicatori
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts è un indicatore professionale Smart Money che combina zone di domanda e offerta istituzionali con un istogramma di tendenza multi-timeframe , fornendo segnali di rifiuto del prezzo altamente affidabili . L’indicatore individua automaticamente le zone premium di domanda e offerta sul grafico principale e conferma gli ingressi tramite una logica di rifiuto basata sulle ombre delle candele . I segnali vengono ge
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Moving Average of Supply and Demand è un indicatore di trend following potente e intuitivo, progettato per aiutare i trader a capire chiaramente la direzione del mercato e a entrare nelle operazioni con sicurezza, anche senza conoscenze tecniche avanzate. A differenza delle medie mobili tradizionali basate sul prezzo, questo indicatore applica una tecnica di smoothing alla pressione di domanda e offerta, visualizzandola direttamente sul grafico dei prezzi sotto forma di istogramma dinamico. Ciò
Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Zone di Acquisto e Vendita Istituzionali con Avvisi Panoramica: “Zone di Acquisto e Vendita Istituzionali con Avvisi” è un indicatore professionale tutto-in-uno che combina linee di tendenza giornaliere, segnali di cambio di carattere (CHoCH) e zone istituzionali di domanda/offerta su 7 giorni, offrendo ai trader una visione chiara della struttura del mercato, della direzione del trend e dei punti di inversione ad alta probabilità. Caratteristiche principali: Rilevamento delle linee di tendenza
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione