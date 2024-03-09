The Seismograph Marketquake Detector

Сейсмограф

Детектор рыночных землетрясений.

Description in English :
https://www.mql5.com/en/market/product/113869?source=Site+Market+Product+Page#description

How to use the Seismograph :
https://www.mql5.com/en/market/product/113869#!tab=comments&page=2&comment=52806941

Create an EA :
https://www.mql5.com/en/market/product/113869#!tab=comments&page=3&comment=52816509


Каким бы способом вы ни торговали, вам определенно следует избегать входа на рынок с низкой ликвидностью.
- Сейсмограф поможет вам в правильное время войти в рынок до ралли рынка.

Однако даже если вы позаботились о входе в рынок в то время, когда оно должно быть загружено,
Дело в том, что многие люди часто оказываются в ловушке рынков с низкой ликвидностью.

После нескольких часов ожидания рынок внезапно оживился, но...
оказалось, что многие люди сейчас двигались в противоположном направлении рынка.

Очень утомительно, если людям приходится долго ждать плавающего минуса,
или даже людям приходится сокращать убытки или стоп-лосс.

Пожалуйста, не арендуйте его, пока не прочитаете описание продукта.
*Прочитав описание, вы поймете, чем лучше для вас работает сейсмограф.

- - - - -
Основой работы сейсмографа является Market Watch.
* Сейсмограф невозможно запустить на тестере, поскольку MT4 не предоставляет функцию «Обзор рынка» и функцию OnTimer() на тестере.
- - - - -

Сейсмограф может корректно работать только у регулируемых брокеров.
Нерегулируемые брокеры создают иррациональный дисбаланс валют,
что может привести к несовершенным результатам для The Seismograph.
(!) Если вы пользуетесь услугами нерегулируемого брокера, не используйте сейсмограф.

а. Что такое сейсмограф.

Изобретатель сейсмографа был математиком и статистиком, разбиравшимся в психологии центральных банков.
- Для меня это была необыкновенная возможность создать программу, - спасибо.

Настоящий опережающий индикатор.
Сейсмограф является опережающим индикатором, аутентичным и подлинным (100% не использует встроенные индикаторы MetaTrader).
* Эта концепция является оригинальной и никогда не публиковалась в Интернете.

- - - - -
Опережающий индикатор означает знание ранних признаков до того, как что-то произойдет.
Никаких перекрасок, никаких отставаний.
- - - - -

Детектор рыночных землетрясений.

Например, в случае с вулканами сейсмографы подают сигналы до извержения вулкана.
Использование сейсмографов на рынке предназначено для того, чтобы сообщить вам, когда происходит рыночное землетрясение.
хотя столбики на графике кажутся нормальными.

Как и термин, который мы слышали: «затишье перед бурей»,
- Сейсмограф сообщит вам еще до того, как наступит гроза.

Пара и таймфрейм.
В текущей версии сейсмограф работает для EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDCHF.
с лучшими таймфреймами на М15 и М30. - Но вы можете использовать M5, если хотите получать больше уведомлений.

- - - - -
а. Временные рамки здесь предназначены для расстояния в каждый момент, когда сейсмограф проверяет наличие рыночных землетрясений.
     * гистограммы данных в этом масштабе не рассчитываются.
     * Потому что сейсмограф считывает изменения цен из обзора рынка.

б. Выбранный вами временной интервал предназначен только для отображения предыдущих результатов при каждом изменении бара.
в. Лучшими валютами для входа являются EURUSD и GBPUSD по характеристикам их движения.
  - или вы можете попробовать 5 пар, представленных в текущей версии.

д. Также вы можете разместить Сейсмограф сразу в нескольких таймфреймах для каждой пары.
  - Пример: EURUSD - M5, M15, M30 и H1.

Если посмотреть на вертикальную линию как на маркер рыночного землетрясения на скриншоте,
мы видим большую возможность, чем другие методы, распространенные в Интернете.

Примечание.
Сейсмограф не продается.
- только в аренду.


б. Зачем нужен сейсмограф трейдерам.

Восстановление позитивной уверенности в движениях рынка.
Уменьшите риск, выработав лучшие торговые привычки.
Потому что трейдер не откроет торговую позицию до получения уведомления от сейсмографа.
Высокая точность, простота в использовании и удобство для пользователя.

c. Почему нельзя протестировать сейсмограф?

Изобретателем сейсмографа был математик и статистик, эксперт по международным банковским услугам.
Они понимают психологию центральных банков при выравнивании валют по отношению к другим валютам.
К вашему сведению, есть две важные вещи:

У центрального банка есть «способ» выяснить естественный дисбаланс своей валюты.
Рано или поздно они вмешаются, чтобы стабилизировать ситуацию.
По определенным причинам есть и другие центральные банки, которые сначала намеренно действуют иначе,
тем самым создавая дисбаланс для других валют, что в конечном итоге вынуждает другие центральные банки что-то делать,

вмешаться.
Сейсмограф внимательно отслеживает движение всех валют.
* Уведомления будут отправлены сразу же, как только произойдет рыночное землетрясение.
В целом свеча баров на графике выглядит как обычно нормально,
- но за ним чувствуется сильное притяжение, как будто сталкиваются две земные плиты.


Для этой цели :
К сожалению, тестер в МТ4 не может идеально работать одновременно на мультипарах и таймфреймах.
для сейсмографа требуется Market Watch, но Тестер MetaTrader его не предоставляет.
* Тестер также не предоставляет OnTimer().

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Прежде чем арендовать сейсмограф и если вы хотите увидеть сейсмограф в режиме реального времени,
- вы можете спросить меня.
+ Я пришлю вам скриншот в режиме реального времени, как вы и просили, как только прочитаю ваше сообщение.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

д. Первые шаги перед использованием сейсмографа.

Убедитесь, что ваш MT4 имеет полные данные для всех пар и всех таймфреймов.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* При первом использовании сейсмографа сначала запустите обновление данных (28 символов), чтобы убедиться, что данные в вашем MT4 полны.
   Сейсмограф предоставляет функцию обновления данных. - Просто нажмите кнопку обновления, и сейсмограф сделает это автоматически.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Для оптимальной первой загрузки обработки лучше всего указать разумное количество столбцов.
- если вы хотите увидеть предыдущие результаты, например, используя 200 баров по умолчанию или максимум 800 баров
* Это повлияет на первый процесс при первоначальном размещении сейсмографа на карте.

Примечание.
Нагрузка на обработку разумна, поскольку она не обрабатывает каждый тик движения цены.
Сейсмограф будет автоматически обрабатывать только определенные моменты времени, когда это необходимо.
- - - - -

е. Входные параметры.


Шкала для обнаружения рыночных землетрясений, опция по умолчанию — шкала 1.

Это минимальный масштаб, который вы хотите получить.

Если вы выберете масштаб 1, вы получите уведомление, когда произойдет рыночное землетрясение с масштабом 1 и выше.


Сколько баров отображать на графике, опция по умолчанию — 200 баров.

* То есть, чтобы увидеть предыдущие результаты.


Размер диаграммы, параметр по умолчанию — 2.


Автоматическая проверка суффикса символа, опция по умолчанию — true.

- Но при необходимости вы можете заполнить суффикс символа в соответствии с символом в вашем MT4.


Нарисуйте вертикальную линию, опция по умолчанию — true.

Когда сейсмограф обнаруживает рыночное землетрясение, новая вертикальная линия будет размещена на последнем столбце в качестве уведомления на графике.


Толщина линии, опция по умолчанию — 1.

Вы можете заполнить 2, если хотите видеть более толстую линию.


Кнопка «Показать» (на графике) для обновления данных, опция по умолчанию — true.


Звук, опция по умолчанию — true.

Когда сейсмограф обнаруживает рыночное землетрясение, он издает звуковой сигнал в качестве уведомления.


На этом этапе уведомления можно настроить в опциях:

Push-уведомление, опция по умолчанию — true.

Уведомление по электронной почте, параметр по умолчанию — false.

Уведомление на графике, опция по умолчанию — false.

- - -


Спасибо и с уважением.


pizzaemilio
111
pizzaemilio 2024.05.24 10:35 
 

Yohana is the best in the market. This indicator is fantastic! This can detect marketquakes very well and you can build a nice strategy. I had the pleasure of contributing to the development of the seismograph and I must say that she was most helpful in answering any questions I had. I hope the collaboration can continue in the future. I love Yahona

M Iqbal Akbar
3888
M Iqbal Akbar 2024.03.21 17:54 
 

Whatever your trading style, this indicator will improve the quality of your trading activities, imagine that you no longer need to be trapped in a market with low liquidity conditions, of course trading activities will be more effective and enjoyable. Frankly, I like this indicator, I would be even happier if one day there was an EA capable of carrying out this seismograph function. Thanks in advance Mrs Yohana. 🙏

