Apex100 Automator

Apex100 Automator – Prop Firm Session Sweep EA (100K)

Apex100 Automator es un Expert Advisor completamente basado en reglas que implementa una estrategia de liquidez por sesiones (Session Liquidity Sweep), desarrollado específicamente para la operativa automatizada en cuentas Prop Firm de 100.000 EUR.

El sistema no está diseñado para operar con alta frecuencia, sino para ejecutar únicamente configuraciones de alta calidad y bien definidas.
Si el mercado no presenta un setup válido según la estrategia, el EA simplemente no opera.
No existen entradas forzadas.

No se trata de la cantidad de operaciones, sino de la calidad.
Esperar las condiciones correctas forma parte de la ventaja y es clave para mantener el drawdown bajo control.

Lógica de la estrategia (Session Sweep & Liquidity Reclaim)

Apex100 Automator identifica automáticamente el máximo y mínimo de la sesión dentro de una ventana de trading predefinida.

Una vez finalizada la sesión, el EA analiza el precio en busca de Liquidity Sweeps, es decir, falsas rupturas donde el mercado toma liquidez por encima o por debajo del rango de la sesión.

Una operación se ejecuta únicamente cuando se cumplen ambas condiciones:

  • La liquidez ha sido claramente barrida

  • El precio reclama estructuralmente el nivel de la sesión

Las operaciones de breakout tradicionales se evitan de forma deliberada.
La estrategia se centra en entradas controladas después de falsos rompimientos, no en movimientos impulsivos.

Concepto de Timeframe y Mercados

Oro (XAUUSD)

  • Ejecución principal de señales en el timeframe de 3 minutos (M3)

  • También muestra un rendimiento estable y rentable en timeframes superiores, especialmente H4

  • Estructura fija de Risk-to-Reward: 1:3 / 1:5 / 1:7

  • Diseñado para operaciones intradía precisas con respaldo de estructura de marco temporal mayor

Plata (XAGUSD)

  • Mejor rendimiento observado principalmente en el timeframe H4

  • Comportamiento de sesión más limpio y movimientos más suaves

  • Utiliza la misma lógica de Liquidity Sweep, adaptada a la volatilidad de la plata

El EA es independiente del timeframe, aunque las configuraciones mencionadas representan los escenarios más estables y consistentes.

Funciones Principales

  • Cálculo automático del Session High y Session Low

  • Construcción robusta de la sesión a partir de datos históricos M1

  • Detección de Liquidity Sweeps (no es un EA de breakouts)

  • Confirmación opcional mediante reclaim close

  • Operaciones ejecutadas solo después del cierre de la sesión

  • Máximo una operación por día (lógica anti-overtrading)

  • Stop Loss basado en ATR con validación de stop-level del broker

  • Estructura de múltiples objetivos con toma parcial de beneficios

  • Compatible con cuentas Netting y Hedging

  • Trailing Stop opcional

Control de Riesgo Prop Firm y Disciplina Operativa

Apex100 Automator incorpora un sistema avanzado de control diario, diseñado específicamente para cumplir con las reglas de las Prop Firms.

Riesgo Diario y Bloqueo de Trading

  • El riesgo diario está dinámicamente vinculado al equity de la cuenta

  • Configuración optimizada para cuentas funded de 100.000 EUR

  • El límite diario de pérdidas es totalmente configurable

  • El bloqueo de trading (trade lock) también es ajustable

Bloqueo por Beneficio Diario

  • Por defecto, el trading se detiene tras alcanzar +3.000 EUR de beneficio diario

  • Este objetivo es completamente ajustable

  • Es posible establecer objetivos diarios superiores
    (aunque se recomienda mantener la configuración conservadora por defecto)

Una vez alcanzados los límites diarios:

  • no se abren nuevas operaciones

  • el EA queda bloqueado hasta el siguiente día de trading

  • se evita el revenge trading y las violaciones de reglas

Gestión de Riesgo y Tamaño de Posición

  • El tamaño de la posición se calcula automáticamente en función del riesgo diario

  • El lotaje se ajusta dinámicamente al aumento o disminución del equity

  • Comprobaciones adicionales de margen

  • Sin escalado agresivo de lotes

  • Recomendación:

    • Utilizar los parámetros por defecto para cuentas de 100K

    • Revisar el tamaño de lote una vez, según las condiciones del broker

Uso Recomendado

  • Diseñado y recomendado para cuentas Prop Firm de 100.000 EUR

  • Los ajustes estándar están calibrados para este tamaño de cuenta

  • Se permiten modificaciones, pero deben realizarse con cautela

  • Enfoque principal: consistencia, cumplimiento de reglas y protección de capital

Filosofía del Sistema

Apex100 Automator no opera con frecuencia —
opera de forma selectiva.

Si el mercado no ofrece una estructura válida según la estrategia, el EA permanece inactivo.
Esta paciencia es intencional y refleja el enfoque profesional del trading en Prop Firms.

Sin entradas forzadas.
Sin decisiones emocionales.
Sin riesgo innecesario.

Aviso Importante

Este Expert Advisor está destinado a fines de evaluación, prueba y formación, y representa un sistema de trading completamente basado en reglas, adaptado a los requisitos de las Prop Firms modernas.

El trading en los mercados financieros conlleva riesgos significativos.
Las pérdidas pueden superar el capital invertido.
Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.


