Delta Fusion Pro – Продвинутая Аналитика Order Flow для Внутридневной Торговли


Delta Fusion Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 4, который раскрывает поток агрессивных ордеров, показывая интенсивность и направление институционального давления в реальном времени. В отличие от традиционных объемных индикаторов, он анализирует дельту между объемами Ask и Bid, чтобы предсказывать развороты, подтверждать тренды и выявлять зоны профессионального интереса.

Основные Характеристики

Интеллектуальная Система Авто-Тюнинга
Автоматически настраивает все параметры в зависимости от:

  • Типа инструмента (Forex, Crypto, Индексы, Товары, Акции)
  • Рабочего таймфрейма
  • Волатильности рынка (ATR)
  • Недавнего среднего объема

Никаких ручных настроек для менее опытных трейдеров — индикатор калибруется сам!

Функциональные Возможности

  1. NetDelta и Кумулятивная Дельта
  • Разница между агрессивными объемами Ask/Bid с настраиваемым EMA сглаживанием
  • Визуализация направленного давления в реальном времени
  • Настраиваемые цвета гистограммы (Buy/Sell)
  1. Дивергенции Цена/Объем
  • Автоматическое обнаружение обычных и скрытых дивергенций
  • Классификация силы: Strong/Medium/Weak
  • Расширенные фильтры: подтверждение объема, тренд, временная дистанция
  • Графические сигналы с цветными стрелками
  1. Дисбаланс Рынка
  • Определяет значительные дисбалансы Ask/Bid (настраиваемое соотношение)
  • Минимальный порог объема для подтверждения
  • Цветные точки на графике (bull/bear)
  1. Infusion Volume
  • Обнаруживает аномальные всплески объема относительно среднего
  • Настраиваемый множитель и период
  • Выявляет институциональные вмешательства и объемные кульминации
  1. Splash Signal
  • Графическая визуализация объемных пиков
  • Точки Wingdings над/под свечами
  • Сигнал генерируется при закрытии свечи (без перерисовки)
  • Настраиваемый сдвиг и размер
  1. POC Delta (Point of Control)
  • Расчет цены с наибольшей концентрацией дельты
  • Автоматические методы: Freedman-Diaconis или ATR
  • Горизонтальная линия + опциональная зона
  • Динамическое обновление в течение сессии
  1. Delta Profile
  • Объемный профиль на основе агрессивной дельты
  • Режимы: Net Delta или Absolute
  • Настраиваемое закрепление слева/справа
  • Выделение Top N наиболее значимых уровней
  • Цветные прямоугольники пропорционально интенсивности
  1. VWAP Delta
  • Средневзвешенная цена по агрессивным объемам
  • Три режима расчета:
    • NET_DELTA_WEIGHTED: Только чистая дельта
    • NET_ALL_VWAP: Ask + Bid с направлением
    • NET_AVG_BUY_SELL: Среднее VWAP Buy/Sell
  • Отдельные линии для Buy, Sell и Net

Интерактивные Панели

  1. Панель Управления (UCP)
    Управление ON/OFF в реальном времени всеми функциями:
  • Delta Profile
  • POC Delta
  • VWAP Net
  • Дивергенции
  • Дисбаланс
  • Infusion
  • Splash

Перетаскиваемая — свободное размещение на графике с цветными индикаторами (Синий = ON / Серый = OFF).

Панель Процентов Buy/Sell

  • Показывает % агрессивных объемов на покупку и продажу
  • Динамичный цвет (зеленый, если Buy > Sell)
  • Настраиваемый текстовый шаблон
  1. Панель Силы Multi-Timeframe
  • Сводный анализ на текущем TF + M15 + H1 + H4
  • Прогрессивная графическая шкала с классификацией (Strong/Medium/Weak)
  • Детальный tooltip с значениями для каждого таймфрейма
  • Оптимизированная система кэша для производительности

Настраиваемые Параметры

  • Session Reset: Настраиваемое время начала сессии
  • Smooth Period: EMA фильтр для кумулятивной дельты (по умолчанию: 10)
  • Дивергенции: 7 продвинутых параметров (свинг, пороги, фильтры тренда/объема)
  • Дисбаланс: Соотношение и минимальный объем
  • Infusion/Splash: Период и множитель
  • POC: Метод расчета, зона, snap-to-tick
  • Delta Profile: Бины, Top N, ширина, цвета
  • VWAP: Режим расчета, цвета линий, стиль
  • Панели: Позиции, размер шрифта, цвета, шаблон

Операционные Преимущества

  • Определение институциональных зон через POC и Delta Profile
  • Предсказание разворотов с мульти-подтверждением дивергенций
  • Подтверждение пробоев с дисбалансом и infusion
  • Реальное время настроений через панели Buy/Sell и MTF
  • Адаптация к контексту благодаря интерактивной панели
  • Нулевое запаздывание на подтвержденных сигналах (без перерисовки Splash)
  • Полная кастомизация цветов, порогов и визуализаций

Для Кого

  • Внутридневные трейдеры на Forex, Индексы, Crypto, Товары
  • Скальперы и дейтрейдеры, нуждающиеся в продвинутом анализе объемов
  • Дискреционные трейдеры, ищущие мульти-сигнальные подтверждения
  • Новички: с активным Auto-Tuning индикатор сам калибруется
  • Опытные трейдеры: полный контроль над продвинутыми параметрами

Технические Требования

  • Платформа: MetaTrader 4
  • Таймфреймы: Все (оптимизировано для M1–H4)
  • Инструменты: Forex, Индексы, Crypto, Товары, Акции
  • Ресурсы: Легкий и оптимизированный (умный кэш, расчеты по запросу)

Полная Документация

Подробное техническое руководство, лучшие практики и пошаговые инструкции для каждой функции доступны после покупки, связавшись с продавцом через личное сообщение на MQL5.

Дисклеймер

Delta Fusion Pro — аналитический инструмент для поддержки торговой деятельности. Не является торговой рекомендацией или гарантией результата. Пользователь несет полную ответственность за торговые решения. Требует технической компетенции и правильного управления рисками.

Трансформируйте свою внутридневную торговлю с профессиональным анализом потока ордеров!


XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.10.17 08:25 
 

Delta Fusion Pro is a powerful all-in-one volume analysis tool for FX traders, combining divergence, VWAPs, market profiles, POC, market imbalance, and more. It lets MetaTrader 4 compete with TradingView and other advanced platforms, revealing market dynamics that price charts alone can’t show. The author is highly skilled in programming, has deep FX knowledge, and is a friendly, approachable professional. Ideal for scalpers and short-term traders, it provides a clear view of real-time market pressure to spot potential entries and exits with confidence.

Francesco Secchi
375
Ответ разработчика Francesco Secchi 2025.10.18 16:10
Thank you for your amazing review!
We’re glad Delta Fusion Pro delivers the advanced volume and order flow tools you need—divergences, VWAP, POC, profiles, and more—all in one place. Your feedback confirms our mission: give MT4 traders the clarity and confidence usually found only on premium platforms.
Happy trading, and thank you for recommending us!
Ответ на отзыв