Delta Fusion Pro
- Индикаторы
- Francesco Secchi
- Версия: 8.0
- Обновлено: 6 декабря 2025
- Активации: 5
Delta Fusion Pro – Продвинутая Аналитика Order Flow для Внутридневной Торговли
Delta Fusion Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 4, который раскрывает поток агрессивных ордеров, показывая интенсивность и направление институционального давления в реальном времени. В отличие от традиционных объемных индикаторов, он анализирует дельту между объемами Ask и Bid, чтобы предсказывать развороты, подтверждать тренды и выявлять зоны профессионального интереса.
Основные Характеристики
Интеллектуальная Система Авто-Тюнинга
Автоматически настраивает все параметры в зависимости от:
- Типа инструмента (Forex, Crypto, Индексы, Товары, Акции)
- Рабочего таймфрейма
- Волатильности рынка (ATR)
- Недавнего среднего объема
Никаких ручных настроек для менее опытных трейдеров — индикатор калибруется сам!
Функциональные Возможности
- NetDelta и Кумулятивная Дельта
- Разница между агрессивными объемами Ask/Bid с настраиваемым EMA сглаживанием
- Визуализация направленного давления в реальном времени
- Настраиваемые цвета гистограммы (Buy/Sell)
- Дивергенции Цена/Объем
- Автоматическое обнаружение обычных и скрытых дивергенций
- Классификация силы: Strong/Medium/Weak
- Расширенные фильтры: подтверждение объема, тренд, временная дистанция
- Графические сигналы с цветными стрелками
- Дисбаланс Рынка
- Определяет значительные дисбалансы Ask/Bid (настраиваемое соотношение)
- Минимальный порог объема для подтверждения
- Цветные точки на графике (bull/bear)
- Infusion Volume
- Обнаруживает аномальные всплески объема относительно среднего
- Настраиваемый множитель и период
- Выявляет институциональные вмешательства и объемные кульминации
- Splash Signal
- Графическая визуализация объемных пиков
- Точки Wingdings над/под свечами
- Сигнал генерируется при закрытии свечи (без перерисовки)
- Настраиваемый сдвиг и размер
- POC Delta (Point of Control)
- Расчет цены с наибольшей концентрацией дельты
- Автоматические методы: Freedman-Diaconis или ATR
- Горизонтальная линия + опциональная зона
- Динамическое обновление в течение сессии
- Delta Profile
- Объемный профиль на основе агрессивной дельты
- Режимы: Net Delta или Absolute
- Настраиваемое закрепление слева/справа
- Выделение Top N наиболее значимых уровней
- Цветные прямоугольники пропорционально интенсивности
- VWAP Delta
- Средневзвешенная цена по агрессивным объемам
- Три режима расчета:
- NET_DELTA_WEIGHTED: Только чистая дельта
- NET_ALL_VWAP: Ask + Bid с направлением
- NET_AVG_BUY_SELL: Среднее VWAP Buy/Sell
- Отдельные линии для Buy, Sell и Net
Интерактивные Панели
- Панель Управления (UCP)
Управление ON/OFF в реальном времени всеми функциями:
- Delta Profile
- POC Delta
- VWAP Net
- Дивергенции
- Дисбаланс
- Infusion
- Splash
Перетаскиваемая — свободное размещение на графике с цветными индикаторами (Синий = ON / Серый = OFF).
Панель Процентов Buy/Sell
- Показывает % агрессивных объемов на покупку и продажу
- Динамичный цвет (зеленый, если Buy > Sell)
- Настраиваемый текстовый шаблон
- Панель Силы Multi-Timeframe
- Сводный анализ на текущем TF + M15 + H1 + H4
- Прогрессивная графическая шкала с классификацией (Strong/Medium/Weak)
- Детальный tooltip с значениями для каждого таймфрейма
- Оптимизированная система кэша для производительности
Настраиваемые Параметры
- Session Reset: Настраиваемое время начала сессии
- Smooth Period: EMA фильтр для кумулятивной дельты (по умолчанию: 10)
- Дивергенции: 7 продвинутых параметров (свинг, пороги, фильтры тренда/объема)
- Дисбаланс: Соотношение и минимальный объем
- Infusion/Splash: Период и множитель
- POC: Метод расчета, зона, snap-to-tick
- Delta Profile: Бины, Top N, ширина, цвета
- VWAP: Режим расчета, цвета линий, стиль
- Панели: Позиции, размер шрифта, цвета, шаблон
Операционные Преимущества
- Определение институциональных зон через POC и Delta Profile
- Предсказание разворотов с мульти-подтверждением дивергенций
- Подтверждение пробоев с дисбалансом и infusion
- Реальное время настроений через панели Buy/Sell и MTF
- Адаптация к контексту благодаря интерактивной панели
- Нулевое запаздывание на подтвержденных сигналах (без перерисовки Splash)
- Полная кастомизация цветов, порогов и визуализаций
Для Кого
- Внутридневные трейдеры на Forex, Индексы, Crypto, Товары
- Скальперы и дейтрейдеры, нуждающиеся в продвинутом анализе объемов
- Дискреционные трейдеры, ищущие мульти-сигнальные подтверждения
- Новички: с активным Auto-Tuning индикатор сам калибруется
- Опытные трейдеры: полный контроль над продвинутыми параметрами
Технические Требования
- Платформа: MetaTrader 4
- Таймфреймы: Все (оптимизировано для M1–H4)
- Инструменты: Forex, Индексы, Crypto, Товары, Акции
- Ресурсы: Легкий и оптимизированный (умный кэш, расчеты по запросу)
Полная Документация
Подробное техническое руководство, лучшие практики и пошаговые инструкции для каждой функции доступны после покупки, связавшись с продавцом через личное сообщение на MQL5.
Дисклеймер
Delta Fusion Pro — аналитический инструмент для поддержки торговой деятельности. Не является торговой рекомендацией или гарантией результата. Пользователь несет полную ответственность за торговые решения. Требует технической компетенции и правильного управления рисками.
Трансформируйте свою внутридневную торговлю с профессиональным анализом потока ордеров!
Delta Fusion Pro is a powerful all-in-one volume analysis tool for FX traders, combining divergence, VWAPs, market profiles, POC, market imbalance, and more. It lets MetaTrader 4 compete with TradingView and other advanced platforms, revealing market dynamics that price charts alone can’t show. The author is highly skilled in programming, has deep FX knowledge, and is a friendly, approachable professional. Ideal for scalpers and short-term traders, it provides a clear view of real-time market pressure to spot potential entries and exits with confidence.