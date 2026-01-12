Apex100 Automator é um Expert Advisor totalmente baseado em regras que implementa uma estratégia de varredura de liquidez por sessão (Session Liquidity Sweep), desenvolvido especificamente para a negociação automatizada em contas Prop Firm de 100.000 EUR.

O sistema não foi criado para operar com alta frequência, mas sim para executar apenas setups de alta qualidade, estritamente alinhados com a lógica da estratégia.

Se as condições de mercado não forem válidas, o EA simplesmente não opera.

Entradas nunca são forçadas.

Não se trata da quantidade de trades, mas da qualidade.

A paciência faz parte da vantagem e é essencial para manter o drawdown sob controle.

Lógica da Estratégia (Session Sweep & Liquidity Reclaim)

O Apex100 Automator identifica automaticamente o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação previamente definida.

Após o encerramento da sessão, o EA analisa o mercado em busca de Liquidity Sweeps, ou seja, falsos rompimentos onde o preço remove liquidez acima ou abaixo do range da sessão.

Uma operação é aberta somente quando ambas as condições são atendidas:

A liquidez foi claramente varrida

O preço reconquista estruturalmente (reclaim) o nível da sessão

Trades de rompimento tradicionais são deliberadamente evitados.

A estratégia foca em entradas controladas após falsos rompimentos, e não em movimentos impulsivos.

Timeframes e Conceito de Mercado

Ouro (XAUUSD)

Execução principal dos sinais no timeframe de 3 minutos (M3)

Também apresenta desempenho estável e lucrativo em timeframes mais altos , especialmente H4

Estrutura fixa de Risk-to-Reward: 1:3 / 1:5 / 1:7

Projetado para operações intradiárias precisas, com suporte da estrutura de timeframes superiores

Prata (XAGUSD)

Melhor desempenho observado principalmente no timeframe H4

Estrutura de sessão mais limpa e movimentos mais suaves

Utiliza a mesma lógica de Liquidity Sweep, adaptada às características da prata

O EA é independente de timeframe, porém as configurações acima representam os cenários mais estáveis e consistentes.

Principais Funcionalidades

Cálculo automático do Session High e Session Low

Construção robusta da sessão com base em dados históricos M1

Detecção de Liquidity Sweeps (não é um EA de breakout)

Confirmação opcional por reclaim close

Execução de trades apenas após o encerramento da sessão

Máximo de uma operação por dia (lógica anti-overtrading)

Stop Loss baseado em ATR com validação de stop-level do broker

Estrutura de múltiplos alvos com realização parcial de lucro

Compatível com contas Netting e Hedging

Trailing Stop opcional

Controle de Risco Prop Firm & Disciplina Operacional

O Apex100 Automator inclui um sistema avançado de controle diário, desenvolvido especificamente para atender às regras das Prop Firms.

Risco Diário e Bloqueio de Trading

O risco diário é dinamicamente vinculado ao equity da conta

Otimizado para contas funded de 100.000 EUR

Limite diário de perda totalmente ajustável

Bloqueio de trading (trade lock) também configurável

Bloqueio por Lucro Diário

Por padrão, o trading é interrompido após atingir +3.000 EUR de lucro diário

Esse valor é totalmente ajustável

É possível definir metas diárias maiores

(embora seja recomendado manter a configuração conservadora padrão)

Após atingir qualquer limite diário:

nenhum novo trade é aberto

o EA permanece bloqueado até o próximo dia de negociação

evita revenge trading e violações de regras

Gestão de Risco e Tamanho de Posição

O tamanho da posição é calculado automaticamente com base no risco diário

O lote é ajustado dinamicamente conforme o equity aumenta ou diminui

Verificações adicionais de margem

Sem escalonamento agressivo de lotes

Recomendação: Utilizar as configurações padrão para contas de 100K Revisar o tamanho do lote uma vez , de acordo com as especificações do broker



Uso Recomendado

Desenvolvido e recomendado para contas Prop Firm de 100.000 EUR

Parâmetros padrão calibrados para esse tamanho de conta

Ajustes são possíveis, mas devem ser feitos com cautela

Foco principal: consistência, conformidade com regras e proteção de capital

Filosofia do Sistema

O Apex100 Automator não opera com frequência —

ele opera de forma seletiva.

Se o mercado não apresentar um setup válido, o EA permanece inativo.

Essa disciplina é intencional e reflete o comportamento profissional exigido em Prop Firms.

Sem entradas forçadas.

Sem decisões emocionais.

Sem risco desnecessário.

Aviso Importante

Este Expert Advisor é destinado a fins de avaliação, teste e educação, representando um sistema de trading totalmente baseado em regras, desenvolvido para atender aos requisitos das Prop Firms modernas.

O trading de instrumentos financeiros envolve riscos significativos.

As perdas podem exceder o capital investido.

Resultados passados não garantem desempenho futuro.