Apex100 Automator は、セッションベースのリクイディティ・スイープ戦略（Session Liquidity Sweep） を実装した、完全ルールベースの Expert Advisor です。

本 EA は 100,000 EUR 規模の Prop Firm（プロップファーム）口座での自動取引を目的として設計されています。

本システムは取引回数を重視するものではありません。

戦略条件を厳密に満たした高品質なセットアップのみを取引します。

条件が揃わない場合、EA は一切取引を行いません。

エントリーを強制することはありません。

重要なのは取引回数ではなく、取引の質です。

適切な条件を待つこと自体がエッジであり、ドローダウンを抑えるための重要な要素です。

戦略ロジック（セッション・スイープ & リクレイム）

Apex100 Automator は、事前に定義された取引時間帯の中で

セッション高値（Session High）およびセッション安値（Session Low） を自動的に算出します。

セッション終了後、価格がセッションレンジの上下で発生させる

リクイディティ・スイープ（偽ブレイク） を検出します。

以下の条件が同時に満たされた場合のみ、ポジションを開きます：

セッション高値または安値の流動性が明確に回収されたこと

その後、価格がセッションレベルを 構造的に回復（Reclaim） したこと

一般的なブレイクアウト戦略は意図的に排除されています。

本 EA は 偽ブレイク後の高確率な再エントリーに特化しています。

時間足および取引対象

ゴールド（XAUUSD）

メインのシグナル生成は 3分足（M3）

H4 などの上位時間足でも安定かつ収益性のある動作 が確認されています

固定リスクリワード構成： 1:3 / 1:5 / 1:7

精密な短期トレードと上位足の市場構造を組み合わせた設計

シルバー（XAGUSD）

H4 時間足で最も安定したパフォーマンス

セッション構造が明確で、価格変動が比較的穏やか

ゴールドと同様の Liquidity Sweep ロジックを使用（特性に合わせて最適化）

EA 自体は 時間足非依存ですが、上記の設定が最も安定した運用例となります。

主な機能

セッション高値・安値の自動計算

M1 履歴データを使用した堅牢なセッション構築

リクイディティ・スイープ検出（ブレイクアウト EA ではありません）

リクレイムクローズによるオプション確認

セッション終了後のみ取引を実行

1 日あたり最大 1 トレード （過剰取引防止）

ATR ベースのストップロス（ブローカー制限対応）

マルチターゲットによる分割利確

Netting / Hedging 口座対応

オプションのトレーリングストップ

Prop Firm 向けリスク管理と規律

Apex100 Automator には、Prop Firm のルールに特化した日次リスク管理システムが組み込まれています。

日次リスク制御 & トレードロック

日次リスクは 口座の Equity に動的に連動

100,000 EUR 口座向けに最適化

日次損失上限は調整可能

トレードロック（取引停止）も設定可能

日次利益ロック

デフォルトでは 日次利益 +3,000 EUR 到達後に取引を停止

利益目標は 自由に変更可能

より高い日次目標も設定可能

(ただし、保守的な初期設定の使用を推奨します)

日次制限に達した場合：

新規取引は行われません

次の取引日まで EA はロックされます

リベンジトレードやルール違反を防止します

リスク管理とポジションサイズ

ポジションサイズは 日次リスクに基づき自動計算

Equity の増減に応じてロットサイズが動的に調整されます

追加のマージン安全チェックを実装

過度なロット増加は行いません

推奨： 100K 口座ではデフォルト設定の使用 ブローカー仕様に応じて ロットサイズを一度確認



推奨運用

100,000 EUR Prop Firm 口座向けに設計

初期設定はこの口座サイズに最適化済み

調整は可能ですが、慎重に行うことを推奨

重点：安定性・ルール遵守・資本保護

システムの思想

Apex100 Automator は頻繁に取引しません。

取引すべき時だけ取引します。

市場が戦略条件を満たさない場合、EA は待機します。

この「待つ姿勢」こそが、プロップファーム取引における本質的な優位性です。

強制エントリーなし。

感情的判断なし。

不要なリスクなし。

重要な注意事項

本 Expert Advisor は 評価・テスト・教育目的で提供されるものであり、

現代の Prop Firm 要件に合わせて設計された完全ルールベースの取引システムです。

金融商品の取引には重大なリスクが伴います。

損失が投資額を超える可能性があります。

過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。