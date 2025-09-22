Delta Fusion Pro – Продвинутая Аналитика Order Flow для Внутридневной Торговли



Delta Fusion Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 4, который раскрывает поток агрессивных ордеров, показывая интенсивность и направление институционального давления в реальном времени. В отличие от традиционных объемных индикаторов, он анализирует дельту между объемами Ask и Bid, чтобы предсказывать развороты, подтверждать тренды и выявлять зоны профессионального интереса.

Основные Характеристики

Интеллектуальная Система Авто-Тюнинга

Автоматически настраивает все параметры в зависимости от:

Типа инструмента (Forex, Crypto, Индексы, Товары, Акции)

Рабочего таймфрейма

Волатильности рынка (ATR)

Недавнего среднего объема

Никаких ручных настроек для менее опытных трейдеров — индикатор калибруется сам!

Функциональные Возможности

NetDelta и Кумулятивная Дельта

Разница между агрессивными объемами Ask/Bid с настраиваемым EMA сглаживанием

Визуализация направленного давления в реальном времени

Настраиваемые цвета гистограммы (Buy/Sell)

Дивергенции Цена/Объем

Автоматическое обнаружение обычных и скрытых дивергенций

Классификация силы: Strong/Medium/Weak

Расширенные фильтры: подтверждение объема, тренд, временная дистанция

Графические сигналы с цветными стрелками

Дисбаланс Рынка

Определяет значительные дисбалансы Ask/Bid (настраиваемое соотношение)

Минимальный порог объема для подтверждения

Цветные точки на графике (bull/bear)

Infusion Volume

Обнаруживает аномальные всплески объема относительно среднего

Настраиваемый множитель и период

Выявляет институциональные вмешательства и объемные кульминации

Splash Signal

Графическая визуализация объемных пиков

Точки Wingdings над/под свечами

Сигнал генерируется при закрытии свечи (без перерисовки)

Настраиваемый сдвиг и размер

POC Delta (Point of Control)

Расчет цены с наибольшей концентрацией дельты

Автоматические методы: Freedman-Diaconis или ATR

Горизонтальная линия + опциональная зона

Динамическое обновление в течение сессии

Delta Profile

Объемный профиль на основе агрессивной дельты

Режимы: Net Delta или Absolute

Настраиваемое закрепление слева/справа

Выделение Top N наиболее значимых уровней

Цветные прямоугольники пропорционально интенсивности

VWAP Delta

Средневзвешенная цена по агрессивным объемам

Три режима расчета: NET_DELTA_WEIGHTED: Только чистая дельта NET_ALL_VWAP: Ask + Bid с направлением NET_AVG_BUY_SELL: Среднее VWAP Buy/Sell

Отдельные линии для Buy, Sell и Net

Интерактивные Панели

Панель Управления (UCP)

Управление ON/OFF в реальном времени всеми функциями:

Delta Profile

POC Delta

VWAP Net

Дивергенции

Дисбаланс

Infusion

Splash

Перетаскиваемая — свободное размещение на графике с цветными индикаторами (Синий = ON / Серый = OFF).

Панель Процентов Buy/Sell

Показывает % агрессивных объемов на покупку и продажу

Динамичный цвет (зеленый, если Buy > Sell)

Настраиваемый текстовый шаблон

Панель Силы Multi-Timeframe

Сводный анализ на текущем TF + M15 + H1 + H4

Прогрессивная графическая шкала с классификацией (Strong/Medium/Weak)

Детальный tooltip с значениями для каждого таймфрейма

Оптимизированная система кэша для производительности

Настраиваемые Параметры

Session Reset: Настраиваемое время начала сессии

Smooth Period: EMA фильтр для кумулятивной дельты (по умолчанию: 10)

Дивергенции: 7 продвинутых параметров (свинг, пороги, фильтры тренда/объема)

Дисбаланс: Соотношение и минимальный объем

Infusion/Splash: Период и множитель

POC: Метод расчета, зона, snap-to-tick

Delta Profile: Бины, Top N, ширина, цвета

VWAP: Режим расчета, цвета линий, стиль

Панели: Позиции, размер шрифта, цвета, шаблон

Операционные Преимущества

Определение институциональных зон через POC и Delta Profile

Предсказание разворотов с мульти-подтверждением дивергенций

Подтверждение пробоев с дисбалансом и infusion

Реальное время настроений через панели Buy/Sell и MTF

Адаптация к контексту благодаря интерактивной панели

Нулевое запаздывание на подтвержденных сигналах (без перерисовки Splash)

Полная кастомизация цветов, порогов и визуализаций

Для Кого

Внутридневные трейдеры на Forex, Индексы, Crypto, Товары

Скальперы и дейтрейдеры, нуждающиеся в продвинутом анализе объемов

Дискреционные трейдеры, ищущие мульти-сигнальные подтверждения

Новички: с активным Auto-Tuning индикатор сам калибруется

Опытные трейдеры: полный контроль над продвинутыми параметрами

Технические Требования

Платформа: MetaTrader 4

Таймфреймы: Все (оптимизировано для M1–H4)

Инструменты: Forex, Индексы, Crypto, Товары, Акции

Ресурсы: Легкий и оптимизированный (умный кэш, расчеты по запросу)

Полная Документация

Подробное техническое руководство, лучшие практики и пошаговые инструкции для каждой функции доступны после покупки, связавшись с продавцом через личное сообщение на MQL5.

Дисклеймер

Delta Fusion Pro — аналитический инструмент для поддержки торговой деятельности. Не является торговой рекомендацией или гарантией результата. Пользователь несет полную ответственность за торговые решения. Требует технической компетенции и правильного управления рисками.

Трансформируйте свою внутридневную торговлю с профессиональным анализом потока ордеров!