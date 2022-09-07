RelicusRoad Pro

4.63

Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими числами и статистикой повсюду, но после использования вы в конечном итоге сливали свой счет?

Вам не следует доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего!

Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия


Новый взгляд на рынок


RelicusRoad — это самый мощный и лучший торговый индикатор в мире для форекса, фьючерсов, криптовалют, акций и индексов, предоставляющий трейдерам всю необходимую информацию и инструменты для роста их счетов. Мы предоставляем технический анализ и торговые планы, чтобы помочь каждому трейдеру добиться успеха, от начинающего до продвинутого.

Это ключевой торговый индикатор, который предоставляет достаточно информации для прогнозирования будущих рынков. Мы верим в комплексное решение вместо нескольких различных индикаторов на графике, которые не имеют смысла. Это универсальный индикатор, который отображает сигналы, стрелки + информацию по ценовому движению, что является непревзойденным и очень точным.

 

RelicusRoad использует технологию машинного обучения (ИИ), чтобы предоставить трейдерам необходимую информацию и инструменты для того, чтобы стать успешными и информированными трейдерами.

 

Прогнозирование будущих цен с помощью опережающих индикаторов

Почти все технические индикаторы запаздывают, что означает, что они могут сообщать только о том, что уже произошло. Таким образом, они лишь подтверждают то, что вы можете видеть в прошлом, где цена уже была. Мы верим в опережающие индикаторы для прогнозирования будущих цен без перерисовки и не слишком полагаемся на запаздывающие индикаторы, которые могут меняться и вызывать перерисовку.

Если вы открываете позицию, основываясь только на запаздывающих индикаторах, это все равно что играть в азартные игры со своими деньгами. Мы считаем, что прежде чем вы даже подумаете об открытии позиции, вам нужно понять рынок и знать, куда и почему движется цена.

RelicusRoad помогает вам делать именно это для всех символов, включая XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, акции, индексы, криптовалюты и т. д.

 

Предоставляя основу, необходимую для понимания того, куда может пойти цена, ваши входы станут намного более точными, аккуратными и обоснованными.

 

Удобный анализ рынка и стратегии для начинающих и профессионалов

RelicusRoad Pro разработан для предоставления пользователям полной рыночной информации с первого взгляда. Основан на более чем 10-летнем опыте торговли и был разработан так, чтобы быть удобным и интуитивно понятным.

Кроме того, RelicusRoad поддерживается сообществом трейдеров, которые предоставляют рекомендации и поддержку как начинающим, так и профессиональным трейдерам. Сообщество также имеет 'Зал славы', где положительными отзывами и ежедневными результатами делятся, чтобы мотивировать пользователей.

 

#Работает на MAC и мобильных устройствах, так что вы можете иметь непревзойденный анализ на ходу, будучи в состоянии предсказывать цену в любом месте, в любое время.

 

Примечание для начинающих: Выберите из 7 проверенных стратегий из нашей группы Discord, подтвержденных и проверенных тысячами трейдеров.

ИНДИКАТОРЫ И ФУНКЦИИ:

1) Funding Talent / Проп-компании (7 вариантов)

2) Уровни ликвидности на основе машинного обучения (анализ объема, Bollinger, TMA, Price Action)

3) Сигнальные линии 1 и 2 (на основе стратегии) (RSI, Stochastic, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR и т. д.)

4) Уровни Price Action (концепция опережения Smart Money)

5) Динамические точки разворота (запаздывающие, максимумы, минимумы, HL, LL, HH, LH)

6) Дневные уровни High/Low (опережающий анализ, Smart Money)

7) Дневные Пивот-уровни (опережающие на основе Фибоначчи)

8) Скальпинговые уровни Фибоначчи (рыночный разрыв, разрыв справедливой стоимости)

9) Спрос и предложение (BOS, Ордер-блоки, Разрыв справедливой стоимости)

10) Мульти-ТФ линии поддержки и сопротивления (Ордер-блоки, Премия, Дисконт)

11) Сигнальное облако (Price Action и Моментум)

12) Уровни разворота Фибоначчи (Price Action)

13) Мульти-ТФ трендовая полоса (ADX и Parabolic SAR)

14) Автоматическое время рыночных сессий (Нью-Йорк, Лондон, Токио)

15) Таймер свечи (Красный = Рынок закрыт)

 

СТРЕЛКИ:

1) Скальпинговые стрелки (2 типа)

2) Стрелки разворота (ликвидность)

3) Трендовые стрелки MAO (MACD)

4) Стрелки свечных паттернов (Price Action)

5) Стрелки истории ордеров

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ:

1) Время сервера, Таймер свечи

2) Подключение к серверу и время отклика

3) Спред, Расчет размера лота, Открытые лоты, Открытый риск

4) Процент положительного баланса счета в целом и по символу

5) RSI, Stochastic, Быки и Медведи


**СМОТРИТЕ ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЯ НИЖЕ**



Отзывы 162
Erwin Fonke
464
Erwin Fonke 2025.09.05 06:45 
 

i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!

Juan Feliciano
1731
Juan Feliciano 2025.05.07 21:26 
 

great indicator. super clean and accurate entries. just want to know how to join discord pls

Manuel Gonzalez
157
Manuel Gonzalez 2025.02.16 14:46 
 

Good morning everyone. Please to the administrator and owner of the indicator. A few years ago I bought this wonderful indicator and wanted to make it work. There was a gentleman within discord who helped me a lot but due to my inexperience I did not understand the instructions well. Now I have acquired more experience and please would like to recover the accesses to: User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available (Separately) Please help me recover these accesses. Thank you very much...

Ответ на отзыв