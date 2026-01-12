Apex100 Automator, seans bazlı likidite süpürme (Session Liquidity Sweep) stratejisini uygulayan, tamamen kurallara dayalı bir Expert Advisor’dır.

Özellikle 100.000 EUR büyüklüğündeki Prop Firm (fonlu) hesaplarda otomatik işlem yapmak üzere geliştirilmiştir.

Sistem yüksek işlem sayısını hedeflemez.

Odak noktası, yalnızca strateji kurallarını eksiksiz karşılayan, yüksek kaliteli işlem kurulumlarıdır.

Piyasa koşulları uygun değilse, EA kesinlikle işlem açmaz.

Girişler asla zorlanmaz.

Önemli olan işlem sayısı değil, işlem kalitesidir.

Doğru koşulları beklemek sistemin avantajının bir parçasıdır ve drawdown’ın kontrol altında tutulmasını sağlar.

Strateji Mantığı (Session Sweep & Liquidity Reclaim)

Apex100 Automator, önceden tanımlanmış bir zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini (Session High & Session Low) otomatik olarak belirler.

Seans tamamlandıktan sonra EA, piyasada oluşan Liquidity Sweep hareketlerini analiz eder.

Bunlar, fiyatın seans aralığının üstüne veya altına çıkarak likidite topladığı sahte kırılımlardır.

Bir işlem yalnızca aşağıdaki iki şart aynı anda sağlandığında açılır:

Likidite net bir şekilde alınmış olmalı

Fiyat daha sonra seans seviyesini yapısal olarak geri kazanmalıdır (reclaim)

Klasik breakout işlemleri bilinçli olarak kullanılmaz.

Strateji, sahte kırılımlar sonrası kontrollü girişlere odaklanır.

Zaman Dilimi ve Piyasa Yapısı

Altın (XAUUSD)

Ana sinyal üretimi 3 dakikalık zaman diliminde (M3) gerçekleşir

Aynı zamanda daha yüksek zaman dilimlerinde , özellikle H4’te , stabil ve kârlı şekilde çalışır

Sabit Risk/Ödül yapısı: 1:3 / 1:5 / 1:7

Gün içi hassas işlemler ile yüksek zaman dilimi piyasa yapısını birleştirir

Gümüş (XAGUSD)

En iyi performans özellikle H4 zaman diliminde gözlemlenir

Daha temiz seans yapısı ve daha dengeli fiyat hareketleri

Altın ile aynı Liquidity Sweep mantığını kullanır, gümüşe özel olarak optimize edilmiştir

EA zaman diliminden bağımsızdır, ancak yukarıdaki ayarlar en stabil ve tutarlı sonuçları sunar.

Temel Özellikler

Session High & Session Low otomatik hesaplama

M1 geçmiş verileriyle sağlam seans yapısı oluşturma

Liquidity Sweep algılama (breakout EA değildir)

Opsiyonel reclaim kapanış onayı

İşlemler yalnızca seans tamamlandıktan sonra açılır

Günde maksimum 1 işlem (overtrading önleme)

ATR tabanlı Stop Loss ve broker stop-level kontrolü

Çoklu hedefli (multi-target) kâr alma yapısı

Netting ve Hedging hesaplarla uyumlu

Opsiyonel trailing stop

Prop Firm Risk Yönetimi & Disiplin

Apex100 Automator, Prop Firm kurallarına uygun olarak geliştirilmiş gelişmiş bir günlük risk yönetim sistemi içerir.

Günlük Risk & Trade Lock

Günlük risk, hesap equity’sine dinamik olarak bağlıdır

100.000 EUR fonlu hesaplar için optimize edilmiştir

Günlük zarar limiti tamamen ayarlanabilir

Trade Lock (işlem kilidi) özelliği yapılandırılabilir

Günlük Kâr Kilidi

Varsayılan ayarlarda +3.000 EUR günlük kâr elde edildiğinde işlem durdurulur

Bu değer tamamen değiştirilebilir

Daha yüksek günlük kâr hedefleri tanımlanabilir

(ancak muhafazakâr varsayılan ayarlar önerilir)

Günlük sınırlara ulaşıldığında:

yeni işlemler açılmaz

EA bir sonraki işlem gününe kadar kilitlenir

revenge trading ve kural ihlalleri engellenir

Risk Yönetimi & Pozisyon Büyüklüğü

Pozisyon büyüklüğü günlük risk baz alınarak otomatik hesaplanır

Lot büyüklüğü, equity artışına veya düşüşüne göre dinamik olarak ayarlanır

Ek marjin güvenlik kontrolleri

Agresif lot artırımı yapılmaz

Öneri: 100K hesaplar için varsayılan ayarların kullanılması Broker koşullarına göre lot büyüklüğünün bir kez kontrol edilmesi



Önerilen Kullanım

100.000 EUR Prop Firm hesapları için özel olarak tasarlanmıştır

Varsayılan ayarlar bu hesap büyüklüğüne göre optimize edilmiştir

Ayarlamalar mümkündür ancak dikkatli yapılmalıdır

Ana hedef: istikrar, kural uyumu ve sermaye korunması

Sistem Felsefesi

Apex100 Automator sık işlem yapmaz —

seçici şekilde işlem yapar.

Piyasa geçerli bir kurulum sunmuyorsa EA pasif kalır.

Bu disiplinli yaklaşım, profesyonel Prop Firm trading anlayışının bir yansımasıdır.

Zorlanmış giriş yok.

Duygusal karar yok.

Gereksiz risk yok.

Önemli Uyarı

Bu Expert Advisor test, değerlendirme ve eğitim amaçlıdır ve modern Prop Firm gereksinimlerine uygun, tamamen kurallara dayalı bir işlem sistemini temsil eder.

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.

Zararlar yatırılan sermayeyi aşabilir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.