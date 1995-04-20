Impulse Zone Hunter
- 指标
- Godwin Edward Enyali
- 版本: 1.2
- 激活: 5
Impulse Zone Hunter – 精准交易工具
Impulse Zone Hunter 是一款 高性能的MT4指标，旨在为交易者提供 视觉上的优势，帮助检测高概率的市场走势。它专注于 供求区、订单区块 和 ChoCH（市场特征变化），直接在您的价格图表上提供 清晰的信号。
主要功能：
双模式交易
可选择显示 供求区 或 订单区块与ChoCH线。
轻松切换模式，其他设置保持不变。
蜡烛图拒绝信号
自动识别 关键区域内的高概率反转蜡烛。
自动绘制 买卖箭头，帮助快速决策。
订单区块与ChoCH分析
检测 多头和空头订单区块，并检查是否被消解。
绘制 ChoCH水平线，标识趋势变化和突破点。
自定义警报
提供 视觉、音频和推送通知，每次信号生成时都会提醒。
不错过任何 重要的市场反转。
完全自定义
为 供求区 和 订单区块 设置独立的颜色。
调整 区域厚度、箭头偏移 和 蜡烛图拒绝敏感度。
智能多时间框架过滤
使用 高时间框架趋势 来过滤信号，确保高概率交易。
为什么选择 Impulse Zone Hunter？
Impulse Zone Hunter 将 智能资金概念 融合成一个 强大且易用的工具。轻松找到 关键的流动性区间，确认 反转信号，并 跟踪机构资金流动，在您的MT4图表上，始终保持 自信。