FTU Fibonacci Retrace

Short term extremum Gennadiy Stanilevych 5 (1) Индикаторы

Индикатор определяет и маркирует на графике краткосрочные минимумы и максимумы рынка в соответствии с определением, данным Ларри Вильямсом в книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". "Каждый раз, когда появляется дневной минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него, этот минимум краткосрочный. Мы знаем это, потому что изучение поведения рынка показывает, что цены опускались в день к минимуму, затем не смогли пройти ниже и развернулись вверх, отметив этот окончательный ми