Apex100 Automator
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 2.0
- Ativações: 7
Apex100 Automator é um Expert Advisor totalmente baseado em regras que implementa uma estratégia de varredura de liquidez por sessão (Session Liquidity Sweep), desenvolvido especificamente para a negociação automatizada em contas Prop Firm de 100.000 EUR.
O sistema não foi criado para operar com alta frequência, mas sim para executar apenas setups de alta qualidade, estritamente alinhados com a lógica da estratégia.
Se as condições de mercado não forem válidas, o EA simplesmente não opera.
Entradas nunca são forçadas.
Não se trata da quantidade de trades, mas da qualidade.
A paciência faz parte da vantagem e é essencial para manter o drawdown sob controle.
Lógica da Estratégia (Session Sweep & Liquidity Reclaim)
O Apex100 Automator identifica automaticamente o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação previamente definida.
Após o encerramento da sessão, o EA analisa o mercado em busca de Liquidity Sweeps, ou seja, falsos rompimentos onde o preço remove liquidez acima ou abaixo do range da sessão.
Uma operação é aberta somente quando ambas as condições são atendidas:
-
A liquidez foi claramente varrida
-
O preço reconquista estruturalmente (reclaim) o nível da sessão
Trades de rompimento tradicionais são deliberadamente evitados.
A estratégia foca em entradas controladas após falsos rompimentos, e não em movimentos impulsivos.
Timeframes e Conceito de Mercado
Ouro (XAUUSD)
-
Execução principal dos sinais no timeframe de 3 minutos (M3)
-
Também apresenta desempenho estável e lucrativo em timeframes mais altos, especialmente H4
-
Estrutura fixa de Risk-to-Reward: 1:3 / 1:5 / 1:7
-
Projetado para operações intradiárias precisas, com suporte da estrutura de timeframes superiores
Prata (XAGUSD)
-
Melhor desempenho observado principalmente no timeframe H4
-
Estrutura de sessão mais limpa e movimentos mais suaves
-
Utiliza a mesma lógica de Liquidity Sweep, adaptada às características da prata
O EA é independente de timeframe, porém as configurações acima representam os cenários mais estáveis e consistentes.
Principais Funcionalidades
-
Cálculo automático do Session High e Session Low
-
Construção robusta da sessão com base em dados históricos M1
-
Detecção de Liquidity Sweeps (não é um EA de breakout)
-
Confirmação opcional por reclaim close
-
Execução de trades apenas após o encerramento da sessão
-
Máximo de uma operação por dia (lógica anti-overtrading)
-
Stop Loss baseado em ATR com validação de stop-level do broker
-
Estrutura de múltiplos alvos com realização parcial de lucro
-
Compatível com contas Netting e Hedging
-
Trailing Stop opcional
Controle de Risco Prop Firm & Disciplina Operacional
O Apex100 Automator inclui um sistema avançado de controle diário, desenvolvido especificamente para atender às regras das Prop Firms.
Risco Diário e Bloqueio de Trading
-
O risco diário é dinamicamente vinculado ao equity da conta
-
Otimizado para contas funded de 100.000 EUR
-
Limite diário de perda totalmente ajustável
-
Bloqueio de trading (trade lock) também configurável
Bloqueio por Lucro Diário
-
Por padrão, o trading é interrompido após atingir +3.000 EUR de lucro diário
-
Esse valor é totalmente ajustável
-
É possível definir metas diárias maiores
(embora seja recomendado manter a configuração conservadora padrão)
Após atingir qualquer limite diário:
-
nenhum novo trade é aberto
-
o EA permanece bloqueado até o próximo dia de negociação
-
evita revenge trading e violações de regras
Gestão de Risco e Tamanho de Posição
-
O tamanho da posição é calculado automaticamente com base no risco diário
-
O lote é ajustado dinamicamente conforme o equity aumenta ou diminui
-
Verificações adicionais de margem
-
Sem escalonamento agressivo de lotes
-
Recomendação:
-
Utilizar as configurações padrão para contas de 100K
-
Revisar o tamanho do lote uma vez, de acordo com as especificações do broker
-
Uso Recomendado
-
Desenvolvido e recomendado para contas Prop Firm de 100.000 EUR
-
Parâmetros padrão calibrados para esse tamanho de conta
-
Ajustes são possíveis, mas devem ser feitos com cautela
-
Foco principal: consistência, conformidade com regras e proteção de capital
Filosofia do Sistema
O Apex100 Automator não opera com frequência —
ele opera de forma seletiva.
Se o mercado não apresentar um setup válido, o EA permanece inativo.
Essa disciplina é intencional e reflete o comportamento profissional exigido em Prop Firms.
Sem entradas forçadas.
Sem decisões emocionais.
Sem risco desnecessário.
Aviso Importante
Este Expert Advisor é destinado a fins de avaliação, teste e educação, representando um sistema de trading totalmente baseado em regras, desenvolvido para atender aos requisitos das Prop Firms modernas.
O trading de instrumentos financeiros envolve riscos significativos.
As perdas podem exceder o capital investido.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.