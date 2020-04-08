FTU Fibonacci Retrace
- Индикаторы
- James Erasmus
- Версия: 1.1
- Активации: 6
FTU Fibonacci Retrace Этот индикатор рисует уровни Фибоначчи для систем входа на основе коррекции. Улучшенная и более точная версия, чем mt4. Изучайте движение цены и используйте стратегию коррекции для входа на уровнях Фибоначчи или вблизи них. Характеристики: Настройка нескольких уровней Фибоначчи. Изменение цвета и количества баров из диапазона. Применение: Цель — изучение или измерение коррекции цены. Изменение цвета и количества баров из диапазона. Подходит для любого таймфрейма, продукта/пары, не перерисовывается, быстрая загрузка.