Apex100 Automator

Apex100 Automator – Prop Firm Session Sweep EA (100K)

Apex100 Automator, seans bazlı likidite süpürme (Session Liquidity Sweep) stratejisini uygulayan, tamamen kurallara dayalı bir Expert Advisor’dır.
Özellikle 100.000 EUR büyüklüğündeki Prop Firm (fonlu) hesaplarda otomatik işlem yapmak üzere geliştirilmiştir.

Sistem yüksek işlem sayısını hedeflemez.
Odak noktası, yalnızca strateji kurallarını eksiksiz karşılayan, yüksek kaliteli işlem kurulumlarıdır.
Piyasa koşulları uygun değilse, EA kesinlikle işlem açmaz.
Girişler asla zorlanmaz.

Önemli olan işlem sayısı değil, işlem kalitesidir.
Doğru koşulları beklemek sistemin avantajının bir parçasıdır ve drawdown’ın kontrol altında tutulmasını sağlar.

Strateji Mantığı (Session Sweep & Liquidity Reclaim)

Apex100 Automator, önceden tanımlanmış bir zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini (Session High & Session Low) otomatik olarak belirler.

Seans tamamlandıktan sonra EA, piyasada oluşan Liquidity Sweep hareketlerini analiz eder.
Bunlar, fiyatın seans aralığının üstüne veya altına çıkarak likidite topladığı sahte kırılımlardır.

Bir işlem yalnızca aşağıdaki iki şart aynı anda sağlandığında açılır:

  • Likidite net bir şekilde alınmış olmalı

  • Fiyat daha sonra seans seviyesini yapısal olarak geri kazanmalıdır (reclaim)

Klasik breakout işlemleri bilinçli olarak kullanılmaz.
Strateji, sahte kırılımlar sonrası kontrollü girişlere odaklanır.

Zaman Dilimi ve Piyasa Yapısı

Altın (XAUUSD)

  • Ana sinyal üretimi 3 dakikalık zaman diliminde (M3) gerçekleşir

  • Aynı zamanda daha yüksek zaman dilimlerinde, özellikle H4’te, stabil ve kârlı şekilde çalışır

  • Sabit Risk/Ödül yapısı: 1:3 / 1:5 / 1:7

  • Gün içi hassas işlemler ile yüksek zaman dilimi piyasa yapısını birleştirir

Gümüş (XAGUSD)

  • En iyi performans özellikle H4 zaman diliminde gözlemlenir

  • Daha temiz seans yapısı ve daha dengeli fiyat hareketleri

  • Altın ile aynı Liquidity Sweep mantığını kullanır, gümüşe özel olarak optimize edilmiştir

EA zaman diliminden bağımsızdır, ancak yukarıdaki ayarlar en stabil ve tutarlı sonuçları sunar.

Temel Özellikler

  • Session High & Session Low otomatik hesaplama

  • M1 geçmiş verileriyle sağlam seans yapısı oluşturma

  • Liquidity Sweep algılama (breakout EA değildir)

  • Opsiyonel reclaim kapanış onayı

  • İşlemler yalnızca seans tamamlandıktan sonra açılır

  • Günde maksimum 1 işlem (overtrading önleme)

  • ATR tabanlı Stop Loss ve broker stop-level kontrolü

  • Çoklu hedefli (multi-target) kâr alma yapısı

  • Netting ve Hedging hesaplarla uyumlu

  • Opsiyonel trailing stop

Prop Firm Risk Yönetimi & Disiplin

Apex100 Automator, Prop Firm kurallarına uygun olarak geliştirilmiş gelişmiş bir günlük risk yönetim sistemi içerir.

Günlük Risk & Trade Lock

  • Günlük risk, hesap equity’sine dinamik olarak bağlıdır

  • 100.000 EUR fonlu hesaplar için optimize edilmiştir

  • Günlük zarar limiti tamamen ayarlanabilir

  • Trade Lock (işlem kilidi) özelliği yapılandırılabilir

Günlük Kâr Kilidi

  • Varsayılan ayarlarda +3.000 EUR günlük kâr elde edildiğinde işlem durdurulur

  • Bu değer tamamen değiştirilebilir

  • Daha yüksek günlük kâr hedefleri tanımlanabilir
    (ancak muhafazakâr varsayılan ayarlar önerilir)

Günlük sınırlara ulaşıldığında:

  • yeni işlemler açılmaz

  • EA bir sonraki işlem gününe kadar kilitlenir

  • revenge trading ve kural ihlalleri engellenir

Risk Yönetimi & Pozisyon Büyüklüğü

  • Pozisyon büyüklüğü günlük risk baz alınarak otomatik hesaplanır

  • Lot büyüklüğü, equity artışına veya düşüşüne göre dinamik olarak ayarlanır

  • Ek marjin güvenlik kontrolleri

  • Agresif lot artırımı yapılmaz

  • Öneri:

    • 100K hesaplar için varsayılan ayarların kullanılması

    • Broker koşullarına göre lot büyüklüğünün bir kez kontrol edilmesi

Önerilen Kullanım

  • 100.000 EUR Prop Firm hesapları için özel olarak tasarlanmıştır

  • Varsayılan ayarlar bu hesap büyüklüğüne göre optimize edilmiştir

  • Ayarlamalar mümkündür ancak dikkatli yapılmalıdır

  • Ana hedef: istikrar, kural uyumu ve sermaye korunması

Sistem Felsefesi

Apex100 Automator sık işlem yapmaz —
seçici şekilde işlem yapar.

Piyasa geçerli bir kurulum sunmuyorsa EA pasif kalır.
Bu disiplinli yaklaşım, profesyonel Prop Firm trading anlayışının bir yansımasıdır.

Zorlanmış giriş yok.
Duygusal karar yok.
Gereksiz risk yok.

Önemli Uyarı

Bu Expert Advisor test, değerlendirme ve eğitim amaçlıdır ve modern Prop Firm gereksinimlerine uygun, tamamen kurallara dayalı bir işlem sistemini temsil eder.

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.
Zararlar yatırılan sermayeyi aşabilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.


Yazarın diğer ürünleri
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve 50.000 EUR sermayeli Prop Firm (özel fonlama şirketi) challenge hesapları için özel olarak geliştirilmiştir. EA, belirlenen işlem zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada yalancı kırılımlar (likidite süpürmeleri) arar. Bir işlem yalnızca likidite alındıktan sonra fiyat seans seviyesinin tekrar içine döndü
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Session Pivots EA – LITE (Ücretsiz Sürüm) Session Pivots EA – LITE , önceden tanımlanmış piyasa seanslarını kullanan seans bazlı bir kırılım (breakout) alım satım stratejisini gösteren bir Expert Advisor’dır. Bu EA, belirli işlem saatleri boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri kırdığında otomatik olarak işlem açar . Temel özellikler ICT Killzones (New York saati) temel alınarak seans yüksek ve düşük seviyelerinin hesaplanması
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver Session Pivots EA – LITE (Ücretsiz Sürüm) Silver Session Pivots EA – LITE , önceden tanımlanmış piyasa seanslarını kullanarak seans bazlı pivot işlem stratejisini gösteren ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak tasarlanmış bir Expert Advisor’dır. Bu EA, belirli işlem saatleri boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri kırdığında otomatik olarak işlem açar . Temel özellikler ICT Killzones (New York saati) temel alınarak seans y
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
ÜRÜN AÇIKLAMASI Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA, XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş M3 zaman diliminde çalışan bir Expert Advisor’dır. EA, Asya, Londra ve New York oturumlarında oturum bazlı likidite tarama (Liquidity Sweep) stratejisi kullanır. EA, son yüksek ve düşük seviyeleri (pivot seviyeleri) izler. Fiyat, aktif bir işlem oturumu sırasında pivot seviyesini aşarsa EA, beklenen dönüş yönünde otomatik olarak pozisyon açar. Risk yönetimi ATR tabanlı st
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver (XAGUSD) için Profesyonel Expert Advisor M3 zaman diliminde yüksek performanslı seans ticareti için tasarlanmıştır Genel Bakış XAG Session Scalper PRO , özellikle Silver (XAGUSD) için geliştirilmiş, M3 zaman diliminde seans bazlı ticarete optimize edilmiş profesyonel seviyede bir Expert Advisor’dır. Strateji, kurumsal piyasa davranışına dayanır ve hassas seans zamanlaması, aynı anda birden fazla pozisyon açma (scaling) ve çoklu Take-Profit sistemi ile birleştirilmiştir. Amaç, riski kon
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Gold Session Pivots EA Professional Bu Expert Advisor (EA), seans kırılımına dayalı işlem konseptinin tam sürümüdür (Full Power) ve XAUUSD (Altın) için özel olarak optimize edilmiştir. Seans pivot kırılımlarını ek onay mantığıyla (çoklu zaman dilimi yönü + likidite süpürme filtresi) birleştirir ve çoklu Take Profit hedefleri ile otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş işlem yönetimi sunar. EA, önemli seans yüksek ve düşük seviyelerini belirler, geçerli bir kırılım sinyalini bekler ve yalnız
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional , seans bazlı likidite trading konseptinin Full Power (tam yetenekli) sürümüdür ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu Expert Advisor; seans içi zirve ve dip analizini , likidite süpürme (liquidity sweep) tespiti ve onay bazlı girişlerle birleştirir. Ayrıca çoklu Take Profit hedefleri ve otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş bir trade yönetimi sunar. EA, önemli seans zirve v
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve özellikle 100.000 EUR sermayeli Prop Firm challenge hesapları için geliştirilmiştir. EA, XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir ve broker sembolüne bağlı olarak XAUUSD (Altın) üzerinde de kullanılabilir. EA, önceden tanımlanmış bir işlem zaman aralığında seansın en yüksek (High) ve en düşük (Low) seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt