Apex100 Automator
- Uzman Danışmanlar
- Eric John Peter Meissner
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 7
Apex100 Automator, seans bazlı likidite süpürme (Session Liquidity Sweep) stratejisini uygulayan, tamamen kurallara dayalı bir Expert Advisor’dır.
Özellikle 100.000 EUR büyüklüğündeki Prop Firm (fonlu) hesaplarda otomatik işlem yapmak üzere geliştirilmiştir.
Sistem yüksek işlem sayısını hedeflemez.
Odak noktası, yalnızca strateji kurallarını eksiksiz karşılayan, yüksek kaliteli işlem kurulumlarıdır.
Piyasa koşulları uygun değilse, EA kesinlikle işlem açmaz.
Girişler asla zorlanmaz.
Önemli olan işlem sayısı değil, işlem kalitesidir.
Doğru koşulları beklemek sistemin avantajının bir parçasıdır ve drawdown’ın kontrol altında tutulmasını sağlar.
Strateji Mantığı (Session Sweep & Liquidity Reclaim)
Apex100 Automator, önceden tanımlanmış bir zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini (Session High & Session Low) otomatik olarak belirler.
Seans tamamlandıktan sonra EA, piyasada oluşan Liquidity Sweep hareketlerini analiz eder.
Bunlar, fiyatın seans aralığının üstüne veya altına çıkarak likidite topladığı sahte kırılımlardır.
Bir işlem yalnızca aşağıdaki iki şart aynı anda sağlandığında açılır:
-
Likidite net bir şekilde alınmış olmalı
-
Fiyat daha sonra seans seviyesini yapısal olarak geri kazanmalıdır (reclaim)
Klasik breakout işlemleri bilinçli olarak kullanılmaz.
Strateji, sahte kırılımlar sonrası kontrollü girişlere odaklanır.
Zaman Dilimi ve Piyasa Yapısı
Altın (XAUUSD)
-
Ana sinyal üretimi 3 dakikalık zaman diliminde (M3) gerçekleşir
-
Aynı zamanda daha yüksek zaman dilimlerinde, özellikle H4’te, stabil ve kârlı şekilde çalışır
-
Sabit Risk/Ödül yapısı: 1:3 / 1:5 / 1:7
-
Gün içi hassas işlemler ile yüksek zaman dilimi piyasa yapısını birleştirir
Gümüş (XAGUSD)
-
En iyi performans özellikle H4 zaman diliminde gözlemlenir
-
Daha temiz seans yapısı ve daha dengeli fiyat hareketleri
-
Altın ile aynı Liquidity Sweep mantığını kullanır, gümüşe özel olarak optimize edilmiştir
EA zaman diliminden bağımsızdır, ancak yukarıdaki ayarlar en stabil ve tutarlı sonuçları sunar.
Temel Özellikler
-
Session High & Session Low otomatik hesaplama
-
M1 geçmiş verileriyle sağlam seans yapısı oluşturma
-
Liquidity Sweep algılama (breakout EA değildir)
-
Opsiyonel reclaim kapanış onayı
-
İşlemler yalnızca seans tamamlandıktan sonra açılır
-
Günde maksimum 1 işlem (overtrading önleme)
-
ATR tabanlı Stop Loss ve broker stop-level kontrolü
-
Çoklu hedefli (multi-target) kâr alma yapısı
-
Netting ve Hedging hesaplarla uyumlu
-
Opsiyonel trailing stop
Prop Firm Risk Yönetimi & Disiplin
Apex100 Automator, Prop Firm kurallarına uygun olarak geliştirilmiş gelişmiş bir günlük risk yönetim sistemi içerir.
Günlük Risk & Trade Lock
-
Günlük risk, hesap equity’sine dinamik olarak bağlıdır
-
100.000 EUR fonlu hesaplar için optimize edilmiştir
-
Günlük zarar limiti tamamen ayarlanabilir
-
Trade Lock (işlem kilidi) özelliği yapılandırılabilir
Günlük Kâr Kilidi
-
Varsayılan ayarlarda +3.000 EUR günlük kâr elde edildiğinde işlem durdurulur
-
Bu değer tamamen değiştirilebilir
-
Daha yüksek günlük kâr hedefleri tanımlanabilir
(ancak muhafazakâr varsayılan ayarlar önerilir)
Günlük sınırlara ulaşıldığında:
-
yeni işlemler açılmaz
-
EA bir sonraki işlem gününe kadar kilitlenir
-
revenge trading ve kural ihlalleri engellenir
Risk Yönetimi & Pozisyon Büyüklüğü
-
Pozisyon büyüklüğü günlük risk baz alınarak otomatik hesaplanır
-
Lot büyüklüğü, equity artışına veya düşüşüne göre dinamik olarak ayarlanır
-
Ek marjin güvenlik kontrolleri
-
Agresif lot artırımı yapılmaz
-
Öneri:
-
100K hesaplar için varsayılan ayarların kullanılması
-
Broker koşullarına göre lot büyüklüğünün bir kez kontrol edilmesi
-
Önerilen Kullanım
-
100.000 EUR Prop Firm hesapları için özel olarak tasarlanmıştır
-
Varsayılan ayarlar bu hesap büyüklüğüne göre optimize edilmiştir
-
Ayarlamalar mümkündür ancak dikkatli yapılmalıdır
-
Ana hedef: istikrar, kural uyumu ve sermaye korunması
Sistem Felsefesi
Apex100 Automator sık işlem yapmaz —
seçici şekilde işlem yapar.
Piyasa geçerli bir kurulum sunmuyorsa EA pasif kalır.
Bu disiplinli yaklaşım, profesyonel Prop Firm trading anlayışının bir yansımasıdır.
Zorlanmış giriş yok.
Duygusal karar yok.
Gereksiz risk yok.
Önemli Uyarı
Bu Expert Advisor test, değerlendirme ve eğitim amaçlıdır ve modern Prop Firm gereksinimlerine uygun, tamamen kurallara dayalı bir işlem sistemini temsil eder.
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.
Zararlar yatırılan sermayeyi aşabilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.