RelicusRoad Pro
- Индикаторы
- Relicus LLC
- Версия: 2.292
- Обновлено: 27 ноября 2025
- Активации: 5
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими числами и статистикой повсюду, но после использования вы в конечном итоге сливали свой счет?
Вам не следует доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего!
Новый взгляд на рынок
RelicusRoad — это самый мощный и лучший торговый индикатор в мире для форекса, фьючерсов, криптовалют, акций и индексов, предоставляющий трейдерам всю необходимую информацию и инструменты для роста их счетов. Мы предоставляем технический анализ и торговые планы, чтобы помочь каждому трейдеру добиться успеха, от начинающего до продвинутого.
Это ключевой торговый индикатор, который предоставляет достаточно информации для прогнозирования будущих рынков. Мы верим в комплексное решение вместо нескольких различных индикаторов на графике, которые не имеют смысла. Это универсальный индикатор, который отображает сигналы, стрелки + информацию по ценовому движению, что является непревзойденным и очень точным.
RelicusRoad использует технологию машинного обучения (ИИ), чтобы предоставить трейдерам необходимую информацию и инструменты для того, чтобы стать успешными и информированными трейдерами.
Прогнозирование будущих цен с помощью опережающих индикаторов
Почти все технические индикаторы запаздывают, что означает, что они могут сообщать только о том, что уже произошло. Таким образом, они лишь подтверждают то, что вы можете видеть в прошлом, где цена уже была. Мы верим в опережающие индикаторы для прогнозирования будущих цен без перерисовки и не слишком полагаемся на запаздывающие индикаторы, которые могут меняться и вызывать перерисовку.
Если вы открываете позицию, основываясь только на запаздывающих индикаторах, это все равно что играть в азартные игры со своими деньгами. Мы считаем, что прежде чем вы даже подумаете об открытии позиции, вам нужно понять рынок и знать, куда и почему движется цена.
RelicusRoad помогает вам делать именно это для всех символов, включая XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, акции, индексы, криптовалюты и т. д.
Предоставляя основу, необходимую для понимания того, куда может пойти цена, ваши входы станут намного более точными, аккуратными и обоснованными.
Удобный анализ рынка и стратегии для начинающих и профессионалов
RelicusRoad Pro разработан для предоставления пользователям полной рыночной информации с первого взгляда. Основан на более чем 10-летнем опыте торговли и был разработан так, чтобы быть удобным и интуитивно понятным.
Кроме того, RelicusRoad поддерживается сообществом трейдеров, которые предоставляют рекомендации и поддержку как начинающим, так и профессиональным трейдерам. Сообщество также имеет 'Зал славы', где положительными отзывами и ежедневными результатами делятся, чтобы мотивировать пользователей.
#Работает на MAC и мобильных устройствах, так что вы можете иметь непревзойденный анализ на ходу, будучи в состоянии предсказывать цену в любом месте, в любое время.
Примечание для начинающих: Выберите из 7 проверенных стратегий из нашей группы Discord, подтвержденных и проверенных тысячами трейдеров.
ИНДИКАТОРЫ И ФУНКЦИИ:
1) Funding Talent / Проп-компании (7 вариантов)
2) Уровни ликвидности на основе машинного обучения (анализ объема, Bollinger, TMA, Price Action)
3) Сигнальные линии 1 и 2 (на основе стратегии) (RSI, Stochastic, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR и т. д.)
4) Уровни Price Action (концепция опережения Smart Money)
5) Динамические точки разворота (запаздывающие, максимумы, минимумы, HL, LL, HH, LH)
6) Дневные уровни High/Low (опережающий анализ, Smart Money)
7) Дневные Пивот-уровни (опережающие на основе Фибоначчи)
8) Скальпинговые уровни Фибоначчи (рыночный разрыв, разрыв справедливой стоимости)
9) Спрос и предложение (BOS, Ордер-блоки, Разрыв справедливой стоимости)
10) Мульти-ТФ линии поддержки и сопротивления (Ордер-блоки, Премия, Дисконт)
11) Сигнальное облако (Price Action и Моментум)
12) Уровни разворота Фибоначчи (Price Action)
13) Мульти-ТФ трендовая полоса (ADX и Parabolic SAR)
14) Автоматическое время рыночных сессий (Нью-Йорк, Лондон, Токио)
15) Таймер свечи (Красный = Рынок закрыт)
СТРЕЛКИ:
1) Скальпинговые стрелки (2 типа)
2) Стрелки разворота (ликвидность)
3) Трендовые стрелки MAO (MACD)
4) Стрелки свечных паттернов (Price Action)
5) Стрелки истории ордеров
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ:
1) Время сервера, Таймер свечи
2) Подключение к серверу и время отклика
3) Спред, Расчет размера лота, Открытые лоты, Открытый риск
4) Процент положительного баланса счета в целом и по символу
5) RSI, Stochastic, Быки и Медведи
i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!