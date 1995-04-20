Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – 精准交易工具

Impulse Zone Hunter 是一款 高性能的MT4指标，旨在为交易者提供 视觉上的优势，帮助检测高概率的市场走势。它专注于 供求区、订单区块ChoCH（市场特征变化），直接在您的价格图表上提供 清晰的信号

主要功能：

  1. 双模式交易

    • 可选择显示 供求区订单区块与ChoCH线

    • 轻松切换模式，其他设置保持不变。

  2. 蜡烛图拒绝信号

    • 自动识别 关键区域内的高概率反转蜡烛

    • 自动绘制 买卖箭头，帮助快速决策。

  3. 订单区块与ChoCH分析

    • 检测 多头和空头订单区块，并检查是否被消解。

    • 绘制 ChoCH水平线，标识趋势变化和突破点。

  4. 自定义警报

    • 提供 视觉、音频和推送通知，每次信号生成时都会提醒。

    • 不错过任何 重要的市场反转

  5. 完全自定义

    • 供求区订单区块 设置独立的颜色。

    • 调整 区域厚度箭头偏移蜡烛图拒绝敏感度

  6. 智能多时间框架过滤

    • 使用 高时间框架趋势 来过滤信号，确保高概率交易。

为什么选择 Impulse Zone Hunter？

Impulse Zone Hunter智能资金概念 融合成一个 强大且易用的工具。轻松找到 关键的流动性区间，确认 反转信号，并 跟踪机构资金流动，在您的MT4图表上，始终保持 自信


