Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – Outil de Trading de Précision

Impulse Zone Hunter est un indicateur MT4 haute performance conçu pour offrir aux traders un avantage visuel clair dans l’identification des mouvements de marché à forte probabilité.
Il se concentre sur les zones de Supply & Demand, les Order Blocks et le ChoCH (Change of Character), en affichant des signaux précis directement sur le graphique.

Fonctionnalités clés

1. Trading en mode double

  • Affichage au choix des zones Supply & Demand ou des Order Blocks avec lignes de ChoCH

  • Bascule facile entre les modes sans modifier les autres paramètres

2. Détection des rejets de mèches (Wick Rejection)

  • Identifie automatiquement les bougies de retournement à haute probabilité dans les zones clés

  • Affiche des flèches d’achat et de vente pour une prise de décision rapide

3. Analyse Order Block & ChoCH

  • Détection des Order Blocks haussiers et baissiers avec vérification de la mitigation

  • Traçage des lignes horizontales de ChoCH pour visualiser les changements de structure et les points de cassure

4. Alertes personnalisables

  • Alertes visuelles, sonores et notifications push

  • Ne manquez plus les renversements de marché importants

5. Personnalisation complète

  • Couleurs indépendantes pour les zones Supply/Demand et les Order Blocks

  • Réglage de l’épaisseur des zones, du décalage des flèches et de la sensibilité des mèches

6. Filtrage intelligent multi-unités de temps

  • Les signaux sont filtrés par la tendance des unités de temps supérieures

  • Élimine les trades à faible probabilité

Pourquoi choisir Impulse Zone Hunter ?

Impulse Zone Hunter regroupe des concepts professionnels de structure de marché dans un outil clair, précis et orienté graphique.
Identifiez les zones de liquidité, confirmez les retournements et suivez le flux institutionnel avec confiance — directement sur votre graphique MT4.


