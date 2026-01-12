Apex100 Automator

Apex100 Automator – Prop Firm Session Sweep EA (100K)

Apex100 Automator é um Expert Advisor totalmente baseado em regras que implementa uma estratégia de varredura de liquidez por sessão (Session Liquidity Sweep), desenvolvido especificamente para a negociação automatizada em contas Prop Firm de 100.000 EUR.

O sistema não foi criado para operar com alta frequência, mas sim para executar apenas setups de alta qualidade, estritamente alinhados com a lógica da estratégia.
Se as condições de mercado não forem válidas, o EA simplesmente não opera.
Entradas nunca são forçadas.

Não se trata da quantidade de trades, mas da qualidade.
A paciência faz parte da vantagem e é essencial para manter o drawdown sob controle.

Lógica da Estratégia (Session Sweep & Liquidity Reclaim)

O Apex100 Automator identifica automaticamente o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação previamente definida.

Após o encerramento da sessão, o EA analisa o mercado em busca de Liquidity Sweeps, ou seja, falsos rompimentos onde o preço remove liquidez acima ou abaixo do range da sessão.

Uma operação é aberta somente quando ambas as condições são atendidas:

  • A liquidez foi claramente varrida

  • O preço reconquista estruturalmente (reclaim) o nível da sessão

Trades de rompimento tradicionais são deliberadamente evitados.
A estratégia foca em entradas controladas após falsos rompimentos, e não em movimentos impulsivos.

Timeframes e Conceito de Mercado

Ouro (XAUUSD)

  • Execução principal dos sinais no timeframe de 3 minutos (M3)

  • Também apresenta desempenho estável e lucrativo em timeframes mais altos, especialmente H4

  • Estrutura fixa de Risk-to-Reward: 1:3 / 1:5 / 1:7

  • Projetado para operações intradiárias precisas, com suporte da estrutura de timeframes superiores

Prata (XAGUSD)

  • Melhor desempenho observado principalmente no timeframe H4

  • Estrutura de sessão mais limpa e movimentos mais suaves

  • Utiliza a mesma lógica de Liquidity Sweep, adaptada às características da prata

O EA é independente de timeframe, porém as configurações acima representam os cenários mais estáveis e consistentes.

Principais Funcionalidades

  • Cálculo automático do Session High e Session Low

  • Construção robusta da sessão com base em dados históricos M1

  • Detecção de Liquidity Sweeps (não é um EA de breakout)

  • Confirmação opcional por reclaim close

  • Execução de trades apenas após o encerramento da sessão

  • Máximo de uma operação por dia (lógica anti-overtrading)

  • Stop Loss baseado em ATR com validação de stop-level do broker

  • Estrutura de múltiplos alvos com realização parcial de lucro

  • Compatível com contas Netting e Hedging

  • Trailing Stop opcional

Controle de Risco Prop Firm & Disciplina Operacional

O Apex100 Automator inclui um sistema avançado de controle diário, desenvolvido especificamente para atender às regras das Prop Firms.

Risco Diário e Bloqueio de Trading

  • O risco diário é dinamicamente vinculado ao equity da conta

  • Otimizado para contas funded de 100.000 EUR

  • Limite diário de perda totalmente ajustável

  • Bloqueio de trading (trade lock) também configurável

Bloqueio por Lucro Diário

  • Por padrão, o trading é interrompido após atingir +3.000 EUR de lucro diário

  • Esse valor é totalmente ajustável

  • É possível definir metas diárias maiores
    (embora seja recomendado manter a configuração conservadora padrão)

Após atingir qualquer limite diário:

  • nenhum novo trade é aberto

  • o EA permanece bloqueado até o próximo dia de negociação

  • evita revenge trading e violações de regras

Gestão de Risco e Tamanho de Posição

  • O tamanho da posição é calculado automaticamente com base no risco diário

  • O lote é ajustado dinamicamente conforme o equity aumenta ou diminui

  • Verificações adicionais de margem

  • Sem escalonamento agressivo de lotes

  • Recomendação:

    • Utilizar as configurações padrão para contas de 100K

    • Revisar o tamanho do lote uma vez, de acordo com as especificações do broker

Uso Recomendado

  • Desenvolvido e recomendado para contas Prop Firm de 100.000 EUR

  • Parâmetros padrão calibrados para esse tamanho de conta

  • Ajustes são possíveis, mas devem ser feitos com cautela

  • Foco principal: consistência, conformidade com regras e proteção de capital

Filosofia do Sistema

O Apex100 Automator não opera com frequência —
ele opera de forma seletiva.

Se o mercado não apresentar um setup válido, o EA permanece inativo.
Essa disciplina é intencional e reflete o comportamento profissional exigido em Prop Firms.

Sem entradas forçadas.
Sem decisões emocionais.
Sem risco desnecessário.

Aviso Importante

Este Expert Advisor é destinado a fins de avaliação, teste e educação, representando um sistema de trading totalmente baseado em regras, desenvolvido para atender aos requisitos das Prop Firms modernas.

O trading de instrumentos financeiros envolve riscos significativos.
As perdas podem exceder o capital investido.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.


