Impulse Zone Hunter – 정밀 차트 트레이딩 도구

Impulse Zone Hunter는 고확률 시장 움직임을 시각적으로 명확하게 포착할 수 있도록 설계된 고성능 MT4 인디케이터입니다.

공급·수요 존(Supply & Demand Zones), 오더 블록(Order Blocks), **ChoCH(구조 전환, Change of Character)**에 집중하여 차트 위에 직접 명확한 신호를 제공합니다.

주요 기능

1. 듀얼 모드 트레이딩

공급·수요 존 또는 오더 블록 + ChoCH 라인 중 선택하여 표시

다른 설정을 유지한 채 간편하게 모드 전환 가능

2. 윅 반전(Wick Rejection) 감지

핵심 존 내부에서 발생하는 고확률 반전 캔들 자동 감지

빠른 판단을 위한 매수·매도 화살표 자동 표시

3. 오더 블록 & ChoCH 분석

상승·하락 오더 블록 을 미티게이션 조건과 함께 감지

ChoCH 수평선을 그려 추세 전환 및 브레이크 포인트를 명확히 표시

4. 맞춤형 알림 시스템

시각 알림, 사운드 알림, 푸시 알림 지원

중요한 시장 반전 신호를 놓치지 않도록 설계

5. 완전한 커스터마이징

공급/수요 존과 오더 블록을 각각 독립적인 색상으로 설정

존 두께, 화살표 거리, 윅 민감도까지 세밀하게 조정 가능

6. 스마트 멀티 타임프레임 필터

상위 시간대 구조를 기준으로 신호를 필터링하여

낮은 확률의 트레이드를 제거

왜 Impulse Zone Hunter 인가?

Impulse Zone Hunter는 전문 트레이더들이 사용하는 시장 구조 분석 개념을 하나의 깔끔하고 직관적인 차트 도구로 통합했습니다.

유동성 존을 포착하고, 반전을 확인하며, 기관의 흐름을 추적하는 모든 과정을 MT4 차트에서 직접 수행할 수 있습니다.