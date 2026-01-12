Apex100 Automator
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 7
Apex100 Automator è un Expert Advisor completamente basato su regole che implementa una strategia di Session Liquidity Sweep, sviluppata specificamente per il trading automatizzato su conti Prop Firm da 100.000 EUR.
Il sistema non è progettato per operare con alta frequenza, ma per eseguire solo setup di alta qualità, rigorosamente conformi alla logica della strategia.
Quando le condizioni di mercato non sono valide, l’EA non apre alcuna operazione.
Non vengono mai forzati ingressi.
Non conta il numero di trade, ma la loro qualità.
Attendere le giuste condizioni è parte integrante del vantaggio e consente di mantenere il drawdown sotto controllo.
Logica della strategia (Session Sweep & Liquidity Reclaim)
Apex100 Automator identifica automaticamente il massimo e il minimo della sessione all’interno di una finestra temporale di trading predefinita.
Una volta conclusa la sessione, l’EA analizza il mercato alla ricerca di Liquidity Sweeps, ovvero falsi breakout in cui il prezzo raccoglie liquidità al di sopra o al di sotto del range della sessione.
Una posizione viene aperta solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte:
-
la liquidità è stata chiaramente prelevata,
-
il prezzo riconquista strutturalmente (reclaim) il livello della sessione.
Le operazioni di breakout tradizionali vengono volutamente evitate.
La strategia si concentra su ingressi controllati dopo falsi movimenti, non su impulsi di mercato.
Timeframe e strumenti di trading
Oro (XAUUSD)
-
Esecuzione principale dei segnali sul timeframe a 3 minuti (M3)
-
Comportamento stabile e profittevole anche su timeframe superiori, in particolare H4
-
Struttura Risk-to-Reward fissa: 1:3 / 1:5 / 1:7
-
Progettato per trade intraday precisi, supportati dalla struttura dei timeframe maggiori
Argento (XAGUSD)
-
Migliore performance osservata principalmente sul timeframe H4
-
Struttura di sessione più pulita e movimenti più fluidi
-
Stessa logica di Liquidity Sweep, adattata alle caratteristiche dell’argento
L’EA è indipendente dal timeframe, ma le configurazioni sopra indicate offrono la massima stabilità e coerenza.
Funzionalità principali
-
Calcolo automatico di Session High e Session Low
-
Costruzione robusta della sessione basata su dati storici M1
-
Rilevamento dei Liquidity Sweeps (non è un EA breakout)
-
Conferma opzionale tramite reclaim close
-
Apertura delle operazioni solo dopo la fine della sessione
-
Massimo una operazione al giorno (logica anti-overtrading)
-
Stop Loss basato su ATR con verifica dei limiti del broker
-
Struttura multi-target con prese di profitto parziali
-
Compatibile con conti Netting e Hedging
-
Trailing Stop opzionale
Controllo del rischio Prop Firm e disciplina operativa
Apex100 Automator integra un sistema avanzato di gestione del rischio giornaliero, progettato specificamente per rispettare le regole delle Prop Firm.
Rischio giornaliero e blocco delle operazioni
-
Il rischio giornaliero è dinamicamente collegato all’equity del conto
-
Ottimizzato per conti funded da 100.000 EUR
-
Il limite di perdita giornaliera è completamente configurabile
-
Il blocco delle operazioni (trade lock) è anch’esso personalizzabile
Blocco per profitto giornaliero
-
Per impostazione predefinita, il trading viene interrotto dopo +3.000 EUR di profitto giornaliero
-
Il valore è completamente regolabile
-
È possibile impostare obiettivi giornalieri più elevati
(tuttavia si consiglia di mantenere una configurazione prudente)
Al raggiungimento di qualsiasi limite giornaliero:
-
non vengono aperte nuove operazioni,
-
il trading viene bloccato fino al giorno successivo,
-
vengono evitati revenge trading e violazioni delle regole.
Gestione del rischio e dimensione della posizione
-
La dimensione della posizione viene calcolata automaticamente in base al rischio giornaliero
-
Il lotto si adatta dinamicamente all’aumento o alla diminuzione dell’equity
-
Controlli aggiuntivi sul margine disponibile
-
Nessuna escalation aggressiva dei lotti
-
Raccomandazione:
-
Utilizzare i parametri predefiniti per conti da 100K
-
Verificare una volta la dimensione dei lotti in base alle specifiche del broker
-
Utilizzo consigliato
-
Progettato e consigliato per conti Prop Firm da 100.000 EUR
-
I parametri standard sono calibrati per questa dimensione di conto
-
Sono possibili modifiche, ma devono essere effettuate con cautela
-
Obiettivo principale: stabilità, conformità alle regole e protezione del capitale
Filosofia del sistema
Apex100 Automator non opera frequentemente —
opera in modo selettivo.
Se il mercato non fornisce un setup valido secondo la strategia, l’EA rimane inattivo.
Questa disciplina è intenzionale e riflette un approccio professionale al trading nelle Prop Firm.
Nessun ingresso forzato.
Nessuna decisione emotiva.
Nessun rischio inutile.
Avvertenza importante
Questo Expert Advisor è destinato a scopi di valutazione, test e formazione e rappresenta un sistema di trading completamente basato su regole, progettato per soddisfare i requisiti delle moderne Prop Firm.
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi.
Le perdite possono superare il capitale investito.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.