Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – 정밀 차트 트레이딩 도구

Impulse Zone Hunter는 고확률 시장 움직임을 시각적으로 명확하게 포착할 수 있도록 설계된 고성능 MT4 인디케이터입니다.
공급·수요 존(Supply & Demand Zones), 오더 블록(Order Blocks), **ChoCH(구조 전환, Change of Character)**에 집중하여 차트 위에 직접 명확한 신호를 제공합니다.

주요 기능

1. 듀얼 모드 트레이딩

  • 공급·수요 존 또는 오더 블록 + ChoCH 라인 중 선택하여 표시

  • 다른 설정을 유지한 채 간편하게 모드 전환 가능

2. 윅 반전(Wick Rejection) 감지

  • 핵심 존 내부에서 발생하는 고확률 반전 캔들 자동 감지

  • 빠른 판단을 위한 매수·매도 화살표 자동 표시

3. 오더 블록 & ChoCH 분석

  • 상승·하락 오더 블록을 미티게이션 조건과 함께 감지

  • ChoCH 수평선을 그려 추세 전환 및 브레이크 포인트를 명확히 표시

4. 맞춤형 알림 시스템

  • 시각 알림, 사운드 알림, 푸시 알림 지원

  • 중요한 시장 반전 신호를 놓치지 않도록 설계

5. 완전한 커스터마이징

  • 공급/수요 존과 오더 블록을 각각 독립적인 색상으로 설정

  • 존 두께, 화살표 거리, 윅 민감도까지 세밀하게 조정 가능

6. 스마트 멀티 타임프레임 필터

  • 상위 시간대 구조를 기준으로 신호를 필터링하여
    낮은 확률의 트레이드를 제거

왜 Impulse Zone Hunter 인가?

Impulse Zone Hunter는 전문 트레이더들이 사용하는 시장 구조 분석 개념을 하나의 깔끔하고 직관적인 차트 도구로 통합했습니다.
유동성 존을 포착하고, 반전을 확인하며, 기관의 흐름을 추적하는 모든 과정을 MT4 차트에서 직접 수행할 수 있습니다.


추천 제품
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
지표
MT5 버전  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 는   Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels   거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Leve
Signal From Level
Yaroslav Varankin
지표
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
지표
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
지표
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
지표
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
지표
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
지표
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
지표
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Wave Trend MT4
Diego Arribas Lopez
지표
MT5 Version   Wave Trend MT4 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current mo
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"다이나믹 스캘핑 오실레이터"는 MT4를 위한 고급 맞춤형 암호화폐/외환 지표이자 효율적인 트레이딩 도구입니다! - 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요. - 다이나믹 스캘핑 오실레이터는 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다. - 오실레이터는 동적인 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색선 아래, 과매수 값: 주황색선 위. - 이 지표는 가격 변동 패턴과도 결합하기 좋습니다. - 일반 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC 및 모바일 알림 기능 제공. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
지표
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
지표
기술 설명 Nexus Signal System은 MT4용 인디케이터로, 12개의 기술적 기준을 결합하여 거래 신호를 생성합니다. 이 시스템은 신호를 확인하기 전에 여러 요소(추세, 모멘텀, 거래량, 지지/저항 구간)의 컨플루언스를 분석하여, 단일 기준만 사용하는 인디케이터보다 잘못된 신호 발생을 줄입니다. 분석 기준 (점수 0–15): 패턴 감지 (핀바, 엔골핑) 다중 타임프레임 분석 (상위 타임프레임 추세 확인) ADX 시장 상태 (추세 없는 시장 회피) 지지/저항 구간 (자동 스윙 포인트) 이동평균선 20/50/200 (추세 정렬) RSI 14 기간 (모멘텀) 상대 거래량 (기관 확인) ATR (변동성) 기능: 투명한 품질 점수 표시 신호 (0–15) 자동 감지된 지지/저항 구간 차트 표시 예비 신호(현재 캔들) 및 확정 신호(종가 캔들) ATR 기반 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 실시간 시장 정보 대시보드 8가지 색상 테마로 시각적 맞춤 설정 가
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "Morning Star pattern" for MT4. - 지표 "Morning Star pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠할 필요 없고 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Morning Star 패턴을 감지합니다. 차트에 파란색 화살표 신호가 있습니다(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 또한 형제인 약세 "Evening Star pattern" 지표도 사용할 수 있습니다(아래 링크를 따라가세요). - 지표 "Morning Star pattern"은 지지/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Trend Direction ADX indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
지표
Trend Direction ADX indicator for MT4 Trend Direction ADX is part of a series of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
지표
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
지표
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
The coated chart
Jin Wang
지표
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "RSI SPEED" - 훌륭한 예측 도구, 재도색 불필요 - 이 지표는 물리학 방정식을 기반으로 계산됩니다. RSI SPEED는 RSI 자체의 1차 미분값입니다. - RSI SPEED는 주요 추세 방향으로 스캘핑 진입에 유용합니다. - HTF MA(그림 참조)와 같은 적절한 추세 지표와 함께 사용하세요. - RSI SPEED 지표는 RSI 자체의 방향이 얼마나 빨리 변하는지를 보여주며, 매우 민감합니다. - 모멘텀 거래 전략에는 RSI SPEED 지표 사용을 권장합니다. RSI SPEED 지표 값이 0보다 작으면 가격 모멘텀이 하락하고, 0보다 크면 가격 모멘텀이 상승합니다. - 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품입니다.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
지표
캔들의 종가를 예측하는 지표입니다. 지표는 주로 D1 차트에서 사용하기 위한 것이. 이 지표는 전통적인 외환 거래와 바이너리 옵션 거래 모두에 적합합니다. 지표는 독립형 거래 시스템으로 사용하거나 기존 거래 시스템에 추가로 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 현재 양초를 분석하여 양초 본체 내부의 특정 강도 요인과 이전 양초의 매개변수를 계산합니다. 따라서 지표는 시장 움직임의 추가 방향과 현재 양초의 종가를 예측합니다. 이 방법 덕분에 지표는 단기 및 중장기 거래 모두에 적합합니다. 지표를 사용하면 시장 상황을 분석하는 동안 지표가 생성할 잠재적 신호의 수를 설정할 수 있습니다. 표시기 설정에는 이를 위한 특별한 매개변수가 있습니다. 또한 인디케이터는 새로운 신호에 대해 차트의 메시지 형태, 이메일 및 PUSH 알림 형태로 알릴 수 있습니다. 구매 후 저에게 꼭 써주세요! 나는 당신에게 지표와 거래에 대한 나의 추천을 줄 것입니다! 또한 보너스를 받으세요!
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
지표
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
지표
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
지표
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
지표
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
지표
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
지표
소개       Quantum Heiken Ashi PRO   차트 시장 동향에 대한 명확한 통찰력을 제공하도록 설계된 Heiken Ashi 양초는 노이즈를 필터링하고 잘못된 신호를 제거하는 기능으로 유명합니다. 혼란스러운 가격 변동에 작별을 고하고 더 매끄럽고 신뢰할 수 있는 차트 표현을 만나보세요. Quantum Heiken Ashi PRO를 정말 독특하게 만드는 것은 전통적인 촛대 데이터를 읽기 쉬운 색상 막대로 변환하는 혁신적인 공식입니다. 빨간색과 녹색 막대는 각각 약세와 강세 추세를 우아하게 강조하여 잠재적 진입점과 퇴장점을 매우 정확하게 파악할 수 있습니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전:       여기를 클릭하세요 이 놀라운 지표는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다. 선명도 향상: Heiken Ashi 바는 가격 변동을 완화하여 시장 추세를 보다 명확하게 나타내므로 유리한 거래 기회를 쉽게 식별할 수 있습니다.
ReboltP
David Theodore Caro-greene
지표
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Probability indicates the probability that money has flowed from one chart to another chart for a specified length of time over a number of intervals specified by the user. When Rebolt reads Cyan or Blue these are buying signs good for the length of time specified by the user or until a conflicting signal arises. When Rebolt reads Violet or Red there are selling signs g
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 PINBAR 패턴, 재도색 및 지연 없음. - "PINBAR 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다. - 이 지표는 차트에서 다음과 같은 핀바를 감지합니다. - 상승 핀바 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 하락 핀바 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림 기능 제공. - "PINBAR 패턴" 지표는 지지/저항 레벨과 결합하기 매우 좋습니다. ................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
지표
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
지표
Miraculous Indicator – Gann Square of Nine 기반 100% 비리페인트 Forex 및 바이너리 도구 이 영상은 Miraculous Indicator 를 소개합니다. 이 지표는 Forex 및 바이너리 옵션 트레이더를 위해 특별히 개발된 매우 정확하고 강력한 트레이딩 도구입니다. 이 지표가 독특한 이유는 전설적인 **Gann Square of Nine(Gann 9의 사각형)**과 **Gann's Law of Vibration(Gann 진동의 법칙)**에 기반을 두고 있기 때문입니다. 이는 현대 트레이딩에서 가장 정밀한 예측 도구 중 하나로 손꼽힙니다. Miraculous Indicator는 완전히 비리페인트(non-repaint) 됩니다. 즉, 캔들이 마감된 후에도 신호가 변경되거나 사라지지 않습니다. 보이는 것이 곧 결과입니다. 이는 트레이더가 자신감을 가지고 거래에 진입하고 청산할 수 있는 신뢰할 수 있고 일관된 기반을 제공합니다. 주요 특징: Gann
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
지표
매트릭스 화살표 표시기 MT4 는 외환, 상품, 암호 화폐, 지수, 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 기간 표시기를 따르는 고유한 10 in 1 추세입니다.  Matrix Arrow Indicator MT4 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) 상품 채널 지수(CCI) 클래식 하이켄 아시 캔들 이동 평균 이동 평균 수렴 발산(MACD) 상대 활력 지수(RVI) 상대 강도 지수(RSI) 포물선 SAR 스토캐스틱 오실레이터 윌리엄스의 백분율 범위 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 매트릭스 화살표 표시기 MT4는 선택한 표시기에서만 정보를 수
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
지표
ZeusArrow Smart Liquidity Finder  Smart Liquidity Finder is Ai controlled indicator based on the Idea of Your SL is My Entry. It scan and draws the major Liquidity areas on chart partitioning them with Premium and Discount Zone and allows you find the best possible trading setups and help you decide the perfect entry price to avoid getting your Stop Loss hunted . Now no more confusion about when to enter and where to enter. Benefit from this one of it's kind trading tool powered by Ai an trade
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
지표
PUMPING STATION – 당신만을 위한 올인원(All-in-One) 전략 PUMPING STATION은 당신의 외환 거래를 더욱 흥미롭고 효과적으로 바꿔줄 혁신적인 인디케이터입니다. 단순한 보조 도구가 아니라, 강력한 알고리즘을 갖춘 완전한 거래 시스템으로서 보다 안정적인 트레이딩을 시작할 수 있도록 도와줍니다. 이 제품을 구매하시면 다음의 혜택을   무료로   받으실 수 있습니다: 전용 설정 파일: 자동 설정으로 최대의 퍼포먼스를 제공합니다. 단계별 동영상 가이드: PUMPING STATION 전략으로 거래하는 법을 배워보세요. Pumping Utility: PUMPING STATION과 함께 사용하도록 설계된 반자동 거래 봇으로, 거래를 더욱 쉽고 편리하게 만들어줍니다. ※ 구매 후 바로 저에게 메시지를 보내주세요. 추가 자료에 대한 접근 권한을 제공해드립니다. PUMPING STATION은 어떻게 작동하나요? 트렌드 컨트롤: 시장의 추세 방향을 즉시 파악합니다. 추세는
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
지표
현재 20% 할인! 이 대시보드는 여러 기호와 최대 9개의 타임프레임에서 작동하는 매우 강력한 소프트웨어입니다. 주요 지표(최상의 리뷰: 고급 공급 수요)를 기반으로 합니다.   Advanced Supply Demand 대시보드는 훌륭한 개요를 제공합니다. 다음과 같이 표시됩니다.  영역 강도 등급을 포함하여 필터링된 공급 및 수요 값, 영역에 대한/및 영역 내 Pips 거리, 중첩된 영역을 강조 표시하고 모든 (9) 시간 프레임에서 선택한 기호에 대해 4가지 종류의 경고를 제공합니다. 그것은 당신의 개인적인 필요에 맞게 고도로 구성 가능합니다! 당신의 혜택! 모든 트레이더에게 가장 중요한 질문: 시장에 진입하기에 가장 좋은 수준은 무엇입니까? 최고의 성공 기회와 위험/보상을 얻으려면 강력한 공급/수요 영역 내 또는 그 근처에서 거래를 시작하십시오. 손절매를 위한 최적의 장소는 어디입니까? 가장 안전하려면 강력한 수요/공급 구역 아래/위에 정류장을 두십시오.
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
지표
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
지표
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
지표
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (2)
지표
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
지표
PRO Renko System 은 RENKO 차트 거래를 위해 특별히 고안된 매우 정확한 거래 시스템입니다. 이것은 다양한 거래 상품에 적용될 수있는 보편적 인 시스템입니다. 체계는 효과적으로 당신에게 정확한 반전 신호에 접근을 주는 소위 시장 소음을 중화합니다. 이 표시기는 사용하기가 매우 쉽고 신호 생성을 담당하는 매개 변수가 하나만 있습니다. 당신은 쉽게 당신의 선택의 어떤 무역 계기에 공구를 적응시킬 수 있고 renko 막대기의 크기. 나는 항상 당신이 내 소프트웨어로 수익성있게 거래 할 수 있도록 추가 지원을 제공 할 준비가되어 있습니다! 나는 당신에게 행복하고 수익성있는 거래를 기원합니다! 구매 후 저에게 연락하십시오! 내 렌코 차트 생성기를 보내드립니다. 또한 내 개인 권장 사항 및 시스템의 다른 모듈을 무료로 공유 할 것입니다!
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
제작자의 제품 더 보기
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
지표
Trend Reversal Zone and Alert 다중 타임프레임 수요·공급 구역 + 정밀 트렌드 반전 신호 Trend Reversal Zone and Alert 는 리페인트 없는(Non-Repainting) 전문 마켓 구조 인디케이터로, 기관급 핵심 가격대에서 발생하는 고확률 트렌드 반전 을 명확하게 포착하도록 설계되었습니다. 본 인디케이터는 상위 타임프레임(H4, D1)의 수요/공급 구역 과 당일 고점/저점에서의 강력한 윅(Wick) 반전 신호 를 결합하여, M15, M30, H1 등 낮은 타임프레임에서 정확한 진입 포인트 를 제공합니다.  이 인디케이터가 강력한 이유 - 다중 타임프레임 기관급 구역 H4와 D1 수요/공급 구역 을 자동 탐지 하위 타임프레임에 명확히 투영 상위 타임프레임 방향과 일치하는 거래 가능 구역은 안정적이며 리페인트 없음 , 새 거래일에만 업데이트  정밀한 트렌드 반전 감지 당일 고점/저점 실시간 모니터링 강력한 윅 반전(Wick Rejection)
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
지표
H4 & M30 Turning Point PRO로 트렌드 기반 거래 극대화! 추측과 복잡한 차트는 이제 그만. 이 프리미엄 지표는 상위 시간대 트렌드 감지와 정밀한 단기 전환점 신호를 결합하여 명확한 매수 및 매도 기회를 제공합니다. 트레이더들이 사랑하는 이유: H4 EMA200 트렌드 바이어스: 우세한 트렌드를 한눈에 파악. 트렌드 방향으로만 거래. M30 실행 화살표: 트렌드, 구조, 변동성으로 확인된 고확률 전환점을 기다리세요. 스마트 라벨: 매수(BUY) 또는 매도(SELL) 화살표를 언제 예상해야 하는지 항상 확인 – 혼란과 신호 누락 없음. 선택적 알림: 팝업, 푸시 알림, 이메일은 설정당 한 번만 발생하여 알림 과부하 방지. 커스터마이징 가능한 라인 및 시각화: H4 & M30 EMA 라인 표시/숨김 가능, 전문적인 차트 레이아웃을 위한 깔끔한 라벨. 스윙 + ATR 필터: 강력한 시장 구조만 신호를 트리거 – 자신감 있는 거래! 적합 대상: 트렌드 기반 진입을 원하는
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
지표
TrendSeeker Pro – 궁극의 트렌드 & 전환점 대시보드 + H4 레인지 감지기 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard는 트레이더가 항상 올바른 추세 방향에 머물 수 있도록 돕고, 낮은 확률의 횡보 구간을 제거하며, 정확한 전환점 진입을 자신 있게 제공하는 완전한 멀티 타임프레임 시장 판단 시스템입니다. 이것은 단순한 인디케이터가 아닙니다. 진입 전에 반드시 확인해야 할 모든 것을 명확히 알려주는 완성형 트레이딩 프레임워크입니다. 이 도구는 거래 전에 다음의 세 가지 핵심 질문에 답합니다: 시장은 추세인가, 횡보인가? 상위 타임프레임(H4)의 바이어스는 무엇인가? 가장 안전하고 확률이 높은 전환점 진입 위치는 어디인가? 1. 스마트 멀티 심볼 트렌드 대시보드 (H4 기반) 내장된 대시보드는 모든 사용 가능한 심볼을 자동으로 스캔하여 H4 타임프레임에서 EMA, ADX, ATR 로직을 사용해 각 종목을 즉시 분류합니다. 각 종목에 대해 대시보
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
지표
멀티타임프레임 수급 히스토그램 (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram) 설명: 멀티타임프레임 수급 히스토그램은 강력하고 깔끔한 지표로, H4와 D1과 같은 여러 시간대에서 시장의 수요와 공급 강도를 보여줍니다. 이 지표는 매수자나 매도자가 우세할 때를 히스토그램으로 시각화하여, 트레이더가 주요 시장 압력 영역을 빠르게 식별할 수 있게 합니다. 주요 기능: H4 & D1 히스토그램: 상위 시간대의 시장 강도를 명확하게 시각화. 히스토그램 변화 알림: 수요나 공급이 변할 때 선택적 알림 제공. 차트 혼잡 최소화: 가장 중요한 신호에만 집중. 맞춤형 표시: 시간대별 히스토그램 켜기/끄기 가능, 알림 선택적. 추천 15분 차트: 일중 스윙 트레이딩에 최적. 최적 조합: Ultimate Scalpers Zone 지표와 함께 사용할 때 다중 확인 진입에 최적. 장점: 높은 확률의 지지 및 저항 구간을 빠르게 식별 가능. 여러 시간대에서 시장 모멘텀을 한눈에
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
지표
Scalpers Zone – 궁극의 공급/수요 + 스토캐스틱 반발 & 트리플 터치 지표 Scalpers Zone은 고확률 스캘핑 진입을 찾는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 일간 및 7일 공급/수요 구역을 감지하고, 이러한 구역이 완벽하게 일치하는 영역을 강조하여 가장 강력한 잠재적 반전 지점을 표시합니다. 암호화폐나 금과 같은 변동성이 큰 자산의 경우, 구역 두께를 늘려 가시성과 정확성을 높일 수 있습니다. 주요 기능: 정렬된 구역 감지: 일간 및 7일 공급/수요 구역이 겹침 → 고확률 진입 스토캐스틱 반발 알림: 주요 구역에서 과매수/과매도 반응 확인 트리플 터치 반전 감지: 강력한 레벨에서 반복 터치로 추가 확인 맞춤 알림 & 시각화: 색상 코딩된 화살표와 두꺼운 음영 구역, 소리/이메일/푸시 알림 지원 조정 가능한 구역 두께: 암호화폐 및 금과 같이 변동성이 큰 상품에 유용 Scalpers Zone의 장점: 구역이 겹치는 강력한 반전 지점에서 거래 스토캐스틱 및 트리플 터치
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
지표
TrendSeeker 대시보드 ― 고확률 트레이드를 위한 스마트 시장 필터 TrendSeeker 대시보드 는 횡보장을 피하고 H4 타임프레임 에서 고품질 트렌드 종목에만 집중할 수 있도록 설계된 강력한 다중 심볼 시장 분석 도구입니다. 대시보드는 사용 가능한 모든 심볼을 지속적으로 스캔하며, 각 종목을 다음과 같이 분류합니다: 상승 추세 (Trending UP) 하락 추세 (Trending DOWN) 횡보장 / 거래 비추천 (Ranging / No-Trade) EMA를 통한 추세 방향, ADX를 통한 추세 강도, ATR을 통한 변동성을 결합하여 TrendSeeker는 실제 모멘텀이 존재하는 시장과 거래를 피해야 하는 시장을 즉시 시각화합니다. TrendSeeker 사용법 단독 도구로 사용 TrendSeeker는 시장 스캐너이자 방향성 바이어스 대시보드로 단독 사용이 가능하며, 다음을 수행할 수 있습니다: 트렌드 종목을 한눈에 확인 낮은 확률의 횡보장 회피 거래 전 명확한 방향성 구축
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
지표
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
지표
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
지표
Trade the Range – H4 레인지 마켓 감지기 & 일간 SR 존과 윅 반전 알림 개요: “Trade the Range”는 높은 확률의 레인지 시장 에 집중하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 정밀 트레이딩 도구입니다. 모든 트렌드를 무작정 따라가기보다는, 이 지표는 H4 시간 프레임에서 시장이 조정(횡보) 중인지 자동으로 감지 하며, 레인지의 상단과 하단 구간에서 자신 있게 거래할 수 있도록 안내합니다. 주요 기능: H4 레인지 감지: H4 시간 프레임이 레인지 상태인지 트렌드 상태인지 자동으로 식별합니다. 좌측 상단에 명확한 라벨 표시 : H4가 레인지 → 부제목을 통해 레인지 상단과 하단에서 거래하도록 안내. H4가 트렌드 → 라벨이 트렌드 방향으로 업데이트되고, 레인지 거래 안내는 숨김 처리. 일간 지지/저항 존: 전일 고점과 저점 구간을 표시하며, 두께는 설정 가능. 중간선 , 전일 시가 , 현재 종가 를 강조하여 정밀도 향상. 색상으로 구분된 구간: 녹색 = 지지
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA 공급 및 수요 구간 기반 스마트 트렌드 반전 거래 시스템 Trend Reversal Zone and Alert EA는 리페인트가 없는 전문 Expert Advisor 로, 기관 수준의 공급 및 수요 구간에서 높은 확률의 트렌드 반전 을 포착하도록 설계되었습니다. 일일 최고가 및 최저가에서의 윅 반전(Wick Rejection) 가격 행동 으로 확인됩니다. 이 EA는 다중 타임프레임 시장 구조 와 정확한 진입 타이밍 을 결합하여, 트레이더가 트렌드 반전 초기에 진입하면서도 엄격한 위험 관리를 유지할 수 있도록 합니다. 주요 거래 로직 EA는 3단계 확인 시스템 을 사용합니다. 상위 타임프레임의 공급 및 수요 구간 H4 및 일간 D1 차트에서 주요 스윙 고점과 저점을 자동으로 감지합니다. 이 구간은 기관 투자자의 의사결정 영역 으로 작용합니다. 거래는 유효한 공급 또는 수요 구간 내에서만 허용됩니다. 일일 최고가/최저가 반전 확
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
지표
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts 는 스마트 머니(Smart Money) 트레이딩 지표 로, 기관급 공급 및 수요 구간 과 멀티 타임프레임 트렌드 히스토그램 을 결합하여 고신뢰 반전(리젝션) 진입 신호 를 제공합니다. 이 지표는 메인 차트에서 프리미엄 공급/수요 구간 을 자동으로 식별하며, 강력한 캔들 윅(꼬리) 리젝션 로직 으로 진입을 확인합니다. 신호는 우세 트렌드 방향에서만 발생 하며, 해당 트렌드는 공급/수요 히스토그램 에 의해 명확하게 결정됩니다. 핵심 강점 히스토그램은 트렌드 필터입니다. 고타임프레임에서 수요가 우세한지 공급이 우세한지 를 시각적으로 보여주며, 항상 시장 힘에 맞는 트레이딩 을 가능하게 합니다. 구간 품질 제어 (트레이더의 우위) SwingDepth 파라미터 를 조정하면 트레이더가 프리미엄 구간 을 정확하게 정의할 수 있습니다: Sw
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
지표
Moving Average of Supply and Demand는 강력하면서도 초보자 친화적인 추세 추종 지표로, 트레이더가 시장 방향을 명확히 파악하고 자신 있게 진입할 수 있도록 설계되었습니다. 고급 기술적 분석 지식이 없어도 사용할 수 있습니다. 기존의 가격 기반 이동평균과 달리, 이 지표는 수요와 공급 압력에 이동평균 평활화 기법을 적용하여 가격 차트 위에 동적 히스토그램 형태로 직접 표시합니다. 이를 통해 현재 시장을 지배하는 세력이 매수자인지 매도자인지를 시각적으로 쉽게 확인할 수 있으며, 초보자도 트렌드 변화를 직관적으로 파악할 수 있습니다. 지표 작동 방식 수요가 우세할 경우, 지표는 가격 아래에 강세 히스토그램을 표시합니다. 공급이 우세할 경우, 가격 위에 약세 히스토그램을 표시합니다. 히스토그램은 평활화되어 시장의 잡음을 줄이고 실제 추세를 강조합니다. 가격이 일시적으로 히스토그램 구간을 침범했다가 반등하면, 이는 높은 확률의 추세 지속 기회를 나타냅니다. 초보자는
Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
지표
기관 매수 및 매도 구역 및 알림 개요: “기관 매수 및 매도 구역 및 알림”은 전문적인 올인원 지표로, 일간 추세선, 체인지 오브 캐릭터(CHoCH) 신호, 그리고 7일 기관 매수/매도 구역을 결합하여 트레이더에게 시장 구조, 추세 방향 및 높은 확률의 반전 포인트를 명확하게 보여줍니다. 주요 기능: 일간 추세선 감지: 전일 고점/저점에서 당일 고점/저점까지 자동으로 추세선을 그림 추세선 돌파를 감지하고 CHoCH 반전 가능성을 신호 체인지 오브 캐릭터(CHoCH) 알림: 추세선이 돌파되고 가격이 그 위/아래에서 마감될 때만 시장 반전을 강조 매수/매도 화살표 표시 및 선택적 알림 제공 일간 지지 및 저항 구역: 전일 고점/저점, 중간선, 전일 시가, 당일 종가 수직선을 표시 명확한 시각화를 위해 구역 폭과 두께 조정 가능 7일 기관 구역: 최근 7일의 고점과 저점을 기반으로 주요 기관 매수(수요) 및 매도(공급) 구역 강조 가격 반발 및 트리플 터치 설정을 감지하여 높은 확률의
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변