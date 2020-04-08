FTU Fibonacci Retrace

FTU Fibonacci Retrace Этот индикатор рисует уровни Фибоначчи для систем входа на основе коррекции. Улучшенная и более точная версия, чем mt4. Изучайте движение цены и используйте стратегию коррекции для входа на уровнях Фибоначчи или вблизи них. Характеристики: Настройка нескольких уровней Фибоначчи. Изменение цвета и количества баров из диапазона. Применение: Цель — изучение или измерение коррекции цены. Изменение цвета и количества баров из диапазона. Подходит для любого таймфрейма, продукта/пары, не перерисовывается, быстрая загрузка.


Рекомендуем также
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MACD Pro Master The MACD Pro Master is your ultimate trading companion, designed to revolutionize your financial journey and unlock the doors to wealth. Here's why it's the next best thing since sliced bread: Advantages Precision Trading : The MACD Pro Master leverages the powerful Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator to provide accurate buy and sell trades,  ensuring you capitalize on every market opportunity. Customizable Settings : Tailor the trading strategy to your unique
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Индикаторы
Индикатор для точного определения точек разворота цены на всех таймфреймах и всех валютных парах. С помощью технического анализа рынка и математических моделей диагностирования, данный индикатор с большой эффективностью определяет точки разворота цены и текущее направление тренда. Данную информацию индикатор отображает на графике в виде стрелок и линий. Стрелки показывают точки разворота тренда, а линии показывают текущее направление тренда. Этот индикатор можно интегрировать в уже существующие
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Индикаторы
Introducing the Power Trade Plus indicator designed by a small group of traders with a few years of experience trading the market profitably.  The Power Trade Plus is derived from the Power Trade indicator,  the indicator strive in powerful sniper entries and take profit levels,  with an algorithm that's can determine the markets volatility and Provides entries based on the current market volatility. This indicator is much more effective in stock ,currencies and indices.
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Наилучшие результаты получаются, если использовать индикатор на двух таймфреймах, например: M30 - индикатор показывает основную
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Индикаторы
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Индикаторы
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Trend Channel mt5
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Trend Channel это трендовый стрелочный индикатор форекс для определения потенциальный точек входа. Нравится он, прежде всего, тем, что в нём заложен простой механизм работы, адаптация ко всем временным периодам и торговым тактикам. Создан на основе канала регрессии с фильрами. Отображаем сигналы индикатора Trend Channel на графике функции цены используя математический подход.  Принцип работы - при пробитии цены в зоне перекупленности/перепроданности (уровней канала) генерируется сигнал на поку
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Индикаторы
Индикатор отображает гармонические паттерны на графике без перерисовки с минимально возможным запаздыванием. В основе поиска вершин индикатора заложен волновой принцип анализа цен. Расширенные настройки позволяют подобрать параметры для своего стиля торговли. На открытии свечи (бара) при образовании новой фигуры фиксируется стрелка вероятного направления хода цены, которая остается неизменной. Индикатор распознает следующие фигуры и их разновидности: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Утилиты
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 The Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 is a precision-engineered trading solution designed to enhance discipline, risk control, and execution accuracy. Equipped with adaptive tools such as dynamic trailing stops, break-even automation, and multi-symbol handling, it helps traders manage their strategies intelligently while aligning with the strict requirements of proprietary trading firms. With seven configurable panels, t
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Trend Master Chart – это индикатор тренда, который вам нужен. Он накладывает диаграмму и использует цветовое кодирование для определения различных рыночных тенденций/движений. Он использует алгоритм, который объединяет две скользящие средние и разные осцилляторы. Периоды этих трех элементов можно изменить. Работает на любом таймфрейме и любой паре. С первого взгляда вы сможете определить восходящий или нисходящий тренд и различные точки входа в этот тренд. Например, во время заметного восходяще
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Индикаторы
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Индикаторы
RM Divergence Pro is a professional, non-repainting RSI divergence indicator designed for traders who want real structural insight beyond classic divergence tools. It accurately detects Regular Divergence (RD), Hidden Divergence (HD), Inability (IA), and Potential Divergence (P-DVG) using stable swing-based logic. Built for clarity, precision, and clean market structure analysis. -------------------------------------------------- OVERVIEW RM Divergence Pro is an advanced RSI-based divergence
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
ParitySnap — Triad Z-Score Reversion Non-Repaint / Hedge-Fund-Inspired Mean Reversion / NY-Close Pivot-SL Holiday Promo (until Dec 25, JST): Lifetime $199 / Rental $30 - Standard after promo: Lifetime $209- / Rental $40 - WHAT IT DOES ParitySnap detects tri-currency parity distortions (e.g., GOLD: XAUUSD–AUDUSD–XAUAUD ) and prints non-repainting entries on the just-closed bar when a Z-score mean-reversion edge is present. Built for traders who value transparency and statistical rigor , it bring
Short term extremum
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Индикаторы
Индикатор определяет и маркирует на графике краткосрочные минимумы и максимумы рынка в соответствии с определением, данным Ларри Вильямсом в книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". "Каждый раз, когда появляется дневной минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него, этот минимум краткосрочный. Мы знаем это, потому что изучение поведения рынка показывает, что цены опускались в день к минимуму, затем не смогли пройти ниже и развернулись вверх, отметив этот окончательный ми
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Другие продукты этого автора
FTU Auto Trade Panel Ats15
James Erasmus
Утилиты
FTU Auto Trade with on Chart Panel Mt5 (basic version) This EA will improve your trading, lower work load and improve risk management Adjust Lot size, entry based on at market or by price input EA will manage entry, stop loss, partial close and adjust stop loss after tp1, partial Test on demo to be sure of all the features and inputs Features: Lot groups - Allows for fast change to various risk models Tp, Partial and SL management Multiple No Trade Times - Various time inputs to stop the EA fr
FREE
FTU Idioteque buy sell arrows
James Erasmus
Индикаторы
FTU Idioteka Indikator prednaznachen dlya platformy MT4, yego mozhno ispol'zovat' otdel'no, no luchshe vsego sochetat' s drugimi indikatorami ili strategiyami. Sochetayet v sebe razlichnyye indikatory, takiye kak macd, adx, dlya risovaniya strelki, ukazyvayushchey na vkhod ili izmeneniye trenda. Posmotrite korotkoye vstupitel'noye video na YouTube: https://youtu.be/lCRJ3mFNyOQ Osobennosti indikatora: Prodat' i kupit' strelki Vizual'noye i zvukovoye opoveshcheniye Prodolzheniye trenda/ranniy sig
FREE
FTU Fibonacci SR
James Erasmus
Индикаторы
FTU Fibonacci Этот индикатор рисует уровни Фибоначчи для систем входа типа коррекции ** посмотрите видео для рекомендаций по стратегии Особенности: Настраиваемые несколько уровней Фибоначчи Изменение цвета и количества баров из диапазона 2 линии для 50 баров до коррекции максимум-минимум и 2 линии для 20 баров Линии показывают 38 и 61 уровни Фибоначчи Использование: Цель — изучить или измерить коррекцию цены Изменение цвета и количества баров из диапазона. Используйте на любом таймфрейме, проду
FREE
Omega Support Resistance
James Erasmus
Индикаторы
Омега-поддержка и сопротивление Уникальный индикатор для стратегий «купи дешево, продай дорого». Входы разворотного типа: когда цена поднимается до полной линии, ожидайте, что цена развернется/качается/развернется. Можно торговать на 1-5-минутных графиках с 4-часовыми для междневных настроек или m15 и выше с дневными, 1-часовыми с еженедельными для долгосрочных настроек. Высокоточный прогноз будущих цен для максимума или минимума любого продукта на недельных, дневных, 4-часовых и даже 1-часовых
FREE
FTU Vertical Lines
James Erasmus
Индикаторы
Вертикальные линии FTU Этот индикатор рисует вертикальные линии в выбранное вами время (минуты или часы), отображая прошедшее и будущее время на графике. Особенности: Множество настраиваемых временных интервалов Изменение цвета и количества линий Применение: Цель — анализировать или измерять цену закрытия определенных баров, планировать будущие новости или закрытие часа и т.д. Изменение цвета и количества баров из диапазона. Подходит для любого таймфрейма, продукта/пары, не перерисовывается, быс
FREE
FTU Corvus
James Erasmus
Индикаторы
ФТУ Корвус Индикатор для платформы mt4, можно использовать исключительно для торговли, лучше всего сочетать с другими индикаторами. Разработан с использованием различных индикаторов, таких как macd и adx, для рисования стрелки, указывающей на вход или изменение тренда. Этот индикатор похож на FTU Idioteque — см. другие мои индикаторы, такие как FTU Predictor. Посмотрите короткое вступительное видео на YouTube: https://youtu.be/n_nBa1AFG0I Функции: Продать и купить стрелки Визуальное и звуковое
FREE
Qs Buy Sell Arrow
James Erasmus
Индикаторы
FTU Qs Buy Sell Arrow MT5 The indicator is for MT5 platform, can be used stand alone but best combined with other indicators or strategies.  Many arrow changes at certain times, so best to filter the signals using minimum one concept or strategy Combines various indicators such as stochastic, rsi and moving average to draw an arrow for suggestion of entry or change in trend Indicator Features: Sell and Buy arrows with settings Visual and sound alert Colour change, more features coming soon Ne
Omega Support Resistance MT5
James Erasmus
Индикаторы
Омега-поддержка и сопротивление Уникальный индикатор для стратегий «купи дешево, продай дорого». Входы разворотного типа: когда цена поднимается до полной линии, ожидайте, что цена развернется/качается/развернется. Можно торговать на 1-5-минутных графиках с 4-часовыми для междневных настроек или m15 и выше с дневными, 1-часовыми с еженедельными для долгосрочных настроек. Высокоточный прогноз будущих цен для максимума или минимума любого продукта на недельных, дневных, 4-часовых и даже 1-часовых
FTU Trend Pilot
James Erasmus
Индикаторы
Trend Pilot Indicator for the mt5 platform, can be used solely for trading, best combined with other indicators    Developed, tested and used with an EA/Algo with no issues. Products on chart arrow for entry signal or setup/entry with retrace Features: Sell and Buy arrows Visual and sound alert Trend continuation / Early trend change signal All time frames, non repaint, fast loading Usage: This Indicator can be used with most asset groups, low spread products can used min 5 timeframe and low
FTU Auto Trade Panel Ats19
James Erasmus
Утилиты
FTU Auto Trade with Panel Mt5 This EA will improve your trading, lower work load and improve risk management Adjust Lot size, entry based on at market or by price input EA will manage entry, stop loss, partial close and adjust stop loss after tp1, partial Test on demo to be sure of all the features and inputs Special Features: This version includes price mode PRC, set a price for entry, no need to wait for MKT execution Features: Multiple No Trade Times - Various time inputs to stop the EA fro
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв