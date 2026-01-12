Apex100 Automator

Apex100 Automator – Prop Firm Session Sweep EA (100K)

Apex100 Automator est un Expert Advisor entièrement basé sur des règles, implémentant une stratégie de balayage de liquidité par session (Session Liquidity Sweep), spécialement conçu pour le trading automatisé sur des comptes Prop Firm de 100 000 EUR.

Le système ne vise pas une fréquence élevée de transactions, mais se concentre exclusivement sur des setups de haute qualité, strictement validés par la stratégie.
Lorsque les conditions de marché ne sont pas réunies, aucune position n’est ouverte.
Aucune entrée n’est forcée.

Il ne s’agit pas du nombre de trades, mais de leur qualité.
Attendre les bonnes conditions fait partie intégrante de l’avantage et permet de maintenir le drawdown sous contrôle.

Logique de la stratégie (Session Sweep & Liquidity Reclaim)

Apex100 Automator identifie automatiquement le plus haut et le plus bas de la session dans une plage horaire prédéfinie.

Une fois la session terminée, l’EA analyse le marché à la recherche de Liquidity Sweeps, c’est-à-dire des faux breakouts où le prix capture la liquidité au-dessus ou en dessous du range de la session.

Une position est ouverte uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • La liquidité a été clairement balayée

  • Le prix réintègre structurellement (reclaim) le niveau de la session

Les trades de breakout classiques sont volontairement exclus.
La stratégie se concentre sur des entrées contrôlées après faux mouvements, et non sur des impulsions.

Concept Timeframe & Marchés

Or (XAUUSD)

  • Exécution principale des signaux sur le timeframe 3 minutes (M3)

  • Fonctionnement stable et rentable également sur des timeframes supérieurs, notamment H4

  • Structure Risk-to-Reward fixe : 1:3 / 1:5 / 1:7

  • Conçu pour des setups intraday précis, soutenus par la structure de marché higher-timeframe

Argent (XAGUSD)

  • Meilleure performance observée principalement sur le timeframe H4

  • Structure de session plus propre et mouvements plus fluides

  • Même logique de Liquidity Sweep, adaptée aux caractéristiques de l’argent

L’EA est indépendant du timeframe, mais les configurations ci-dessus offrent la meilleure stabilité et cohérence.

Fonctionnalités principales

  • Calcul automatique du Session High & Session Low

  • Construction robuste de la session à partir de données historiques M1

  • Détection des Liquidity Sweeps (ce n’est pas un EA de breakout)

  • Confirmation optionnelle par reclaim close

  • Exécution des trades uniquement après la fin de la session

  • Maximum un trade par jour (logique anti-overtrading)

  • Stop Loss basé sur l’ATR avec vérification des stop-levels du broker

  • Structure multi-objectifs avec prises de profits partielles

  • Compatible avec les comptes Netting et Hedging

  • Trailing Stop optionnel

Contrôle du risque Prop Firm & Discipline de trading

Apex100 Automator intègre un système avancé de gestion du risque journalier, spécifiquement conçu pour respecter les règles des Prop Firms.

Risque journalier & Trade Lock

  • Le risque journalier est dynamiquement lié à l’equity du compte

  • Optimisé pour les comptes funded de 100 000 EUR

  • La limite de perte journalière est entièrement configurable

  • Le verrouillage des trades (trade lock) est également paramétrable

Verrouillage par profit journalier

  • Par défaut, le trading est stoppé après +3 000 EUR de profit journalier

  • Cet objectif est entièrement ajustable

  • Des objectifs journaliers plus élevés peuvent être définis
    (toutefois, une configuration conservatrice est recommandée)

Une fois une limite journalière atteinte :

  • aucune nouvelle position n’est ouverte

  • le trading est verrouillé jusqu’au jour suivant

  • aucun revenge trading ni infraction aux règles

Gestion du risque & Taille des positions

  • La taille des positions est calculée automatiquement en fonction du risque journalier

  • Les lots s’ajustent dynamiquement à la hausse ou à la baisse de l’equity

  • Vérifications supplémentaires de la marge

  • Aucune augmentation agressive des lots

  • Recommandation :

    • Utiliser les paramètres par défaut pour les comptes 100K

    • Vérifier une fois la taille des lots selon les spécifications du broker

Utilisation recommandée

  • Développé et recommandé pour des comptes Prop Firm de 100 000 EUR

  • Les paramètres par défaut sont calibrés pour cette taille de compte

  • Les ajustements sont possibles mais doivent être réalisés avec prudence

  • Objectif principal : stabilité, conformité aux règles et protection du capital

Philosophie du système

Apex100 Automator ne trade pas fréquemment —
il trade de manière sélective.

Lorsque le marché ne fournit pas un setup valide selon la stratégie, l’EA reste inactif.
Cette retenue est intentionnelle et reflète une approche professionnelle du trading en Prop Firm.

Aucune entrée forcée.
Aucune décision émotionnelle.
Aucun risque inutile.

Avertissement important

Cet Expert Advisor est destiné à des fins d’évaluation, de test et de formation, et représente un système de trading entièrement basé sur des règles, conçu pour répondre aux exigences des Prop Firms modernes.

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants.
Les pertes peuvent dépasser le capital investi.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.


